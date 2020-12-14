Bu hatalar tavanızın ömrünü kısaltıyor

Fakat, yapışmaz tavalar her ne kadar harika olsalar da, özelliklerini kaybettiğinde veya aşındığında değiştirilmesi gerekiyor. Tavanız ister teflon isterseniz de seramik olsun, yüksek ısıya duyarlıdır. Üstelik temizlerken de dikkat etmek oldukça önemli. Bu nedenle, yapışmaz tavanızın mümkün olduğu kadar uzun süre dayanıklı olmasını sağlamak için bu hataları yapmaktan kaçınmalısınız.

- İlk kullanımdan önce yağlamamak

Tavaların ilk kullanımdan önce yağlanması gerektiği bilinir. Fakat, bu kuralın her tavada geçerli olmadığı düşünülür ama durum böyle değil. Yiyeceklerin yapışmasını önlemek için her zaman kullanmadan önce tavanızı yağlayın. Böylece tavanızın daha iyi durumda kalmasına yardımcı olabilirsiniz.

- Bulaşık makinesinde yıkamak

Yemek pişirdikten sonra daha kolay olması için pişirme kaplarının bulaşık makinesinde temizlenmesi istenebilir. Ancak bu bir hata olabilir. Çünkü, tavanın yapısı bulaşık makinesinde bozulabilir. Genel olarak satın alırken belirtilen temizleme talimatlarını kontrol etmek faydalı olabilir. Fazla aşındırıcı olmayan ve etkili bir bulaşık deterjanı da tava ve tencerelerinizi derinlemesine temizleyecektir.

- Aşındırıcı bir sünger ile temizlemek

Yapışmaz tavanızı sadece elde yıkamak önemli değil, aynı zamanda bunu doğru şekilde yapmak gerekir. Tavayı ocaktan alır almaz, hemen ıslatmayın. Soğumaya bırakın, daha sonra da bulaşık deterjanı ve yumuşak bir süngerle temizleyin.

- Yanlış muhafaza etmek

Mutfak dolaplarını ve çekmeceleri düzenlerken, bir tavanın alt kısmı diğerinin kaplamasıyla temas etmemeli. Yani iç içe yerleştirilmemeli. Bir tavanın dış kısmı, diğerinin kaplamasına zarar vererek bozulmasına neden olabilir.

- Fırına koymak

Bazı durumlarda tavalar fırında kullanılır. Ancak bunu yapmadan önce kullanım talimatı kontrol edilmeli. Eğer tavanızı fırına verecekseniz, hangi ısıda olması gerektiğini bilmelisiniz.

- Metal pişirme aletleri kullanmak

Metal bir kaşığı veya spatulayı, tavada kullanmak büyük bir hata. Teflon tavalar, tencerelerdeki gibi kaplaması gibi dayanıklı değil. Pişirme esnasında metal kaşık, spatula gibi ürünler kullanıldığında kolayca zarar görebilir. Bu nedenle ahşap veya yüksek ısıya dayanıklı olanlar tercih edilebilir.

- Yiyecekleri kızartmak

Yapışmaz tavada çok sayıda yemek pişirilebilir ama bu, her pişirme yöntemi için ideal olduğu anlamına gelmez. Yiyecekleri kızartmak için farklı yüzeyli bir tava kullanmak daha iyi olabilir. Yapışmaz tavalar, buhar etkisi oluşturarak yiyeceklerin kızarmasını önler.

- Fazla asitli besinler pişirmek

Balık ve bazı işlenmiş besinler, yapışmaz tavaların kaplamasını bozarak, kabarcıklar oluşturur. Bu da tavanın ömrünü kısaltır. Asitli yiyecekler başka tür bir tencere veya tavada hazırlanabilir. Döküm tavalar bunun için idealdir ve uygun bakımla uzun yıllar kullanılabilir.

- Yanlış ısıda yemek pişirmek

Yapışmaz tavaların çoğu, yüksek ısıda yüksek ısıda pişirmeye uygun olmayabilir. Aşırı yüksek sıcaklık eğrilmeye, yüzeyin kabarmasına ve bu nedenle de daha kısa ömürlü olmasına neden olur. Ancak bu durum yapışmaz tavadan vazgeçilmesi gerektiği anlamına gelmez. Sadece doğru tür seçilmeli.