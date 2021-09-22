Briç nasıl oynanır, oyunun kuralları nelerdir? Briç hangi ülkenin oyunu?

Briç oyununu İngilizler keşfetmiştir. Daha sonra iyice popülerlik kazanan oyun dünyaya dağılmıştır. Stratejik hamlelere dayanan bu oyun ülkemize Fransa aracılığı ile tanıtılmıştır. Briç oldukça popüler sayılan bir kart oyunudur. Pek çok ülke briçi kabul etmiş ve bir dal olarak saymıştır. İki çeşit olarak sayılan bu oyunun değişik kuralları bulunmaktadır.

Briç Nasıl Oynanır?

Briç kart vasıtası ile oynanmakta olan bir oyundur. İçerdiği terimlerim karışık olmasından dolayı genel olarak zor bir oyun olarak görülmektedir. Ancak mantığının çözülmesi ile oyunun zevki gittikçe artmaktadır. Oyunun oynanması için 4 oyuncu gerekmektedir. Bunla birlikte 52'li destesi gerekmektedir.

Briç Oyunun Kuralları Nelerdir?

Briç ilk başlandığında kurallar kolay gibidir, ancak oyun ilerledikçe kurallar daha zor hale gelmeye başlar. Oyuncunun skor ile deklarasyonu sürekli olarak takip etmesi gerekir. Bu sebeple oyun karıştırmak gayet muhtemel bir durumdur. Uzman olarak briç sporunu oynayan oyuncular kartın konduğu kutuya ihtiyaç duyabilirler.

Briç oynamak için iki takıma ayrılan ikişer kişiye ihtiyaç duyulur. Oyuncular aynı masada karşılıklı olarak oturur. İki takım oyuncularının oluşturduğu gruba oyun çifti de denebilir. Deklaran ismi çiftlerde oyunu oynayan kişiye denmektedir.

Deklaranın ortağına ise yer veya dummy ismi verilir. Deklaran olan oyuncudan sonra solunda bulunan oyuncu oynar ve ardından elini masaya açık bir şekilde koyar. Kalan diğer oyuncular ise savunmacı olarak isimlendirilir. Bu oyun iki aşamadan meydana gelmektedir. Bunlardan bir tanesi deklarasyon diğeri ise kart oyunu şeklinde isim alır.

Briç Hangi Ülkenin Oyunudur?

Briç oyununu keşfeden ülke İngilizler olmuştur. İngilizler vasıtası ile tanınan bu oyun, Fransızlar sayesinde ülkemize girmiştir.