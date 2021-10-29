Bosch çamaşır makinesi F61 hatası nasıl giderilir? F61 arıza kodu ve çözümü..

Bosch, beyaz eşya konusunda sevilen ve tercih edilen bir markadır. Ancak her üründe olduğu gibi Bosch çamaşır makineleri de zaman zaman arıza verebilir. Arıza kodlarını bilmek, arızanın daha kolay çözülmesini sağlayacaktır.

BOSCH ÇAMAŞIR MAKİNESİ F61 HATASI NASIL GİDERİLİR?

Bosch çamaşır makinesi, herkes tarafından kullanılabilen bir üründür. Ancak bazı durumlarda çamaşır makineleri arıza verebilir. Her arızanın kendine göre bir kodu vardır. Bu kodları bilmek arızanın daha hızlı tespit edilmesine ve sorunun hızlı bir şekilde çözülmesine yardımcı olmaktadır. F61 Bosch çamaşır makinelerinde beliren bir hata kodudur.

Makine bu hata kodunu veriyorsa kesinlikle çalışmaya başlamaz. Çünkü F61 kodu çamaşır makinesinde kapak arızasını anlatır. Her hangi bir programın çalışması durumunda kapaktan sızıntı yaşanacağı için makine çalışmaz. Eğer hatalı bir durum olduğunu düşünüyorsanız kapağın tam kapandığından ve tıklama sesinden emin olun. Hatayı gidermek için makineyi açıp kapatma yöntemini de deneyebilirsiniz.

F61 ARIZA KODU VE ÇÖZÜMÜ

Eğer çamaşır makineniz F61 arıza kodu veriyorsa kapak kısmında bir sorun var demektir. Böyle bir durumda ya kapak kilidi bozulmuştur ya kapağı bloke eden cihaz kırılmış ve zedelenmiştir ya da ana kart bozuluyordur. Bu yüzden mutlaka bir servis çağırılmalıdır. Eğer hata kodu belirli bir zaman sonra kaybolmuyor ve makine programları çalıştırmıyorsa daha büyük hasar almadan bir servis çalışanına başvurulmalıdır.