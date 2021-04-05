Bipolar bozukluk nedir? İşte bipolar bozukluğu belirtileri ve tedavisi

Psikolog Aylin Çıtakbaş, bipolar bozukluğu, belirtileri ve tedavi yöntemleriyle ilgili önemli bilgiler verdi.

Bipolar bozukluk nedir?

Psikiyatrik bir problem olan bipolar bozukluk, temel olarak duyguları düzenleyememe ve duyguların şiddetini kontrol edememe durumudur. Yaşam boyu devam eden bu durum, düzenli psikiyatrik takip gerektiriyor. Tedavinin uygulanmadığı veya reddedildiği durumlarda da intihara giden ciddi sonuçları beraberinde getiriyor.

Bipolar bozukluğu belirtileri nelerdir?

Bipolar bozukluğunun en belirgin özelliği; birbirine tamamen zıt ataklarla ilerlemesi ve bu ataklar da döngüsel ve ritmiktir. Mani döneminde aşırı sevinç, yerinde duramama, çabuk öfkelenme, az uyuma, çok düşünme, çok çalışma, riskli davranışlarda bulunma gibi durumlar ortaya çıkar. Depresyon döneminde ise üzüntü, hayattan zevk alamama, karamsarlık, isteksizlik, dikkatini yaptığı işe verememe gibi durumlar hakimdir.

Bipolar bozuklukta mevsim geçişleri, özellikle bahar ayları, kadınlarda gebelik, lohusalık, erkeklerde askerlik gibi stresli sayılabilecek dönemler hastalığın nüksetmesi açısından risk oluşturur. Stresli bir yaşam olayının yıl dönümü de yine risk oluşturan faktörlerden biridir.

Bipolar bozukluğu nasıl tedavi edilir?

Biyolojik kökenli bir tıbbi sorun olan bu rahatsızlıkta ilaç tedavisi uygulanır. Bununla birlikte, kişinin kendisini ele geçiren duygularla başa çıkma becerisini geliştirebilmesi ve ataklar sonrasında sosyal hayata yeniden uyum sağlayabilmesi için psikoterapi desteği çok önemlidir. Hastalığın şiddetli seyrettiği, dolayısıyla ayaktan tedavinin mümkün olmadığı bazı durumlarda hastaneye yatış gerekebilir. Böylelikle, kişinin sonradan pişman olacağı aşırı para harcamak, borçlanmak ya da kaza yoluyla kendisine zarar verme gibi riskli durumların önüne geçilebileceği de göz ardı edilmemeli.

Bu bozukluğu yaşayan bireyler öncelikle yardıma ihtiyaç duyduklarını kabul etmeli, durumu aile bireyleri ile paylaşmalı, ilaçların gerekli ve faydalı olduğuna inanmalı, güvenilir sosyal çevreler edinmeli, yeterli sürede uyumaya özen göstermeli, stresli ortamlardan kaçınmalı, düzenli olarak egzersiz yapmalı ve mümkünse hobi edinmelidirler.