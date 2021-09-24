Aşı takvimi bebeklikten itibaren anne ve babaların gündeminde olan bir konudur. Bebek doğduğu andan itibaren kızamık, kabakulak, verem gibi hastalıklardan koruyan aşılar yapılmaya başlanır ve ilkokul döneminde de bu aşılar devam eder. En çok merak edilenlerden kızamık aşısı ne zaman, bebeklerde kaç aylıkken yapılır sorularının yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz.

Bebeklerde kızamık aşısı ne zaman, kaç aylıkken yapılır?

Toplum sağlığını yakından ilgilendiren kızamık, kızamıkçık ve kabakulak hastalıklarına karşı koruma sağlayan “üçlü aşı” bir yaşında yapılıyor, yoğun yan etki yapmıyor. Bir hafta, on gün sonra hafif ateş ve döküntü gelişebiliyor ancak bu belirtiler 3-5 günde geçiyor.

Hangi aşı ne zaman yapılır?

Bebek doğum sonrası hastaneden taburcu edilmeden önce Hepatit B aşısının ilk dozu uygulanır.

1. Ay: Aşı takvimine uygun olarak Hepatit B aşısının ikinci dozu uygulanır.

2. Ay: Bebek rutin kontrolü sırasında BCG (Verem aşısı), KPA ve 5'li karma aşı yapılır.

4. Ay: 5'li karma aşı ve KPA aşıları yapılır.

6. Ay: Hepatit B aşısı, 5'li karma aşı ve KPA uygulanılır. Ayrıca ağızdan canlı çocuk felci aşırısı verilir.

12. Ay: KPA'nın son dozu, kızamık-kızamıkçık-kabakulak (KKK) ve suçiçeği aşıları yapılır.

18. Ay: 5'li karma aşı, ağızdan canlı çocuk felci ve hepatit A (sarılık) aşıları yapılır.

24. Ay: Hepatit A aşısı tekrarlanır.

İlkokul 1. Sınıf: KKK ve 4’lü karma aşı pekiştirme dozları yapılır.

İlkokul 8. Sınıf: Tetanoz pekiştirme dozu yapılır.