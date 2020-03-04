Hakan isminin anlamı nedir? Hakan ne demek?

Hakan ismi, eski Türkçede "hükümdar" anlamındadır. "Hükümdarlar hükümdarı, güçlü yönetici anlamlarını taşımaktadır. Bu isim özellikle Göktürk hükümdarları arasında hayli yaygın şekilde kullanılmaktaydı.

Hakan ismi, Gök Tanrıdan Kut alan yönetici demektir. Eski Türklerin inanışına göre hükümdarlar, yönetme gücünü ve hakkını Gök Tanrıdan alırdı. Bu durum Tanrıdan kut almak şeklinde ifade edilirdi. Hakan, Gök Tanrıdan yönetme ilhamı alan kimse demekti.

Hakan Ne Demek?

Hükümdar anlamıyla kullanılan Hakan, aynı zamanda Osmanlı Padişahlarının da unvanı olarak kabul görmüştü. Özellikle Avrupalı devletler, Osmanlı padişahlarını "Türk Hakanı" olarak anmaktaydı.

Hakan ismi, kudretli ve güçlü anlamlarında da kullanılmaktadır. İsmin analizinde bu değerler öne çıkmaktadır. Akılcılık, mantık, duygularla değil mantıkla karar vermek hakan isminin özellikleridir. Bu isme sahip olan kimselerde güçlü duruş, liderlik vasfı gibi özellikler bulunmaktadır.

Hakan TDK Anlamı

Hakan, Türk Dil Kurumu sözlüğünde ve isimler sözlüğünde mevcuttur. TDK bu kelimeyi, "hükümdar" anlamıyla açıklamaktadır. Tatar, Türk ve Moğol devletlerindeki yöneticilik anlamı, TDK tarafından kabul edilmektedir.

Bu isim toplumda birçok ünlünün de ismi olmuştur. Ses sanatçısı Hakan Peker, tiyatro sanatçısı Hakan Meriçliler bu isimdeki ünlülere örnek gösterilebilir.