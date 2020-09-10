Bebeğinizi yürümeye nasıl hazırlayabilirsiniz?

Bebeklerin yürümeyi öğrenmesi bir dizi geçişi içerir. Bu süreç beşiğinde ayakta durmaya çalışmasıyla başlar. Daha sonra yürüyebilmek ve dengede durmak için koltuğun kenarına tutunur. Zamanlar ufak adımlarla bir yürümeye başlar. Bu süreç birkaç ay sürebilir. Tabii burada değişik faktörlerde etkili olabilir;

- Dikkatli çocuklar, bir süre emeklemekten memnun olabilir.

- Eğer bebek kiloluysa dengede durması biraz vakit alabilir.

- Konuşma, yürümeden önce olabilir.

- Beşikten ziyade bir yerde oynama ve hareket etme şansı olmayan bebekler biraz daha geç yürüyebilir.

Bebeğinizin adımlarını güçlendirin

İlk olarak bebeğinizi beşiğinde alıp yere koyun. Böylece gün içinde keşfetmek ve pratik yapma imkanı bulur. Bir koltuğa sevdiği oyuncağı yerleştirerek yürümeye teşvik edebilirsiniz. Ayrıca zıplamasına yardımcı olarak da bacaklarındaki kasları geliştirmeye yardımcı olabilirsiniz.

Yürüme gelişimini takip edin

İlk zamanlar bebeğiniz düzgün yürüyemeyebilir. Fakat, birkaç ay içinde daha rahat yürümeye başlayacaktır. Bir yıl içinde koşacak, topa vuracak ve merdivenleri çıkacak.

Bir endişeniz olursa mutlaka uzmana danışın

Bebeğiniz 12 ay boyunca ayakta durmakta güçlük çekiyorsa veya 18 aya kadar ilk bağımsız adımlarını atmadıysa çocuk doktorunuzla iletişime geçebilirsiniz.