Bağışıklığı güçlendiriyor, hastalıklardan koruyor! Kuşburnu, tam bir C vitamini deposu

Kuşburnunun limon, portakal gibi narenciyelere oranla yüksek miktarda C vitamini içerdiğini ve soğuk algınlığına karşı bağışıklık sistemini güçlendirdiğini söyleyen Diyetisyen Şeyma Yılmaz, kuşburnunun faydalarıyla ilgili şu önemli bilgileri verdi

- Kuşburnu A, B, E vitaminlerini içerir. Bunlar sayesinde kuvvetli antioksidan etki gösterir. İçerdiği bol miktarda vitamin ile genel direnci artırarak grip, nezle gibi hastalıklara karşı dayanıklılık sağlar.

- Kemik yapısını güçlendiren ve kanın pıhtılaşmasını düzenleyen K vitamini de içerir. Ayrıca eklem kireçlenmesi ve romatizmal ağrıların giderilmesinde de son derece etkili bir besindir. Yapılan birkaç çalışmada kuşburnunun meyve ve çekirdeğindeki 'GOPO' adlı antienflamatuar maddenin eklem ağrılarını hafiflettiği ve iltihabi reaksiyonları önlediği görülmüştür. Böyle bir etkinin görülmesi için kuşburnunun çayından ziyade kendisi tüketilmelidir.

- Kuşburnu, idrar söktürücüdür ve kabızlığa karşı faydalıdır. Demirden zengindir ve kansızlığın giderilmesine yardımcı olur. İçeriğinde fitoöstrojen vardır, bu da kadınlarda menopoz döneminde sıcak basmalarına karşı fayda sağlar.

- Zayıflamaya yardımcıdır. Kuşburnunun, Japonya’da yapılan bir çalışmada zayıflatıcı etkisi olduğu da bulunarak kuşburnu özütünün özellikle karın yağlarının eritilmesinde etkili olduğunu ifade edilmiştir.

- Kuşburnu, cildin elastikiyetini korumasını sağlar ve yaşlanmayı önleyici özellik gösterir, saç ve göz sağlığı için faydalıdır.

-Kuşburnu düzenli tüketildiğinde, antioksidan özelliğiyle kanserden korur, kalp ve damar sağlığının korunmasına yardımcı olur.

Kuşburnu çayı nasıl yapılır?

Kuşburnunun limondan daha fazla C vitamini içerdiğini ifade eden Beslenme ve Diyet, Fitoterapi Uzmanı Şeyda Sıla Bilgili, Kuşburnu çayının nasıl hazırlanacağını şöyle anlattı: "5-6 adet kuşburnunu havanda hafif ezerek çatlatın. Ardından bir bardak (200 ml) kaynar suda 10 dakika demleyin. Demlerken kapağını kapalı tutun ki içeriğindeki suya geçen C vitamini bir diğer ismiyle askorbik asit yok olmasın. Ne kazar uzun kaynatırsanız içeriğindeki C vitamini o kadar azaldığından, demleme süresini de uzatmayın. Yemeklerden 30 dakika sonra için. Kuşburnunun zengin vitamin ve minerallerinden tam anlamıyla faydalanabilmek için çayı hazırladıktan sonra 5 dakika içinde tüketin."