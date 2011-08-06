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Ayakkabı Alana Çanta Hediye

Hürriyet Haber
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Vicco, yeni okul döneminde öğrencilere büyük sürprizler sunuyor.

Vicco, öğrenciler için çekici tasarımlar hazırlıyor. Okul ayakkabısını Vicco’dan alan öğrencilere birbirinden güzel çantalar hediye!

Okul çağındaki çocuklar için çekici ayakkabılar sunan Vicco, onların rahatı için tasarladığı konforlu ayakkabılarıyla da ailelerden tam not alıyor. Çocuklara özel yüzlerce modelin yer aldığı Sonbahar-Kış Koleksiyonu Vicco Mağazaları’nda ve satış noktalarında yerini alırken, okul ayakkabıları ise çanta hediyesiyle birlikte sunuluyor.

İlk adım ayakkabılardan spor ayakkabılara, babetlerden yağmur botlarına ve okul ürünlerine kadar her türlü zevke ve ihtiyaca uygun seçeneği bir arada bulabileceğiniz “Vicco Koleksiyonu”, sezonun en cazip fırsatını sunuyor.

Çocuk modasının en renkli modellerini bir arada bulabileceğiniz Vicco Koleksiyonu, Forum İstanbul ve Başakşehir Terasium Mağazaları ve Vicco Logosu bulunan tüm satış noktalarında.

www.vicco.com.tr

Etiketler: okul alışverişi

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