Asperger sendromu nedir, belirtileri nelerdir? Asperger sendromu tedavisi...

Asperger Sendromu olan kişilerin ailelerindeki diğer üyelerinde de Asperger Sendromu ya da otizm bulunabilir. Yani genetik geçişli bir rahatsızlıktır. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Yard. Doç. Dr. Abdurrahman Cahid Örengül, Asperger sendromu ile ilgili detaylı bilgiler verdi.

Asperger sendromu nedir?

1944 yılında Avusturyalı bir çocuk doktoru olan Hans Asperger’den tanımlanan Asperger Sendromu, otizm spektrum bozuklukları başlığı altında değerlendirilen bozukluklardan biridir. Bu rahatsızlığı olan kişilerin konuşma becerilerinde belirgin bir problem olmaz. Ancak, iletişim kurmada bazı sorunlarla karşı karşıya kalınabilir. Ayrıca, takıntılı düşünce, davranış ve ilgileri de bulunur.

Asperger sendromu belirtileri nelerdir?

Asperger sendromu olan çocukların konuşmalarında gecikme olmadığı için tanı, daha ileri dönemlerde konulabiliyor. Diğer çekirdek belirtileri; sosyal iletişim ve ilişki kurmadaki güçlük ve takıntılı davranış örüntüleridir. Asperger Sendromu olan kişiler, özellikle esprileri, imaları, mecazları anlamakta zorlanırlar. Aynı zamanda konuşmalarında telaffuz problem olmasa da konuşma tonu ve vurgusu konusunda sorunlar olabilir. Sosyal iletişimdeki zorlukları nedeniyle arkadaş edinmek ve arkadaşlıkları sürdürmek bu bireyler için oldukça zordur. Göz teması, beden dili, duruşu konusunda da sorunları olabilir.

Asperger Sendromu olan bireylerin diğer bir özelliği de takıntılı düşünce, davranışlar ve ilgilerinin olmasıdır. Hem düşünce hem de davranışlarında esnek değillerdir, yani düşünce tarzlarını, rutinlerini değiştirmekten çok rahatsız olurlar. Planlama ve organizasyon becerileri zayıftır. Bazen kokuya, dokunmaya, sese ve tada karşı artmış duyarlılık görülebilir.

Asperger sendromu tedavisi

Asperger sendromu tedavisi beceri kazandırmaya odaklı müdahaleler ve çevrenin bireyin ihtiyaçlarına göre düzenlenmesini içerir. Beceri kazandırmaya odaklı müdahaleler arasında sosyal beceriler, duygu düzenleme becerileri, dil ve iletişim becerileri, okuma yazma becerileri, uyum becerileri, motor beceriler ve planlama becerilerine yönelik müdahaleler sayılabilir. Çevre düzenlemelerinin temelinde, çocuğun güçlü yanlarının ortaya çıkarılması ve zayıflıklarının olabildiğince azaltılması yer alır.

Bu rahatsızlığın çekirdek belirtilerine yönelik kanıtlanmış bir ilaç tedavisi bulunmamaktadır. Ancak ilaç tedavileri, eşlik eden zorlukları azaltmak için sıklıkla kullanılmaktadır. Dikkat problemleri, kaygılar, duygu durum bozuklukları, davranış problemleri ve uyku sorunlarını hedefleyen tedaviler mevcuttur.