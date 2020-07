Aşık Veysel - Uzun İnce Bir Yoldayım akor ve gitar ritimleri

Am Dsus2 Em G Am Dsus2 Em

Uzun ince bir yoldayım

Am Dsus2 Em G Am Dsus2 Em

Gidiyorum gündüz gece

Dsus2 Asus2

Bilmiyorum ne haldayım

Em G

Gidiyorum gündüz gece

Am C

Gündüz gece gündüz gece

Dsus2 Em

Gündüz gece vay

Am Dsus2 Em G Am Dsus2 Em

Dünyaya geldiğim anda

Am Dsus2 Em G Am Dsus2 Em

Yürüdüm hayli zamanda

Dsus2 Asus2

İki kapılı bir handa

Em G

Gidiyorum gündüz gece

Am C

Gündüz gece gündüz gece

Dsus2 Em

gündüz gece vay

Am Dsus2 Em G Am Dsus2 Em

Şaşar Veysel iş bu hale

Am Dsus2 Em G Am Dsus2 Em

Gah ağlayı gahı güle

Dsus2 Asus2

Yetişmek için menzile

Em G

Gidiyorum gündüz gece

Am C

Gündüz gece gündüz gece

Dsus2 Em

Gündüz gece vay X2