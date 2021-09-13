Aşı kartı nasıl, nereden alınır? İşte, aşı kartı oluşturma ekranı

Koronavirüs aşı süreci devam ederken bir yandan da aşı kartı uygulaması gündemdeki yerini koruyor. Aşısız veya aşılama sürecini tamamlamayanlar için PCR testi zorunluluğunun gelmesiyle birlikte 2. doz aşısını tamamlanmış kişiler aşı kartı nasıl ve nereden alınır merak ediyor. İşte e-nabız aşı kartı alma ekranı ve detayları…

AŞI KARTI NASIL, NEREDEN ALINIR?

2. doz aşısı tamamlanmış olan kişiler, e-Nabız üzerinden “COVID-19 Aşı Durumu” menüsüne, ardından “COVID-19 Aşı Kartı” sekmesine girerek aşı kimliklerine erişebiliyor. Hayat Eve Sığar uygulamasında ise “COVID-19 Aşı Bilgilerim” menüsünden aşı kimliğini edinebiliyor. Eğer vatandaş, aşı kimliğinde pasaport bilgisinin de yer almasını isterse Hayat Eve Sığar uygulamasında bu seçeneğe girerek pasaport numarasını yazabiliyor.

Aşı kimliğinde yer alan QR kod okutulduğunda e-Nabız sistemine bağlanarak kartın doğruluğu kontrol edilebiliyor.

AŞI KARTI ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ