MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAile Haberleri Yaşam Haberleri Nasıl Yapılır? Haberleri Artık siz de ünlü aşçılara taş çıkarabilirsiniz
GeriNasıl Yapılır? Artık siz de ünlü aşçılara taş çıkarabilirsiniz
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Nasıl Yapılır?
Son Güncelleme:

Artık siz de ünlü aşçılara taş çıkarabilirsiniz

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Artık siz de ünlü aşçılara taş çıkarabilirsiniz
Abone Olgoogle-news

Siz de mutfakta harikalar yaratmak istemez misiniz?

A’dan Z’ye mutfak eğitimi, temel, teknik, uygulama ve leziz yemek tarifleri; ünlü aşçıların keyifli sunumu ile karşınızda.

Taze balık nasıl seçilir, en sağlıklı pişirme yöntemi nedir, evde nasıl sebze kuruturum, tane tane ve lezzetli pilav nasıl pişirilir gibi sorularınızın cevabı ve çok daha fazlası Knorr Mutfak 101'de sizleri bekliyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle