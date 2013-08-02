Artık siz de ünlü aşçılara taş çıkarabilirsiniz

A’dan Z’ye mutfak eğitimi, temel, teknik, uygulama ve leziz yemek tarifleri; ünlü aşçıların keyifli sunumu ile karşınızda.

Taze balık nasıl seçilir, en sağlıklı pişirme yöntemi nedir, evde nasıl sebze kuruturum, tane tane ve lezzetli pilav nasıl pişirilir gibi sorularınızın cevabı ve çok daha fazlası Knorr Mutfak 101'de sizleri bekliyor.