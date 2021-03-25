Altın otunun faydaları nelerdir, çayı nasıl hazılanır? İşte altın otunun faydaları...

Altın otu, idrar yolları ve böbrek rahatsızlıklarına iyi gelmesinin yanı sıra ödem sorunu yaşayanların da kullanabileceği bir bitki. Özellikle idrar yolları iltihabının giderilmesine de yardımcı oluyor. Diyetisyen Oya Neva Demirkol, altın otunun faydalarını ve altın otu çayının nasıl hazırlanacağını anlattı. İşte detaylar...

Altın otunun faydaları nelerdir?

Altın otu, safra, pankreas ve mide öz suyunu arttırma gibi özelliklere sahip olduğu için hazımsızlık gibi sindirim problemleri yaşayanlar tercih edebilir. Düzenli olarak tüketildiğinde romatizma ve kireçlenme gibi problemlerine yardımcı olur.

Adet döneminin düzenlenmesi, akıntı ve iltihapların giderilmesi gibi pek çok şikayetin son bulmasında önemli rolü olan altın otu bitkisi, vücuttan her türlü iltihabın atılmasını sağlar.

Altın otu çayı nasıl hazırlanır?

Bir fincan sıcak suya, 1 tatlı kaşığı kurutulmuş altın otu ekleyin. 10-15 dakika demlendirin. Çayın tadını yumuşatmak için çubuk tarçın, birkaç limon damlası ve karanfil ekleyerek kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olur.

Altın otu çayını kimler tüketmemeli?

Araştırmalar altın otu çayının bilinen bir yan etkisi olmadığını söylüyor. Ancak 2 yaşından küçük çocukların ve hamilelerin bu çayı kesinlikle kullanmaması, sağlıklı yetişkin bireylerin ise günde 1-2 fincandan fazla tüketmemesi gerekmektedir. Kronik hastalığa sahip olanların, düzenli ilaç kullananların veya herhangi farklı bir tedavi görenlerin bu çayı tüketmeden önce mutlaka doktorlarına danışmaları gerekmektedir.