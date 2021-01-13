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Sağlık
AA, Fotoğraf: Pixabay
Haber Giriş: 13.01.2021 - 17:34 | Son Güncelleme:

Alkol tüketimi düzensiz kalp atışı riskini artırıyor

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Alkol tüketimi düzensiz kalp atışı riskini artırıyor
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Bilim insanları, günlük az miktarda alkollü içecek tüketiminin bile düzensiz kalp atışı riskini artırdığını belirledi. Sonuçları European Heart Journal'de yayımlanan araştırmada, yaşları 24 ile 97 arasındaki İsveç, Norveç, Finlandiya ve Danimarka'dan 108 bin kişinin geçen 14 yıldaki sağlık durumlarından yola çıkarak içecek alışkanlığının kalp sağlığı üzerindeki etkisi incelendi.

Araştırmaya göre, günlük 12 gram kadar etanol tüketen kişilerde kalbin normalden hızlı ve zayıf çarpması sorunu, alkol tüketmeyenlere göre yüzde 16 daha fazla görüldü. Söz konusu etanol miktarı 330 mililitre bira veya 120 mililitre şaraba denk geliyor. Araştırmayı yürüten uzmanlardan Hamburg'da Kalp ve Damar Üniversitesi Danışmanı Kardiyolog Profesör Renate Schnabel, düşük ve orta miktarda alkol tüketiminin bile düzensiz kalp atışı riskini artırdığını belirtti.

Kaygı bozukluğu kalp sağlığını olumsuz etkileyebilir
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Düzensiz kalp atışı, felç ve inme sorunlarına yol açabiliyor

Normalde çoğu kişide bulantı ve çarpıntının olduğuna dikkati çeken Schnabel, düzensiz kalp atışına sahip olmanın, semptom göstermeden felç veya inme gibi sorunlara yol açabileceği uyarısında bulundu. Araştırmada, alkol tüketiminin azaltılmasının, düzensiz kalp atışı probleminin kontrol altına alınmasında faydalı olabileceği ifade edildi.

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