Ahmet Kaya - Kum Gibi akor ve gitar ritimleri

Cm G Cm

Martılar ağlardı çöplüklerde

G Cm G

Biz seninle gülüşürdük

Cm G G#

Şehirlere bombalar yağardı her gece

Fm G# G

Biz durmadan sevişirdik

Cm G

Acımasız olma şimdi bu kadar

G Cm G#

Dün gibi dün gibi çekip gitme

G# Fm

Bırakta sarılayım (dolanayım) ayaklarına

G# Fm G# G

Kum gibi kum gibi ezip geçme

Cm G Cm

Sonbahar damlardı damlarımıza

G Cm G

Biz seninle sararırdık

Cm G G#

Aydınlansın diye şu kirli yüzler

Fm G# G

Biz durmadan şavaşırdık