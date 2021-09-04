Adeti en çabuk ne söktürür? İşte en hızlı adet söktürücü çaylar

Evde hazırlayacağınız bu basit tavsiyeler gecikmiş adet döngünüzün başlamasına yardımcı olabilir. Uzun vadede ise düzenli bir adet döngüsüne sahip olmanıza yardımcı olabilir. Ancak yine de mutlaka doktorunuza danışmanızı ve o şekilde tüketmenizi tavsiye ederiz.

Adeti En Çabuk Ne Söktürür?

Adetiniz geciktiğinde doğal yöntemlerden en etkilisi olduğu belirtilen mısır püskülünden yardım alabilirsiniz. Mısır püskülü kaynatılarak tüketildiği takdirde regl ağrılarını hafifleterek hızlı bir şekilde adet söktürücü bir etki sağlayabilir. Bunun yanı sıra tarçın, ısırgan otu ve anason da adet söktürücü etkiye sahip olan doğal bitkilerdendir. Yiyecekler arasında ise favori soğan suyudur. Sabah akşam aç karnına soyulup bir bardak suda kaynatılmış soğan suyunun muhteşem bir adet söktürücü olduğu kullananlar tarafından onaylanmıştır. Ancak antibiyotik etkisi olduğundan soğan suyunu 15 günden fazla art arda kullanılmaması tavsiye edilir.

En Hızlı Adet Söktürücü Çaylar

Yukarıda belirttiğimiz bitkisel yöntemlerin yanında yatıştırıcı etkisiyle de bilinen en hızlı adet söktürücü bitkisel çayları derledik. İşte onlardan bazıları…

Hatmi çiçeği ve civan perçemi

Adet gecikmesi durumunda en çok kullanılan karışımlardan biri hatmi çiçeği ve civan perşemi karışımından oluşan adet söktürücü bitki çayıdır. Bir cezvenin içine eşit miktarda koyulan bitkiler iki bardak su ile kaynatılarak içilir. Adet dönemi yaklaştığı halde hiçbir belirti yaşamayan kadınların, bu bitkileri kullanarak adet düzensizliği durumlarını düzene sokması ve adet döneminde yaşanan sancılar ve ağrılardan kurtulması mümkündür.

Kekik çayı

Kekik çayı rahimdeki iltihaplanmayı önler ve rahim içindeki hastalıkları tedavi eder. Yemeklere eklenerek veya çayı demlenerek tüketilebilir. Balla tatlandırılmış, kaynatılmış kekik de günde 3 kez içilebilir.

Papatya ve biberiye çayı

Adet gecikmesi yaşandığında papatya ve biberiye bitkisini çay şeklinde demleyerek içmek, adet söktüren yöntemlerdendir.

1 fincan kaynamış suya, 1 çay kaşığı kurutulmuş biberiye koyun ve 5 dakika demlenmeye bırakın. Çayınızı süzüp içebilirsiniz. Dilerseniz içerisine limon ve bal da ilave edebilirsiniz.

Kantaron çayı

Adet sancılarını hafifletip rahimde kist oluşmasını engelleyen kantaron çayı, rahim ve yumurtalık kanserlerinin tedavisinde de kullanılıyor.

Kantaron çayı için; 1 fincan sıcak suya 1 tutam sarı kantaron ekleyip 10 dakika demleyin. Kantaron çayını her gün içmek adet döngüsünün düzenlenmesi için oldukça yararlıdır.

Adet söktürücü bitki çayı karışımı

Fitoterapist Dr. Serdar Özgüç, adet düzensizliğine iyi gelen bir çay tarifini paylaşıyor:

Genel olarak adet düzensizliğinde, civanperçemi otu, hayıt tohumu ve aslanpençesi otundan eşit miktarlarda karıştırılır.

Demleme usülü hazırlanır.

Bu karışımdan 1 tatlı kaşığı alınır ve boş bir bardağa konur.

Üzerine 200 ml sıcak su ilave edilir.

7-8 dk üzeri kapalı bir şekilde demlendirildikten sonra süzülür, kulplu cam veya porselen bardak ile günde 3 kere içilir.

En az 3 ay kullanılması uygundur.