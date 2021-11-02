A ile başlayan erkek isimleri nelerdir? A harfiyle başlayan erkek isimlerinin anlamları
Ülkemizde ilk harfi A olan onlarca farklı isim kullanılıyor. İlk hecesi Ay olan isimler ise en fazla tercih edilen isimler arasında yer almaktadır. Aynur, Aysu, Ayşe, Ayşegül ve Ayla, en popüler kız isimlerine örnek olarak gösterilebilir. Aykut, Aytaç ve Aytuğ ise ülkemizde yaygın olarak kullanılan erkek isimleridir. A ile başlayan erkek isimleri nelerdir tüm detayları ile derledik.
İlk harfi A olan ve diğer ülkelerde yaygın olarak kullanılan isimler ise şu şekilde sıralanabilir: 1- Adrian 2- Aaron 3- Adem 4- Abel 5- Al 6- Audrey 7- Alan
A İLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİ NELERDİR?
1- Aytaç
2- Atakan
3- Arif
4- Abdullah
5- Aykut
6- Adem
7- Ahmet
8- Abdülkerim
9- Azer
10- Adnan
11- Atilla
12- Akif
13- Asım
A HARFİYLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİNİN ANLAMLARI
1- Aytaç:
İlk Anlamı: Parlak taç,
İkinci Anlamı: Yüksek mevki ve makam
2- Atakan:
İlk Anlamı: Soyu temiz
İkinci Anlamı: Hükümdarın oğlu, şehzade
3- Arif:
Dilimize Arapçadan geçmiş olan arif kelimesi, marifet ve ilim sahibi, münevver ve aydın anlamına gelir.
4- Abdullah:
Arapça kökenli bir diğer isim olan Abdullah, Abd ve Allah kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur. Abdullah isminin sözlük anlamı Allah'ın kuludur.
5- Aykut:
İlk Anlamı: Kutlu zafer
İkinci Anlamı: Yüzü ay kadar parlak olan, yakışıklı
6- Adem:
İlk Anlamı: Yaratılan ilk insan ve ilk peygamber
İkinci Anlamı: Yokluk
7- Ahmet:
Ülkemizde yaklaşık 900 binin taşıdığı Ahmet ismi, en popüler 10 isimden biridir. Ahmet, övgüye ve takdire şayan olan, örnek şahsiyet anlamına gelir.
8- Abdülkerim
Hem Türkiye'de hem de diğer İslam ülkelerinde yaygın olarak kullanılan Abdülkerim ismi, her şeye gücü yeten Allah'ın kulu demektir.
9- Azer:
Hz. İbrahim'in babasının adı olan Azer'in sözlük anlamı ateştir.
10- Adnan:
Dilimize Arapçadan geçmiş olan Adnan ismi, cennette sonsuza kadar yaşamakla mükafatlandırılmış kimse anlamına gelir. Ülkemizde bu ismi yaklaşık olarak 55 bin kişi taşıyor.
11- Atilla
''Attila'' şeklindeki kullanımı da yaygın olan Attila, Avrupa Hun İmparatorluğunun hükümdarının adıdır. Atilla ismi, adil hükümdar ve güçlü savaşçı anlamına gelir.
12- Akif:
20. yüzyılın ilk yarısından itibaren popüler olmaya başlayan Akif isminin iki farklı anlamı vardır:
İlk Anlamı: Sürekli ibadet eden mümin kul
İkinci Anlamı: Hayırsever
13- Asım:
İlk Anlamı: Temiz, namuslu
İkinci Anlamı: Sözüne itimat edilen, muteber kimse