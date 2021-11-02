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İsimler Sözlüğü
Haber Giriş: 02.11.2021 - 20:48 | Son Güncelleme:

A ile başlayan erkek isimleri nelerdir? A harfiyle başlayan erkek isimlerinin anlamları

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A ile başlayan erkek isimleri nelerdir? A harfiyle başlayan erkek isimlerinin anlamları

Ülkemizde ilk harfi A olan onlarca farklı isim kullanılıyor. İlk hecesi Ay olan isimler ise en fazla tercih edilen isimler arasında yer almaktadır. Aynur, Aysu, Ayşe, Ayşegül ve Ayla, en popüler kız isimlerine örnek olarak gösterilebilir. Aykut, Aytaç ve Aytuğ ise ülkemizde yaygın olarak kullanılan erkek isimleridir. A ile başlayan erkek isimleri nelerdir tüm detayları ile derledik.

 

İlk harfi A olan ve diğer ülkelerde yaygın olarak kullanılan isimler ise şu şekilde sıralanabilir: 1- Adrian 2- Aaron 3- Adem 4- Abel 5- Al 6- Audrey 7- Alan

 

A İLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİ NELERDİR?

1- Aytaç

2- Atakan

3- Arif

4- Abdullah

5- Aykut

6- Adem

7- Ahmet

8- Abdülkerim

9- Azer

10- Adnan

11- Atilla

12- Akif

13- Asım

A HARFİYLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİNİN ANLAMLARI

1- Aytaç:

İlk Anlamı: Parlak taç,

İkinci Anlamı: Yüksek mevki ve makam

2- Atakan:

İlk Anlamı: Soyu temiz

İkinci Anlamı: Hükümdarın oğlu, şehzade

3- Arif:

Dilimize Arapçadan geçmiş olan arif kelimesi, marifet ve ilim sahibi, münevver ve aydın anlamına gelir.

4- Abdullah:

Arapça kökenli bir diğer isim olan Abdullah, Abd ve Allah kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur. Abdullah isminin sözlük anlamı Allah'ın kuludur.

5- Aykut:

İlk Anlamı: Kutlu zafer

İkinci Anlamı: Yüzü ay kadar parlak olan, yakışıklı

6- Adem:

İlk Anlamı: Yaratılan ilk insan ve ilk peygamber

İkinci Anlamı: Yokluk

7- Ahmet:

Ülkemizde yaklaşık 900 binin taşıdığı Ahmet ismi, en popüler 10 isimden biridir. Ahmet, övgüye ve takdire şayan olan, örnek şahsiyet anlamına gelir.

8- Abdülkerim

Hem Türkiye'de hem de diğer İslam ülkelerinde yaygın olarak kullanılan Abdülkerim ismi, her şeye gücü yeten Allah'ın kulu demektir.

9- Azer:

Hz. İbrahim'in babasının adı olan Azer'in sözlük anlamı ateştir.

10- Adnan:

Dilimize Arapçadan geçmiş olan Adnan ismi, cennette sonsuza kadar yaşamakla mükafatlandırılmış kimse anlamına gelir. Ülkemizde bu ismi yaklaşık olarak 55 bin kişi taşıyor.

11- Atilla

''Attila'' şeklindeki kullanımı da yaygın olan Attila, Avrupa Hun İmparatorluğunun hükümdarının adıdır. Atilla ismi, adil hükümdar ve güçlü savaşçı anlamına gelir.

12- Akif:

20. yüzyılın ilk yarısından itibaren popüler olmaya başlayan Akif isminin iki farklı anlamı vardır:

İlk Anlamı: Sürekli ibadet eden mümin kul

İkinci Anlamı: Hayırsever

13- Asım:

İlk Anlamı: Temiz, namuslu

İkinci Anlamı: Sözüne itimat edilen, muteber kimse

 

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