A ile başlayan erkek isimleri nelerdir? A harfiyle başlayan erkek isimlerinin anlamları

İlk harfi A olan ve diğer ülkelerde yaygın olarak kullanılan isimler ise şu şekilde sıralanabilir: 1- Adrian 2- Aaron 3- Adem 4- Abel 5- Al 6- Audrey 7- Alan

A İLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİ NELERDİR?

1- Aytaç

2- Atakan

3- Arif

4- Abdullah

5- Aykut

6- Adem

7- Ahmet

8- Abdülkerim

9- Azer

10- Adnan

11- Atilla

12- Akif

13- Asım

A HARFİYLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİNİN ANLAMLARI

1- Aytaç:

İlk Anlamı: Parlak taç,

İkinci Anlamı: Yüksek mevki ve makam

2- Atakan:

İlk Anlamı: Soyu temiz

İkinci Anlamı: Hükümdarın oğlu, şehzade

3- Arif:

Dilimize Arapçadan geçmiş olan arif kelimesi, marifet ve ilim sahibi, münevver ve aydın anlamına gelir.

4- Abdullah:

Arapça kökenli bir diğer isim olan Abdullah, Abd ve Allah kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur. Abdullah isminin sözlük anlamı Allah'ın kuludur.

5- Aykut:

İlk Anlamı: Kutlu zafer

İkinci Anlamı: Yüzü ay kadar parlak olan, yakışıklı

6- Adem:

İlk Anlamı: Yaratılan ilk insan ve ilk peygamber

İkinci Anlamı: Yokluk

7- Ahmet:

Ülkemizde yaklaşık 900 binin taşıdığı Ahmet ismi, en popüler 10 isimden biridir. Ahmet, övgüye ve takdire şayan olan, örnek şahsiyet anlamına gelir.

8- Abdülkerim

Hem Türkiye'de hem de diğer İslam ülkelerinde yaygın olarak kullanılan Abdülkerim ismi, her şeye gücü yeten Allah'ın kulu demektir.

9- Azer:

Hz. İbrahim'in babasının adı olan Azer'in sözlük anlamı ateştir.

10- Adnan:

Dilimize Arapçadan geçmiş olan Adnan ismi, cennette sonsuza kadar yaşamakla mükafatlandırılmış kimse anlamına gelir. Ülkemizde bu ismi yaklaşık olarak 55 bin kişi taşıyor.

11- Atilla

''Attila'' şeklindeki kullanımı da yaygın olan Attila, Avrupa Hun İmparatorluğunun hükümdarının adıdır. Atilla ismi, adil hükümdar ve güçlü savaşçı anlamına gelir.

12- Akif:

20. yüzyılın ilk yarısından itibaren popüler olmaya başlayan Akif isminin iki farklı anlamı vardır:

İlk Anlamı: Sürekli ibadet eden mümin kul

İkinci Anlamı: Hayırsever

13- Asım:

İlk Anlamı: Temiz, namuslu

İkinci Anlamı: Sözüne itimat edilen, muteber kimse