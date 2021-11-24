3 yaşındaki çocuğun kilosu kaç olmalı? 3 yaş erkek ve kız çocukların ortalama kiloları..

Kız ve erkek çocukları için yaşlarına göre kilo ve boyları değişkenlik göstermektedir. Önemli olan uzman doktor kontrolünde belirtilmiş kriterler eşliğinde bu kilo ve boya dikkat etmektir.

3 Yaşındaki Çocuğun Kilosu Kaç Olmalı?

Anne ve babalar genelde çocukların yaşlarına göre kaç kiloda olması gerektiğini merak etmektedir. Bu doğrultuda kız ve erkek çocukların fiziksel yapıları değişik olduğu için, bazı farklı rakamlar öne çıkmaktadır. Özellikle 3 yaş çocukları adına kız ve erkek için farklı kilo ve boyları dile getirilmektedir.

3 Yaş Erkek Çocukların Ortalama Kiloları

3 yaşındaki erkek çocukların kiloları aynı zamanda boyları ile orantılı şekilde ele alınmaktadır. Bu doğrultuda 3 yaşında olan bir erkek çocuğun ortalama kilosu 14,6 kilogram olarak ifade edilmektedir. Bu kilo aşağı-yukarı yakın bir miktarda durmalıdır.

3 Yaş Kız Çocukların Ortalama Kiloları

Erkek çocukları ile beraber kız çocuklarının da bu konuda standart ve 3 yaş kilosu bulunmaktadır. Bu bağlamda 3 yaşındaki kız çocukların ortalama kilosu 14 kilogramdır. Mutlaka kız çocuklarının bu kilosu 3 yaş olarak korunmalıdır. Böylece sağlıklı bir büyüme süreci geçirme şansı elde etmektedirler.