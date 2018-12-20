Küçük ilçenin büyük yürekli kadınları: Bravo Mezitli Belediyesi’ne! 300 ülke arasında Çin’den ödül aldı

Büyük yürekli kadınların ilçesi...
Bundan 5 yıl önce Mezitli Belediyesi şahane bir şey yaptı.
‘Kadın Üretici Pazarları’ kurdu.
Kadınlar kendi ürünlerini bu pazarlarda satıyorlar, çiftçi kadınlarımız mahsullerini doğrudan tüketiciye ulaştırıyorlar...
Belediye de onları destekliyor.
Açık açık söylüyor, kadınları pozitif ayrımcılık yapıyorum diye.
O pazarlarda erkekler satış yapamıyor. Tamamen kadınlara özgü pazarlar.
Ve 650 kadına iş alanı açıyor.
Bu kadınların arasında kazandıkları parayla ev, araba ve ehliyet alanlar bile var. Mezitli Belediyesi bu projenin örnek olup tüm Türkiye’ye yayılmasını diliyor. “Üretici kadınlarımızın sesini yeteri kadar duyuramadık!” diye hayıflanırken, kadın pazarı projesi bu yıl Çin’de düzenlenen ‘IV. Guangzhou Uluslararası Kentsel İnovasyon Ödülü’nü aldı.
Düşünebiliyor musunuz, dünyanın her yerinden 300’e yakın belediye katıldı bu yarışmaya.
Finale kalan ilk 4 belediye de şunlar: Sydney, New York, Milano...
Ve bu dev şehirlerin arasında Mezitli!
Kazanan da Mezitli oldu.
Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’a sordum...
- Sizi çoooook tebrik ediyorum... 70 ülkeden katıldığı, ‘2018 Guangzhou Uluslararası Kentsel İnovasyon Yarışması’nda ödülü Mezitli kazandı...
Evet, çok gururluyuz. Gerçekten büyük mutluluk...
- Şahane bir şey bu! 300’e yakın başvuru... Dile kolay...
Aynen öyle! İlçemizin adını dünyaya duyurmak istiyorduk. Böyle bir hayalimiz vardı. Uluslararası standartlarda bir proje ürettik. Adı “Kadın Üretici Pazarı”. Önce Mersin ve çevresinde, sonra ülke genelinde dikkat çekti. En önemlisi, kadınlarımız önplana çıktı. Bu da bizi çok mutlu etti. Başkanlığımın ilk gününden beri istedim ki Mezitli kadın dostu belediye olsun. Oldu da. Ve işte bu proje aracılığıyla, tüm dünya Türk kadınlarının ne kadar üretken ve çalışkan olduklarını gördü...
- ‘Kadın Üretici Pazarı’ nasıl bir proje?
Kadınlar ürettiklerini doğrudan kendileri satıyor. Şartımız bu. Biz belediye olarak onlara ücretsiz, kapalı, modern pazar yerleri yaptık. Elektrik, su ve benzeri her türlü giderleri belediyemizce karşılanıyor. Tuvalet-mescit gibi her türlü istekleri de yerine getirdik. Çocukları için pazar yeri bitişiğinde oyun alanları yapıldı. Hatta pazar yerinin birinde, deneme olarak açık alanda Mersin’in sıcağından korumak için klima tesisatı yerleştirildi. Vergi muafiyeti tanıdık. Gelirlerinin tümü net kazanç olarak kadınlara dönüyor. Tüketiciler için de son derece faydalı bir proje. Netice de hem organik hem daha taze olana daha uygun fiyatla ulaşabiliyorlar. Ayrıca üretici kadınlarla tüketiciler arasında yakın bir dostluk ve aidiyet duygusu gelişiyor.
- Valla harika...
Evet. Bu projeyle kadınların kendilerine özgüveni arttı. İşsizlik sorununa bir çözüm oldu. Üretici kadınlar, ekonomik olarak kimseye muhtaç olmadan kendi ayakları üzerinde durabildiler.
9 KADIN ÜRETİCİ PAZARI 650 ÜRETİCİ KADIN
- Kaç kadın yararlanıyor bu projeden?
Şu an Mezitli’de 9 kadın üretici pazarı ve 650 üretici kadın var. Narenciyeden yeşilliklere, cheesecake’den ayva reçeline, zeytin ve zeytinyağına, baharatlara, el örgüsünden iğne oyasına, makromeden dantele kadar pek çok farklı ürün tüketiciye doğrudan ulaşıyor. Bu arada kadınlarımız girişimcilik öğreniyorlar. Hukuki haklarını da...
- Bunu nasıl sağlıyorsunuz?
Bu konuda üniversiteden, barodan yararlanıyoruz. Kültürel destek de veriyoruz. Hiç sinemaya, tiyatroya, operaya gitmemiş olanlar var, hep birlikte gidiyoruz.
- Bu pazarda sadece kadınlar mı tezgâh açabiliyor?
Evet. Şartlarımızdan biri bu: Kadın olmak, Mezitli’de ikamet etmek ve üretici olmak.
SYDNEY, NEW YORK VE MILANO BELEDİYELERİNİ GERİDE BIRAKTIK!
- ‘Guangzhou Uluslararası Kentsel İnovasyon Yarışması’na daha önceki yıllarda Türkiye’den başka şehirler de katıldı...
Evet. Eskişehir, Lüleburgaz gibi katılan birçok belediye oldu. İlk 30 ve 15’e kaldılar ama biz Türkiye’den kazanan ilk belediyeyiz. Bu arada Mezitli, 15 finalist belediye arasında da tek ilçeydi. Diğer şehirler, ülkelerinin büyükşehir belediyeleriydi. Üç aşamadan oluşan bu yarışmanın finalinde Sydney, New York ve Milano gibi dünyanın ünlü şehirleriyle yarıştık. Seçici komite de oldukça ilginç. Sadece Çin’den değil, Latin Amerika, Habitat, BM gibi dünyanın çeşitli bölgelerinden saygın kurumların ve üniversitelerin üst düzey görevlilerinden oluşuyordu.
- Mezitli adı anons edilince neler hissetiniz?
Vallahi o anı nasıl anlatabilirim... “Mezitli-Turkey” anonsu müthiş bir heyecan yarattı. Eşim de benimle katılmıştı, Mezitli dendiğini an ağlamaya başladı... Çok gurur duydum tabii... Emeğimiz, kadınlarımızın başarısı, uluslararası bir değerlendirmeyle ödüllendirilmiş oldu. Ödülü alırken Türk kadınının, Atatürk’ün sağladığı haklarla bugünlere geldiğini söyledim. Mezitli’yi ve belediyemizi insanlar giderek tanıyor. Geçtiğimiz aylarda Malta’da yapılan “Uluslararası Sokak Ekonomisi” çalıştayına katıldık. Sonra Berlin’de kardeş şehir münasebetiyle Temphelhof-Shöneder belediye meclisinde konuşmacı olarak davet edildim. Kanada-Niyagara Belediye Başkanı “Kadın Üretici Pazarları” projemizi kentlerinde uygulamak üzere Mezitli’ye gelmek istediğini söyledi, tabii kabul ettik. Yarışma sonrası 14 ülke temsilcileri Mezitli’yi ziyaret etmek istediklerini belirttiler. Biz de “Başımızın üzerinde yeriniz var!” dedik.
Küçük ilçenin büyük yürekli kadınları: Bravo Mezitli Belediyesi’ne! 300 ülke arasında Çin’den ödül aldı
MEZİTLİ küçük bir ilçe, Mersin’in ilçesi...
Büyük yürekli kadınların ilçesi...
Bundan 5 yıl önce Mezitli Belediyesi şahane bir şey yaptı.
‘Kadın Üretici Pazarları’ kurdu.
Kadınlar kendi ürünlerini bu pazarlarda satıyorlar, çiftçi kadınlarımız mahsullerini doğrudan tüketiciye ulaştırıyorlar...
Belediye de onları destekliyor.
Açık açık söylüyor, kadınları pozitif ayrımcılık yapıyorum diye.
O pazarlarda erkekler satış yapamıyor. Tamamen kadınlara özgü pazarlar.
Ve 650 kadına iş alanı açıyor.
Bu kadınların arasında kazandıkları parayla ev, araba ve ehliyet alanlar bile var. Mezitli Belediyesi bu projenin örnek olup tüm Türkiye’ye yayılmasını diliyor. “Üretici kadınlarımızın sesini yeteri kadar duyuramadık!” diye hayıflanırken, kadın pazarı projesi bu yıl Çin’de düzenlenen ‘IV. Guangzhou Uluslararası Kentsel İnovasyon Ödülü’nü aldı.
Düşünebiliyor musunuz, dünyanın her yerinden 300’e yakın belediye katıldı bu yarışmaya.
Finale kalan ilk 4 belediye de şunlar: Sydney, New York, Milano...
Ve bu dev şehirlerin arasında Mezitli!
Kazanan da Mezitli oldu.
Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’a sordum...
- Sizi çoooook tebrik ediyorum... 70 ülkeden katıldığı, ‘2018 Guangzhou Uluslararası Kentsel İnovasyon Yarışması’nda ödülü Mezitli kazandı...
Evet, çok gururluyuz. Gerçekten büyük mutluluk...
- Şahane bir şey bu! 300’e yakın başvuru... Dile kolay...
Aynen öyle! İlçemizin adını dünyaya duyurmak istiyorduk. Böyle bir hayalimiz vardı. Uluslararası standartlarda bir proje ürettik. Adı “Kadın Üretici Pazarı”. Önce Mersin ve çevresinde, sonra ülke genelinde dikkat çekti. En önemlisi, kadınlarımız önplana çıktı. Bu da bizi çok mutlu etti. Başkanlığımın ilk gününden beri istedim ki Mezitli kadın dostu belediye olsun. Oldu da. Ve işte bu proje aracılığıyla, tüm dünya Türk kadınlarının ne kadar üretken ve çalışkan olduklarını gördü...
- ‘Kadın Üretici Pazarı’ nasıl bir proje?
Kadınlar ürettiklerini doğrudan kendileri satıyor. Şartımız bu. Biz belediye olarak onlara ücretsiz, kapalı, modern pazar yerleri yaptık. Elektrik, su ve benzeri her türlü giderleri belediyemizce karşılanıyor. Tuvalet-mescit gibi her türlü istekleri de yerine getirdik. Çocukları için pazar yeri bitişiğinde oyun alanları yapıldı. Hatta pazar yerinin birinde, deneme olarak açık alanda Mersin’in sıcağından korumak için klima tesisatı yerleştirildi. Vergi muafiyeti tanıdık. Gelirlerinin tümü net kazanç olarak kadınlara dönüyor. Tüketiciler için de son derece faydalı bir proje. Netice de hem organik hem daha taze olana daha uygun fiyatla ulaşabiliyorlar. Ayrıca üretici kadınlarla tüketiciler arasında yakın bir dostluk ve aidiyet duygusu gelişiyor.
- Valla harika...
Evet. Bu projeyle kadınların kendilerine özgüveni arttı. İşsizlik sorununa bir çözüm oldu. Üretici kadınlar, ekonomik olarak kimseye muhtaç olmadan kendi ayakları üzerinde durabildiler.
9 KADIN ÜRETİCİ PAZARI 650 ÜRETİCİ KADIN
- Kaç kadın yararlanıyor bu projeden?
Şu an Mezitli’de 9 kadın üretici pazarı ve 650 üretici kadın var. Narenciyeden yeşilliklere, cheesecake’den ayva reçeline, zeytin ve zeytinyağına, baharatlara, el örgüsünden iğne oyasına, makromeden dantele kadar pek çok farklı ürün tüketiciye doğrudan ulaşıyor. Bu arada kadınlarımız girişimcilik öğreniyorlar. Hukuki haklarını da...
- Bunu nasıl sağlıyorsunuz?
Bu konuda üniversiteden, barodan yararlanıyoruz. Kültürel destek de veriyoruz. Hiç sinemaya, tiyatroya, operaya gitmemiş olanlar var, hep birlikte gidiyoruz.
- Bu pazarda sadece kadınlar mı tezgâh açabiliyor?
Evet. Şartlarımızdan biri bu: Kadın olmak, Mezitli’de ikamet etmek ve üretici olmak.
SYDNEY, NEW YORK VE MILANO BELEDİYELERİNİ GERİDE BIRAKTIK!
- ‘Guangzhou Uluslararası Kentsel İnovasyon Yarışması’na daha önceki yıllarda Türkiye’den başka şehirler de katıldı...
Evet. Eskişehir, Lüleburgaz gibi katılan birçok belediye oldu. İlk 30 ve 15’e kaldılar ama biz Türkiye’den kazanan ilk belediyeyiz. Bu arada Mezitli, 15 finalist belediye arasında da tek ilçeydi. Diğer şehirler, ülkelerinin büyükşehir belediyeleriydi. Üç aşamadan oluşan bu yarışmanın finalinde Sydney, New York ve Milano gibi dünyanın ünlü şehirleriyle yarıştık. Seçici komite de oldukça ilginç. Sadece Çin’den değil, Latin Amerika, Habitat, BM gibi dünyanın çeşitli bölgelerinden saygın kurumların ve üniversitelerin üst düzey görevlilerinden oluşuyordu.
- Mezitli adı anons edilince neler hissetiniz?
Vallahi o anı nasıl anlatabilirim... “Mezitli-Turkey” anonsu müthiş bir heyecan yarattı. Eşim de benimle katılmıştı, Mezitli dendiğini an ağlamaya başladı... Çok gurur duydum tabii... Emeğimiz, kadınlarımızın başarısı, uluslararası bir değerlendirmeyle ödüllendirilmiş oldu. Ödülü alırken Türk kadınının, Atatürk’ün sağladığı haklarla bugünlere geldiğini söyledim. Mezitli’yi ve belediyemizi insanlar giderek tanıyor. Geçtiğimiz aylarda Malta’da yapılan “Uluslararası Sokak Ekonomisi” çalıştayına katıldık. Sonra Berlin’de kardeş şehir münasebetiyle Temphelhof-Shöneder belediye meclisinde konuşmacı olarak davet edildim. Kanada-Niyagara Belediye Başkanı “Kadın Üretici Pazarları” projemizi kentlerinde uygulamak üzere Mezitli’ye gelmek istediğini söyledi, tabii kabul ettik. Yarışma sonrası 14 ülke temsilcileri Mezitli’yi ziyaret etmek istediklerini belirttiler. Biz de “Başımızın üzerinde yeriniz var!” dedik.