Ayşe Arman

* Nasıl bir hikâye seninki?
- Roman olur, film olur... Öyle bir hikâye. İçinde başkaldırı var, acı var, mutluluk var, bol gözyaşı var. Özüne kavuşmak için çabalayan bir kadınım ben. İstanbul’da dünyaya geldim. 1984’lüyüm. Babam Konyalı, annem Kastamonulu. Muhafazakâr bir aile...
* Orta halli mi?
- Aslında gecekonduda büyüdüm. Ama Zeytinburnu’nda bir sokak bizimdi. Dedem köyden gelip bütün sokağı satın almış, herkes bizim kiracımızdı. Ama neticede gecekondu sokağı. Fakat babam çok çalışkan bir adamdır, tekstil işiyle uğraşıyordu. Kocamustafapaşa, Laleli filan derken, büyük firmalarla ortak oldu. Sonra o şirketlerin başına geçti. Sonunda zengin olduk.
* Kardeş?
- Bir erkek kardeşim var; Kaan. Benden beş yaş küçük.
* Mutlu bir çocukluk mu?
Renan Tan Tavukçuoğlu. Hayalleri olan, o hayalleri hayata geçirmek için deli gibi uğraşan, elini taşın altına koyan bir kadın. Şahane bir kadın.
Biliyorsunuz, cumaları fark yaratan kadınları yazıyorum, Renan da onlardan biri.
“Puduhepa ve Kız Kardeşleri” onun alkışı fazlasıyla hak eden projesi. Fikir şahane bence. Kız çocuklarının hayallerine sarı saçlı plastik bebekler değil, gerçek Anadolu kadınlarının başarı hikâyeleri ilham olsun istediği için bez bebekler üretiyor. Hikâyesi olan bez bebekler. Geliri de TOÇEV aracılığıyla kız çocuklarının eğitimine burs olarak dönüyor. Şu ana kadar da inanılmaz bir ivme kaydetti, röportajda okuyacaksınız.
Renan aynı zamanda çok okunan, çok tanınan bi yazarın, Canan Tan’ın kızı. Annesine dair, “Annem, ilk kahramanım ve orijinal hayal kaynağımdır benim” diyor. Sizi Renan’la baş başa bırakıyorum...
Seni tanıyalım...
Ben Renan. Tek başına hayal kuran, sonra o hayali gerçekleştirebilmek için çevresine yüzlerce kişi toplayan ve herkesin fark yaratabileceğine yürekten inanan bir kadınım...
- Ya Puduhepa... O kim?
3000 yıl önce bizlerle aynı topraklarda yaşamış, tarihin ilk barış anlaşması Kadeş’e mührünü basmış bir Hitit kraliçesi. Güçlü bir kadın. Gücünü iyi şeylere kullanmış bir kadın. Şahane bir rol modeli...
Burada mutluluktan eriyen bir kadın var!
Çünkü Toplum Gönüllüleri Vakfı’yla Gürece için hayata geçirdiğimiz “yerel kalkınma projesine destek” hareketimiz tam gaz devam ediyooor!
Hani geçen hafta yazmıştım, o gün ilk kolye dizimi ve Alya’nın dans workshop’ları gerçekleşecekti Gürece’deki “İyilik Kolyeleri Atölyesi”nin bahçesinde...
Pek heyecanlıydık.
Pır pır ediyordu içimiz insanlar gelirler mi diye...
O da ne!
Şimdi ben sana soruyorum... Neden yazdın bu kitabı? İki çocuk annesi olarak sen de “gitmeyi” düşündüğün için mi?
Hayır! Gazetecilik merakı diyelim. Zamanın Türkiye’sinin ruhuna dair soruların yanıtını aramak için yazdım. 2015 Temmuz’unda, Radikal’e bir haber yapmıştım. O dönem Suruç patlaması yaşanmıştı. Ciddi bir şiddet gündemi vardı ve hepimiz ruhen yorgunduk. Herkes, “gitmekten” söz ediyordu. Ben de “Çekip gideceğim bu ülkeden demek kolay, peki ya sonrası?” başlıklı bir haber hazırladım.
Göç edenlerden gittikten sonra neler yaşadıklarını mı dinledin?
Aynen öyle! Konuşurken, hep “gitme” niyetini duyuyorduk da sonrasını bilemiyorduk. İşte ben o “sonra”yı merak ettiğim için araştırdım. Derken gidenlerin sayısında da artış oldu. Düzenli bir hayatı olan, 30’larını aşmış pek çok arkadaşım gitmeyi seçti. Geçen yaz, ikinci çocuğum dünyaya geldikten sonra, gazetedeki mesaime annelik izniyle ara vermişken konuyu biraz daha deşmeye niyetlendim. Kitap öyle ortaya çıktı.
Peki ya sen?
Ben kişisel olarak gitmeyi neredeyse hiç düşünmedim. “Neredeyse” diyorum çünkü “Yok artık, bu kadar da olmaz! Hakikaten gitmek lazım...” dediğim bir iki an yaşamışımdır. Sonra geçti gitti ama... Babamın işi gereği, ömrü iki senede bir yeni bir şehre alışmakla geçen biri olarak, içten içe “köklenmek” ihtiyacı duydum. Çocuklarımın geleceğinden endişe ettiğim anlar olsa da sevdiklerimi, sevdiğim sokakları ve esprilerine güldüğüm ana dilimi bırakıp temelli olarak uzaklaşmak becerebileceğim bir şey değil. Oğlum Ali Güney’in ve kızım Haziran’ın “En iyisi çekip gitmek” demeden, ait oldukları topraklarda mutlu ve özgür bir yaşam sürmeleri ve “Dünya bizim evimiz!” diyebilmeleri en büyük temennim...
Sen neler hissettin bu kitaptaki röportajları yaparken?
Tebrik ediyorum.
Ne bir gıdım kibir, ne de zafer sarhoşluğu...
Çok yerinde, çok kararında, ölçülü; herkesi, her şeyi kapsayıcı, birleştirici bir konuşmaydı.
Bu dönemde en çok ihtiyacımız olan şey.
“Biz buluşmak, uzlaşmak ve birbirimizi sevmek için geldik. Yıkın bütün önyargıları, herkes için buradayız... Bu şehre adaleti getireceğiz, beraber çok güzel işler başaracağız!” diyen tutkulu, enerjisi tavan, genç bir başkan. Çabasını, çalışkanlığını, gayretli oluşunu ve tabii ki galibiyetini kutluyorum.
“Rahmetli dedem ‘Makamın büyüdükçe boynun bükülsün’ derdi, yolum o yol!” dedi ya, ben eridim. Ben ona inanıyorum. Sahici buluyorum, siyasetçilerin “poker oyuncusu” gibi suratları oluyor, adı üstünde politik oluyorlar, İmamoğlu öyle değil.
İstanbul halkı ona haksızlık yapıldığını düşündü ve mazbatasını geri verdi. Ülkemi ve insanlarını da o yüzden çok seviyorum. Öyle beklenmedik anda öyle beklenmedik şeyler yapıyoruz ki, şapka çıkarmak lazım.
Bir alkış da
Hocam, çok çok teşekkür ederiz. Sözünüzü tuttunuz ve Berfin’in ameliyatlarının ilkini gerçekleştirdiniz.
- Evet, 12 saatlik bir ameliyattı. Sizinle, tedavi planıyla ilgili daha önce küçük ipuçları paylaşmıştım.
“Belki beş ameliyat olur” demiştiniz, 1.5 yıllık bir tedavi sürecinden söz etmiştiniz.
- Doğru. Birinci ameliyatla ilgili düşündüğümüz her şeyi yaptık. Hatta, üzerine de biraz artılarımız oldu. Bu ilk ameliyattan çok olumlu sonuçlar aldık. Tedavi süresi daha kısa olacak diye düşünüyorum. Neler yaptık özetle anlatayım: Dört gözkapağını yeniden oluşturduk. Çünkü dördünde de problem vardı. Tek gözü görmüyor zaten.
Gözkapakları kapanabilecek mi şimdi?
- Evet. Zaten kapanamadığı için öbür gözünde de görme kaybı riski vardı. O sorunu çözdük.
BERFİN’İN PROFİLİ TEKRAR ORTAYA ÇIKTI
İşte hayalim karşımda duruyor!
Hayalim, Bodrum Gürece’de bir anneanne bahçesi içindeki iki metruk köy evini “İyilik Kolyeleri Atölyesi”ne dönüştürmekti.
Her akşam bu rüyayla yatıyordum, sabah da bu rüyayla kalkıyordum.
Haliyle en çok sevgilimin hayatını kararttım!
Tepesine çöküp, “Şöyle hayallerim var” diye başlıyordum anlatmaya: “Birlikte üretmek, yaşadığım köye katkıda bulunmak, gönüllülüğü yüceltmek, hep birlikte bir iş yapmak, bir işe yaramak, sivil toplum örgütleriyle çalışmak, elde edilen gelirin köye katkı sağlaması için uğraşmak...”
Kilitlendim ben bu fikre...
Bir şeyi tutturdum mu eyvah eyvah, kaçın benden, annemden miras bu, tutturuğun âlâsı oluyorum...
Siz de olaya artık hâkimsiniz. 23 yaşındaki veteriner hekimin tecavüz davasından söz ediyorum. Dün ve evvelsi gün, veteriner hekim Ç.’ye tecavüz ettiği iddia edilen profesör H.B.’nin avukatı Erol Yılmaz Aras’ın görüşlerini ilettim. “Bilimsel kıskançlık, komplo, para sızdırmaya çalışıyorlar!” dedi.Haliyle, Ç.’nin avukatı Aslı Koçak Arıhan’a cevap hakkı doğdu. Bugün kendisiyle yaptığım röportajı okuyacaksınız. Ben elimden geldiğince iki tarafın da görüşlerini ilettim. Bu arada Arıhan, H.B.’nin tahliyesine itiraz etti ve yeniden tutuklanmasını talep etti.
- Bu dava size nasıl geldi?
Tecavüz mağduru Ç., şüpheli profesör tahliye edildikten sonra, kendini kötü ve çaresiz hissediyor. ŞÖNİM’e (Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi) başvuruyor. Hayatının da tehlike altında olduğunu düşünüyor. Çünkü şüpheli dışarı çıkmış, evini yurdunu biliyor. Her an her şey olabilir korkusuyla 6284 sayılı yasa kapsamında koruma tedbirleri ve uzaklaştırma için ŞÖNİM’den yardım istiyor. Ben de genellikle kadın davalarına bakan bir avukatım, bana yönlendirdiler...
- Bir kadın tecavüze uğradığını söylüyorsa ona inanmak esas mıdır?
Evet, genel anlamda böyle bir ilkemiz var. Herhangi bir insanın, “Ben tacize uğradım, tecavüze uğradım!” demesi zaten çok ağır bir şey. Bu kimin başına gelirse gelsin, bunu ilk anda söyleyebilmek çok zor. Bu nedenle bu beyanda bulunanların önemsenmesi ve verdiklerin bilgilerin dikkatle değerlendirilmesi gerekiyor.
- Bu davada hiç tereddüt ettiğiniz, şüphelendiğiniz oldu mu?
Hayır, asla! Mantık silsilesi çok doğruydu. Evet, yaşadıkları inanılmaz olaylardı, filmlerde olabilecek düzeydeydi. Ama Ç. bunları gerçekten yaşamıştı.
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