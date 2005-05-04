Ayşe Arman

* Nasıl bir hikâye seninki?

- Roman olur, film olur... Öyle bir hikâye. İçinde başkaldırı var, acı var, mutluluk var, bol gözyaşı var. Özüne kavuşmak için çabalayan bir kadınım ben. İstanbul’da dünyaya geldim. 1984’lüyüm. Babam Konyalı, annem Kastamonulu. Muhafazakâr bir aile...

* Orta halli mi?

- Aslında gecekonduda büyüdüm. Ama Zeytinburnu’nda bir sokak bizimdi. Dedem köyden gelip bütün sokağı satın almış, herkes bizim kiracımızdı. Ama neticede gecekondu sokağı. Fakat babam çok çalışkan bir adamdır, tekstil işiyle uğraşıyordu. Kocamustafapaşa, Laleli filan derken, büyük firmalarla ortak oldu. Sonra o şirketlerin başına geçti. Sonunda zengin olduk.

* Kardeş?

- Bir erkek kardeşim var; Kaan. Benden beş yaş küçük.

* Mutlu bir çocukluk mu?