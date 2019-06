Ayşe Arman

Siz de olaya artık hâkimsiniz. 23 yaşındaki veteriner hekimin tecavüz davasından söz ediyorum. Dün ve evvelsi gün, veteriner hekim Ç.’ye tecavüz ettiği iddia edilen profesör H.B.’nin avukatı Erol Yılmaz Aras’ın görüşlerini ilettim. “Bilimsel kıskançlık, komplo, para sızdırmaya çalışıyorlar!” dedi.Haliyle, Ç.’nin avukatı Aslı Koçak Arıhan’a cevap hakkı doğdu. Bugün kendisiyle yaptığım röportajı okuyacaksınız. Ben elimden geldiğince iki tarafın da görüşlerini ilettim. Bu arada Arıhan, H.B.’nin tahliyesine itiraz etti ve yeniden tutuklanmasını talep etti.

- Bu dava size nasıl geldi?

Tecavüz mağduru Ç., şüpheli profesör tahliye edildikten sonra, kendini kötü ve çaresiz hissediyor. ŞÖNİM’e (Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi) başvuruyor. Hayatının da tehlike altında olduğunu düşünüyor. Çünkü şüpheli dışarı çıkmış, evini yurdunu biliyor. Her an her şey olabilir korkusuyla 6284 sayılı yasa kapsamında koruma tedbirleri ve uzaklaştırma için ŞÖNİM’den yardım istiyor. Ben de genellikle kadın davalarına bakan bir avukatım, bana yönlendirdiler...

- Bir kadın tecavüze uğradığını söylüyorsa ona inanmak esas mıdır?

Evet, genel anlamda böyle bir ilkemiz var. Herhangi bir insanın, “Ben tacize uğradım, tecavüze uğradım!” demesi zaten çok ağır bir şey. Bu kimin başına gelirse gelsin, bunu ilk anda söyleyebilmek çok zor. Bu nedenle bu beyanda bulunanların önemsenmesi ve verdiklerin bilgilerin dikkatle değerlendirilmesi gerekiyor.

- Bu davada hiç tereddüt ettiğiniz, şüphelendiğiniz oldu mu?

Hayır, asla! Mantık silsilesi çok doğruydu. Evet, yaşadıkları inanılmaz olaylardı, filmlerde olabilecek düzeydeydi. Ama Ç. bunları gerçekten yaşamıştı.

-