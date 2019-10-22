İbrahim Çolak Sadece cimnastikte değil efendilikte de şampiyon!

Onlar iki kardeş. Cimnastik sporuna tutkuyla bağlı iki kardeş. İsmail ve Yılmaz Göktekin. İsmail Göktekin ayrıca milli cimnastikçi. Şu anda da federasyonda görevli. Dünya şampiyonumuz İbrahim Çolak’ı eğiten, yetiştiren onlar. İzmir’de Şavkar Cimnastik Kulubü efsane bir külüp. Aile kulübü gibi. İşte orada, kendileri gibi cimnastiğe gönül veren gençlerle harikalar yaratıyorlar.
İbrahim’in başarısında abi-kardeş inanılmaz emeğiniz var. Kaç sene oldu İbrahim Çolak’la bu yolculuğa çıkalı?
19! 2000’de tanıştık ve bu uzun ve zorlu yolculuğa çıktık. Müthiş bir sporcu ve yolculuk arkadaşıdır İbrahim. Antrenörü olmak ikimize de gurur veriyor...
Gerçekten onun ilkokula bile gitmeden önceki kısa pantolonlu halini hatırlıyor musunuz?
(Gülüyor) Elbette! Bize geldiğinde henüz 5 yaşında bir çocuktu. Ama yaşıtlarına göre inanılmaz güçlü bir çocuktu. Biz bütün minikleri bir testten geçiririz, cimnastiğin hangi dalına daha uygun olduklarını anlamak için. İbrahim’den şınav çekmesini istedik. Ve abimle ağzımız açık kaldı...
Gerçekten o bücür haliyle 40 şınav mı çekti?
Evet! Makine gibiydi, sürekli şınav çekiyordu. O yaşta bir çocuğun yapması gereken şınav, en fazla 10 olmalıydı. Oysa İbrahim 40 tane çekti, durdurmasak devam edecekti...
Onun gelecek vaat eden bir sporcu olacağını nasıl anladınız? Sadece çok güçlü olması mı?
Cimnastiğe gelen bütün çocuklar sağlık için spora başlarlar, sonrasında kontrol antrenmanlarımızda onları kuvvet ve esneklik testine sokarız. İbrahim geldiğinin ilk haftasında dikkatimizi çekti. Hızlı, kuvvetli, kararlı ve çok istekli bir çocuktu. Abim Yılmaz’la onu ilk gördüğümüzde, “Yaşasın! Gelecek vaat eden bir sporcu adayı” dedik, yanılmamışız...
EFSANE ŞAVKAR CİMNASTİK’TEN ÇIKAN ŞAMPİYONLAR
İzmir’deki Şavkar Cimnastik Kulübü’nün diğer kulüplere göre farkı ne? Fazlası ne? İbrahim gibi başka başarılı sporcular da çıkardınız...
Bizim kulüp aslında aile kulübü! Ben, eşim, abim Yılmaz ve eşi ve 30 yıllık milli takımdan arkadaşım Özgür Gümüşlü ve eşi, hepimiz bu kulüpte beraberiz. Ben aynı zamanda başkanıyım. Farkımız, hepimizin cimnastiğe deli gibi âşık olması! Öyle böyle değil ama. Bu kulüp ve öğrencilerimizle ve cimnastikle yatıp kalkıyoruz. Daha önemli bir şey yok! Bizim deli ekip bir şey için yaşar: O da Olimpiyatlar’da madalya almak...
Başarınızın sırrı ne?
Antrenörlerin de takım olması ve birlikte hareket edebilmesi. Hepimiz yıllardır birbirimizi tanıyoruz. Cimnastik hepimizin ortak tutkusu. Manyaklık derecesinde tutkuluyuz bu spora! Fakat sadece çok sevmek yeterli olmuyor tabii. Emek vermeniz gerekiyor. Bizim ve sporcularımızın da en çok yaptığı şey: Çalışmak, çalışmak, çalışmak...
Küçükleri başka, yıldızları başka, genç ve büyükleri başka bir antrenör mü çalıştırıyor?
Abim Yılmaz Göktekin yıldızlardan sorumlu antrenördü, ben ise genç ve büyüklerden sorumluydum. Ta ki 2012’ye kadar. Federasyon seçimlerinde, ben yönetim kurulu üyesi seçildikten sonra artistik cimnastikten sorumlu asbaşkan oldum. Artık abim bizim genç ve büyük sporcuları çalıştırıyor, ben de dışarıdan destek veriyorum. Ama tabii ki her daim yanlarındayım.
‘BİR ÇOCUKLUĞU OLDU’ DERSEK, ONA HAKSIZLIK ETMİŞ OLURUZ!
Neden başkaları olamadı da İbrahim oldu?
İbrahim çok özel bir sporcudur. Bizim de çocuğumuz gibidir. O kadar güzel bir kalbi vardır ki, arkadaşları madalya alamadığında onlar kadar üzülen ve onları motive etmeye çalışan, antrenörü ne söylerse, hangi programı yaparsa, yüzde yüz itaatle her şeyi uygulayan, asla antrenman yoğunluğunu sorgulamayan ve yoruldum demeyen bir sporcu. Başka sporcular da madalyayı hak ediyor ama İbrahim daha çok hak ediyor!
Sizce onun bir çocukluğu olabildi mi peki?
“Evet, oldu” dersek haksızlık yapmış oluruz İbrahim’e! Bence olamadı. Spor salonunda, antrenman öncesi 5 ve antrenman sonrası belki 5 dakika oyun oynayabilen bir çocuktu. Deli antrenörlerinin sürekli antrenman programları içerisinde büyüdü... Ha ama değdi mi? Elde ettiği sonuçlar muhteşem. Her şeye değdi...
ÖNCE İNANARAK SONRA ÇOK ÇALIŞARAK
Herkesin merak ettiği bir şey var. İbrahim bu alanda isim yapmış Çinlileri geçmeyi nasıl başardı?
2014’te federasyon başkanımız Suat Çelen’le Çin şampiyonasını izlemeye gittik. İnanın o kadar moralimiz bozuldu ki! Kime sorsanız, “Bu Çinlileri geçmek mümkün değil!” diyordu. Ama bizim Suat Başkan bizden deli! “Bu ekip yapamazsa kim yapacak!” dedi. Ve sonunda geçtik. Nasıl geçtiniz diye sorarsanız, “Önce inanarak ve sonra çok çok çok ama çok çalışarak!”
ALTIN KALPLİ İBRAHİM
İbrahim sadece cimnastikte ve sporda şampiyon değil; efendilikte, kendini bilmekte ve mütevazılıkta da şampiyon... Yaptığı spor, bedeniyle birlikte karakterini de şekillendiriyor mu?
Cimnastik o kadar güzel bir spor ki, daha küçük yaşlardan itibaren sizi şekillendirir, özgüven kazandırır ve disipline eder. Bizim cimnastikçilerin hepsinin çok güzel bir yüreği vardır. Hepsi alçakgönüllü ve saygılıdır. Bu da küçük yaşta cimnastiğe başlamanın avantajları. Ama İbrahim Çolak ayrı bir kişilik, özel bir vaka. O, altın gibi kalbi olan, karıncayı bile incitmeyecek kadar güzel yürekli bir insan.
İbrahim Çolak Sadece cimnastikte değil efendilikte de şampiyon!
Onlar iki kardeş. Cimnastik sporuna tutkuyla bağlı iki kardeş. İsmail ve Yılmaz Göktekin. İsmail Göktekin ayrıca milli cimnastikçi. Şu anda da federasyonda görevli. Dünya şampiyonumuz İbrahim Çolak’ı eğiten, yetiştiren onlar. İzmir’de Şavkar Cimnastik Kulubü efsane bir külüp. Aile kulübü gibi. İşte orada, kendileri gibi cimnastiğe gönül veren gençlerle harikalar yaratıyorlar.
İbrahim’in başarısında abi-kardeş inanılmaz emeğiniz var. Kaç sene oldu İbrahim Çolak’la bu yolculuğa çıkalı?
19! 2000’de tanıştık ve bu uzun ve zorlu yolculuğa çıktık. Müthiş bir sporcu ve yolculuk arkadaşıdır İbrahim. Antrenörü olmak ikimize de gurur veriyor...
Gerçekten onun ilkokula bile gitmeden önceki kısa pantolonlu halini hatırlıyor musunuz?
(Gülüyor) Elbette! Bize geldiğinde henüz 5 yaşında bir çocuktu. Ama yaşıtlarına göre inanılmaz güçlü bir çocuktu. Biz bütün minikleri bir testten geçiririz, cimnastiğin hangi dalına daha uygun olduklarını anlamak için. İbrahim’den şınav çekmesini istedik. Ve abimle ağzımız açık kaldı...
Gerçekten o bücür haliyle 40 şınav mı çekti?
Evet! Makine gibiydi, sürekli şınav çekiyordu. O yaşta bir çocuğun yapması gereken şınav, en fazla 10 olmalıydı. Oysa İbrahim 40 tane çekti, durdurmasak devam edecekti...
Onun gelecek vaat eden bir sporcu olacağını nasıl anladınız? Sadece çok güçlü olması mı?
Cimnastiğe gelen bütün çocuklar sağlık için spora başlarlar, sonrasında kontrol antrenmanlarımızda onları kuvvet ve esneklik testine sokarız. İbrahim geldiğinin ilk haftasında dikkatimizi çekti. Hızlı, kuvvetli, kararlı ve çok istekli bir çocuktu. Abim Yılmaz’la onu ilk gördüğümüzde, “Yaşasın! Gelecek vaat eden bir sporcu adayı” dedik, yanılmamışız...
EFSANE ŞAVKAR CİMNASTİK’TEN ÇIKAN ŞAMPİYONLAR
İzmir’deki Şavkar Cimnastik Kulübü’nün diğer kulüplere göre farkı ne? Fazlası ne? İbrahim gibi başka başarılı sporcular da çıkardınız...
Bizim kulüp aslında aile kulübü! Ben, eşim, abim Yılmaz ve eşi ve 30 yıllık milli takımdan arkadaşım Özgür Gümüşlü ve eşi, hepimiz bu kulüpte beraberiz. Ben aynı zamanda başkanıyım. Farkımız, hepimizin cimnastiğe deli gibi âşık olması! Öyle böyle değil ama. Bu kulüp ve öğrencilerimizle ve cimnastikle yatıp kalkıyoruz. Daha önemli bir şey yok! Bizim deli ekip bir şey için yaşar: O da Olimpiyatlar’da madalya almak...
Başarınızın sırrı ne?
Antrenörlerin de takım olması ve birlikte hareket edebilmesi. Hepimiz yıllardır birbirimizi tanıyoruz. Cimnastik hepimizin ortak tutkusu. Manyaklık derecesinde tutkuluyuz bu spora! Fakat sadece çok sevmek yeterli olmuyor tabii. Emek vermeniz gerekiyor. Bizim ve sporcularımızın da en çok yaptığı şey: Çalışmak, çalışmak, çalışmak...
Küçükleri başka, yıldızları başka, genç ve büyükleri başka bir antrenör mü çalıştırıyor?
Abim Yılmaz Göktekin yıldızlardan sorumlu antrenördü, ben ise genç ve büyüklerden sorumluydum. Ta ki 2012’ye kadar. Federasyon seçimlerinde, ben yönetim kurulu üyesi seçildikten sonra artistik cimnastikten sorumlu asbaşkan oldum. Artık abim bizim genç ve büyük sporcuları çalıştırıyor, ben de dışarıdan destek veriyorum. Ama tabii ki her daim yanlarındayım.
‘BİR ÇOCUKLUĞU OLDU’ DERSEK, ONA HAKSIZLIK ETMİŞ OLURUZ!
Neden başkaları olamadı da İbrahim oldu?
İbrahim çok özel bir sporcudur. Bizim de çocuğumuz gibidir. O kadar güzel bir kalbi vardır ki, arkadaşları madalya alamadığında onlar kadar üzülen ve onları motive etmeye çalışan, antrenörü ne söylerse, hangi programı yaparsa, yüzde yüz itaatle her şeyi uygulayan, asla antrenman yoğunluğunu sorgulamayan ve yoruldum demeyen bir sporcu. Başka sporcular da madalyayı hak ediyor ama İbrahim daha çok hak ediyor!
Sizce onun bir çocukluğu olabildi mi peki?
“Evet, oldu” dersek haksızlık yapmış oluruz İbrahim’e! Bence olamadı. Spor salonunda, antrenman öncesi 5 ve antrenman sonrası belki 5 dakika oyun oynayabilen bir çocuktu. Deli antrenörlerinin sürekli antrenman programları içerisinde büyüdü... Ha ama değdi mi? Elde ettiği sonuçlar muhteşem. Her şeye değdi...
ÖNCE İNANARAK SONRA ÇOK ÇALIŞARAK
Herkesin merak ettiği bir şey var. İbrahim bu alanda isim yapmış Çinlileri geçmeyi nasıl başardı?
2014’te federasyon başkanımız Suat Çelen’le Çin şampiyonasını izlemeye gittik. İnanın o kadar moralimiz bozuldu ki! Kime sorsanız, “Bu Çinlileri geçmek mümkün değil!” diyordu. Ama bizim Suat Başkan bizden deli! “Bu ekip yapamazsa kim yapacak!” dedi. Ve sonunda geçtik. Nasıl geçtiniz diye sorarsanız, “Önce inanarak ve sonra çok çok çok ama çok çalışarak!”
ALTIN KALPLİ İBRAHİM
İbrahim sadece cimnastikte ve sporda şampiyon değil; efendilikte, kendini bilmekte ve mütevazılıkta da şampiyon... Yaptığı spor, bedeniyle birlikte karakterini de şekillendiriyor mu?
Cimnastik o kadar güzel bir spor ki, daha küçük yaşlardan itibaren sizi şekillendirir, özgüven kazandırır ve disipline eder. Bizim cimnastikçilerin hepsinin çok güzel bir yüreği vardır. Hepsi alçakgönüllü ve saygılıdır. Bu da küçük yaşta cimnastiğe başlamanın avantajları. Ama İbrahim Çolak ayrı bir kişilik, özel bir vaka. O, altın gibi kalbi olan, karıncayı bile incitmeyecek kadar güzel yürekli bir insan.