Trafik kazası değil trafik cinayeti!

Bu olaylar kaza filan değil, cinayet!
Trafik cinayeti... Sakın “trafik kazası” demeyin yani. Ağzınızı alıştırın. Trafik cinayeti. Trafik cinayeti. Literatüre böyle yerleşsin. İşleyen de “trafik cinayeti işlemiş bir katil” olarak. Ve bu suça insan hayatına kast etmiş, onu hayattan silmiş birine verilecek ceza verilmesi gerekiyor.
Artık yeter ya!
Binlerce insan bu ülkede yollarda öldürüldü; yaya geçitlerinde, karşıdan karşıya geçerken, otobüs duraklarında beklerken...
Günahsız insanlar zamansız bir şekilde can verdiler, hayattan silinip gittiler. Buna sebep olanlarsa özgür. Nasıl oluyor da trafikte can alanlar o ya da bu sebeple yırtabiliyor? Akıllara ziyan bir durum.
‘TAKDİRİ İLAHİ’ YA DA ‘KADER’ DEĞİL BU! CİNAYET
İngiltere’de beni en çok çarpan yayaların üstünlüğü oldu. İnanılır gibi değil. Yaya geçinden geçerken kralsın, bütün araçlar duruyor. Durmak zorunda. “Oradan buradan biri gelir bana çarpar, bisikletli bindirir, motosiklet vurur kaçar” gibi endişelere kapılmıyorsun! Biliyorsun ki sistem herkes için işliyor. Çünkü insanlar kurallara uyuyor. Uymayanın da vay haline. Yaptırımı ağır. O yüzden herkes paşa paşa sisteme uyuyor.
Biz ise muz cumhuriyeti...
Bin yıldır böyle... Trafik katilleri, kurallara uymadıkları için insan öldürüyorlar. Ya alkollü araba kullanıyorlar ya da yapılmaması gereken şeyleri yapıyorlar, araç kullanırken cep telefonlarına mesaj yazıyorlar, insanların içine dalıyorlar, sonra da “İsteyerek yapmadım, kazaydı!” diye yırtıyorlar.
İnsan evladını bu şekilde kaybetse, anasını-babasını kaybetse delirmez mi? Bunu yapan katil de hiç ceza almasa, elini kolunu sallayıp yaşamaya ve kurallara uymamaya devam etse çıldırmaz mı? Buna adalet denir mi? “Takdiri ilahi” ya da “kader” değil bu, adaletin işlememesi!
Daha kaç tane trafik cinayeti işlenecek kim bilir, kaç kişi ölecek kim bilir... Ve daha kaç katil yırtacak...
Yazıktır, günahtır! Lütfen şu trafik cinayetlerini işleyen katillere hak ettikleri ceza verilsin!
19 YAŞINDAYDI, OTOBÜS BEKLİYORDU. TRAFİK KATİLİ ALKOLLÜYDÜ, OTOBÜS DURAĞINA DALDI VE ONU HAYATTAN SİLDİ!
Alın size Begüm...
Daha 19 yaşındaydı...
Dört ay önce, 21 Temmuz’da kendisi gibi İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü’nde okuyan arkadaşlarıyla birlikte üstünde çalıştıkları projeyi bitirmiş, evine dönmek için otobüs beklerken bir trafik katilinin (adı da Fatih Sezer) kullandığı aracın kontrolden çıkarak bu durakta bekleyenlere çarpmasıyla ağır yaralandı.
Begüm yoğun bakıma alındı.
Ama nafile! Tüm müdahalelere rağmen ertesi gün hayatını kaybetti.
Kaza sonrasında yapılan tespitlerde, trafik katilinin, yani Fatih Sezer’in yasal sınırın 3 katı alkollü olduğu ve aşırı hız yüzünden kazayı yaptığı belirlendi.
Şimdi biz bu olaya “kaza” mı diyeceğiz? Basbayağı cinayet bu! Ama ne oldu? 19 yaşındaki Begüm’ü aramızdan alan bu olay, ülkemizdeki pek çok örnekleri gibi sıradan bir “kaza” olarak değerlendirilip hafif cezalarla sonlandırıldı.
Ailesi haklı olarak itiraz ediyor.
Bizler de...
Adaletin yerini bulmasının, bu olaya sebebiyet veren o trafik katilinin, yani Fatih Sezer’in en ağır cezayı almasının, başka masum insanların hayatlarını kaybetmemesi için caydırıcı ve önleyici olacağına inanıyoruz.
#BegümiçinAdalet
HEPİMİZ İÇİN ADALET
Ailesi #BegümiçinAdalet adıyla, bir hareket başlatmak istiyor. Tüm kalbimle destekliyorum. Hepimizden adaletin yerini bulması için bu konuda duyarlı olmamızı, susmamamızı, Begüm’ün başına gelenleri bu hashtag’le paylaşmamızı istiyorlar. Ben varım. Elimden geleni de yaparım. Bu arada Begüm’ün ağır ceza mahkemesindeki davası, 4 Kasım’da saat 10.00’da görülecek, bilginiz olsun.
AİLESİNİN TEK TESELLİSİ: ÖLÜMÜYLE 4 KİŞİYE HAYAT VERDİ
Ailesi, Begüm Kartal’ın vefatının hemen ardından, kendisinin de isteyeceğini düşünerek organlarını bağışladı.
Begüm, bu beklenmedik gidişiyle 4 kişiye birden hayat vermiş oldu.
Ailesinin tek tesellisi bu!
Bu arada, tesadüfe bakın ki davanın görüleceği hafta, “Organ Bağışı Haftası”na denk geliyor. Çok az insan 4 kişinin hayatını kurtarabilir. Begüm bunu başardı. Kartal ailesine baş sağlığı diliyorum. Ve adaletin yerine bulması için birlik olalım ve sesimizi duyuralım diyorum.
Trafik kazası değil trafik cinayeti!
BAŞTAN anlaşalım...
Bu olaylar kaza filan değil, cinayet!
Trafik cinayeti... Sakın “trafik kazası” demeyin yani. Ağzınızı alıştırın. Trafik cinayeti. Trafik cinayeti. Literatüre böyle yerleşsin. İşleyen de “trafik cinayeti işlemiş bir katil” olarak. Ve bu suça insan hayatına kast etmiş, onu hayattan silmiş birine verilecek ceza verilmesi gerekiyor.
Artık yeter ya!
Binlerce insan bu ülkede yollarda öldürüldü; yaya geçitlerinde, karşıdan karşıya geçerken, otobüs duraklarında beklerken...
Günahsız insanlar zamansız bir şekilde can verdiler, hayattan silinip gittiler. Buna sebep olanlarsa özgür. Nasıl oluyor da trafikte can alanlar o ya da bu sebeple yırtabiliyor? Akıllara ziyan bir durum.
‘TAKDİRİ İLAHİ’ YA DA ‘KADER’ DEĞİL BU! CİNAYET
İngiltere’de beni en çok çarpan yayaların üstünlüğü oldu. İnanılır gibi değil. Yaya geçinden geçerken kralsın, bütün araçlar duruyor. Durmak zorunda. “Oradan buradan biri gelir bana çarpar, bisikletli bindirir, motosiklet vurur kaçar” gibi endişelere kapılmıyorsun! Biliyorsun ki sistem herkes için işliyor. Çünkü insanlar kurallara uyuyor. Uymayanın da vay haline. Yaptırımı ağır. O yüzden herkes paşa paşa sisteme uyuyor.
Biz ise muz cumhuriyeti...
Bin yıldır böyle... Trafik katilleri, kurallara uymadıkları için insan öldürüyorlar. Ya alkollü araba kullanıyorlar ya da yapılmaması gereken şeyleri yapıyorlar, araç kullanırken cep telefonlarına mesaj yazıyorlar, insanların içine dalıyorlar, sonra da “İsteyerek yapmadım, kazaydı!” diye yırtıyorlar.
İnsan evladını bu şekilde kaybetse, anasını-babasını kaybetse delirmez mi? Bunu yapan katil de hiç ceza almasa, elini kolunu sallayıp yaşamaya ve kurallara uymamaya devam etse çıldırmaz mı? Buna adalet denir mi? “Takdiri ilahi” ya da “kader” değil bu, adaletin işlememesi!
Daha kaç tane trafik cinayeti işlenecek kim bilir, kaç kişi ölecek kim bilir... Ve daha kaç katil yırtacak...
Yazıktır, günahtır! Lütfen şu trafik cinayetlerini işleyen katillere hak ettikleri ceza verilsin!
19 YAŞINDAYDI, OTOBÜS BEKLİYORDU. TRAFİK KATİLİ ALKOLLÜYDÜ, OTOBÜS DURAĞINA DALDI VE ONU HAYATTAN SİLDİ!
Alın size Begüm...
Daha 19 yaşındaydı...
Dört ay önce, 21 Temmuz’da kendisi gibi İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü’nde okuyan arkadaşlarıyla birlikte üstünde çalıştıkları projeyi bitirmiş, evine dönmek için otobüs beklerken bir trafik katilinin (adı da Fatih Sezer) kullandığı aracın kontrolden çıkarak bu durakta bekleyenlere çarpmasıyla ağır yaralandı.
Begüm yoğun bakıma alındı.
Ama nafile! Tüm müdahalelere rağmen ertesi gün hayatını kaybetti.
Kaza sonrasında yapılan tespitlerde, trafik katilinin, yani Fatih Sezer’in yasal sınırın 3 katı alkollü olduğu ve aşırı hız yüzünden kazayı yaptığı belirlendi.
Şimdi biz bu olaya “kaza” mı diyeceğiz? Basbayağı cinayet bu! Ama ne oldu? 19 yaşındaki Begüm’ü aramızdan alan bu olay, ülkemizdeki pek çok örnekleri gibi sıradan bir “kaza” olarak değerlendirilip hafif cezalarla sonlandırıldı.
Ailesi haklı olarak itiraz ediyor.
Bizler de...
Adaletin yerini bulmasının, bu olaya sebebiyet veren o trafik katilinin, yani Fatih Sezer’in en ağır cezayı almasının, başka masum insanların hayatlarını kaybetmemesi için caydırıcı ve önleyici olacağına inanıyoruz.
#BegümiçinAdalet
HEPİMİZ İÇİN ADALET
Ailesi #BegümiçinAdalet adıyla, bir hareket başlatmak istiyor. Tüm kalbimle destekliyorum. Hepimizden adaletin yerini bulması için bu konuda duyarlı olmamızı, susmamamızı, Begüm’ün başına gelenleri bu hashtag’le paylaşmamızı istiyorlar. Ben varım. Elimden geleni de yaparım. Bu arada Begüm’ün ağır ceza mahkemesindeki davası, 4 Kasım’da saat 10.00’da görülecek, bilginiz olsun.
AİLESİNİN TEK TESELLİSİ: ÖLÜMÜYLE 4 KİŞİYE HAYAT VERDİ
Ailesi, Begüm Kartal’ın vefatının hemen ardından, kendisinin de isteyeceğini düşünerek organlarını bağışladı.
Begüm, bu beklenmedik gidişiyle 4 kişiye birden hayat vermiş oldu.
Ailesinin tek tesellisi bu!
Bu arada, tesadüfe bakın ki davanın görüleceği hafta, “Organ Bağışı Haftası”na denk geliyor. Çok az insan 4 kişinin hayatını kurtarabilir. Begüm bunu başardı. Kartal ailesine baş sağlığı diliyorum. Ve adaletin yerine bulması için birlik olalım ve sesimizi duyuralım diyorum.