SGK’ya artık devlet katkısı ödenmeyecek

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2008 yılında sosyal güvenlik sisteminde yapılan reform ile her bir çalışan için devletin SGK’ya katkı yapması karara bağlandı. Bu kapsamda da SGK’ya, her ay tahsil ettiği malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile genel sağlık sigortası primlerinin dörtte biri oranında tutar, Hazine tarafından ödendi. Daha açık bir anlatımla; 18 yıldır toplanan primin yüzde 25’i oranında tutar, Hazine tarafından SGK’ya otomatik olarak ödeniyor.

HAZİNE’DEN 2.6 TRİLYON TL ÖDENDİ

SGK’nın mali verilerini inceledim. 2008’den 2025 sonuna kadar 2.6 trilyon TL, Hazine tarafından SGK’ya katkı yapılmış. Mesela 2025 yılında, SGK’nın prim gelirleri 4 trilyon TL olmuş, Hazine 888.6 milyar TL katkı yapmış, SGK’nın diğer gelirleri de 663.1 milyar olmuş. Böylece geçen yıl devlet katkısı da dahil SGK’nın gelirleri 5.9 trilyon TL olurken, giderlerinin toplamı ise 5.5 trilyon TL olarak gerçekleşmiş. Ve SGK, son 23 yılda ilk defa 2025 yılında açık vermemiş, aksine 35.7 milyar TL fazla vermiş. Ancak bu gelirin içinden 888.6 milyar TL devlet katkısı çıkarılınca SGK, geçen yıl da açık vermiş oluyor.

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Benzer durum 2026’nın ilk 5 ayı için de geçerli. Bu yılın ocak-mayıs döneminde SGK’nın prim gelirleri 2 trilyon TL olurken; Hazine, 238.4 milyar TL’lik katkıda bulunmuş. Aynı dönemde SGK’nın toplam gelirleri 2.7 trilyon TL, toplam giderleri ise 2.8 trilyon TL olmuş ve ilk 5 ayda SGK’nın bütçesi 95.3 milyar TL açık vermiş. Bu gelirlerin içinde 238.4 milyar TL devlet katkısı çıkarıldığında SGK’nın açığı daha da büyüyor.

18 YIL SONRA UYGULAMA KALDIRILDI

Yeri gelmişken belirteyim, SGK’ya iki farklı destek veriliyor. Biri, açık finansmanı adı altında merkezi bütçeden ödenen tutar, diğeri ise yüzde 25 oranında Hazine’den ödenen devlet katkısı. 2025 yılında Hazine’den SGK’ya 888.6 milyar TL devlet katkısı yapılırken, 75 milyar TL de bütçeden transfer edilmiş. Toplamda da SGK’ya bütçeden ödenen tutar geçen yıl, 1.9 trilyon TL olmuş.

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Bunları neden yazdım? Yasa ile 18 yıl sonra, 1 Ağustos itibariyle SGK’ya ödenen devlet katkısı uygulaması kaldırıldı. Kanunun gerekçesinde ise SGK’nın, gelirleri ile giderlerini karşılamasının esas olduğu, karşılamaması halinde ortaya çıkan nakit açığının kapatılması için merkezi yönetim bütçesinden kaynak transferi yapıldığı belirtilerek, bu transferin devlet katkısı ve açık finansmanı ile sağlandığı vurgulandı. Bu kapsamda da bütçeden yapılan ödeme kalemlerinin teke indirildiğine ve devlet katkısı uygulamasının kaldırıldığına dikkat çekildi.

BUNDAN SONRA NE OLACAK?

Ağustos ayından itibaren Hazine’den, SGK’ya, devlet katkısı yapılmayacak ancak bütçeden açık transferi adı altında kaynak aktarılmaya devam edecek. Peki, bu ne anlama geliyor? Yukarıda SGK’nın, 2025 ve 2026 yılı ilk 5 aylık verilerini paylaştım. 2025 yılında her ne kadar SGK’nın bütçesi fazla verse de devlet katkısı çıkarıldığında ortada ciddi bir açık görülüyor.

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Bu durum işverenlerin ödeyeceği primlerde ve çalışanlardan yapılan prim kesintilerinde herhangi bir değişiklik yaratmayacak. Ancak ağustos ayından itibaren SGK’nın açığı, merkezi bütçeden karşılanacak. Her ne kadar SGK’nın açığı ve SGK’ya devlet tarafından ödenen tutar değişmeyecekse de SGK’nın açığı daha yüksek olacak ve merkezi bütçeden ödenen tutar artacak.