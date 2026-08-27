Analizleri bir gecede çöp olanlar ne yapacak

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Aylardır şöyle şeyler diyorlardı:

- PKK, karşımıza Suriye ordusu olarak çıkacak.

- YPG silah bırakmaz, çünkü ABD ve İsrail istemez.

- Suriye’de PKK yönetimin sahibi oldu, bu İsrail projesidir.

- YPG’nin karşısında duracak bir güç yoktur.

- YPG, en dinamik ve teşkilatlı ordudur.

- Ankara, Mazlum Abdi realitesini tanımak zorunda kalacak.

*

Sonuç?

Bütün bu analizlerin ardından...

Geçen gece YPG, kendisini feshetme kararı aldı.

*

Kısacası...

Bazı emekli askerlerin, bazı emekli büyükelçilerin ve bazı emekli olmayan gazetecilerin yaptıkları analizlerin tümü bir gecede çöp oldu.

*

Ve ben şimdi...

Bir gecede değil bin gecede çöp olmayacak iddialı bir analiz yapıyorum:

*

Dikkatle izleyin:

-

- Bu şahıslar, “Bundan sonra analize de ekrana da tövbe” demeyecekler.

- Bu şahıslar, çok bilmişlik libaslarını üzerlerinden asla çıkarmayacaklar.

*

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Çok büyük konuşarak iddia ediyorum ki:

Bu şahıslar, hiçbir şey olmamış gibi...

Analiz kasmaya, öngörüler savurmaya, bilgiç bilgiç konuşmaya devam edecekler.





İKİ ADIMDA BÜYÜK DEVRİM

MİLLİ Saraylar İdaresi Başkanlığı, altı yıldır yürüttüğü çok önemli bir çalışmayı tamamladı. Topkapı Sarayı’nın bir parçası olan Darphane-i Amire’de şu iki önemli adım atıldı:

*

1- ÖZGÜN MİMARİYİ KORUYARAK MUAZZAM BİR RESTORASYON

Topkapı Sarayı’nın bir parçası olan Darphane-i Amire alanı, sadece depo işlevine terk edilmiş çok büyük bir alan olarak kalmıştı.

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, işte bu alanda özgün mimariyi koruyarak çok kapsamlı bir restorasyon gerçekleştirdi.

Altı yıllık çalışma bitti.

Ve böylece ayağa kaldırılmış tarihi bir alan, bir mahalle, bir ada ortaya çıktı.

*

2- DEPOLARDAKİ ESERLER GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

İkinci adım bu devasa alanda beş ayrı müzeyi açmaktı.

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, depolarda kalmış yüzlerce eseri bu müzelerde sergiledi. Porselenler, hat eserleri, silahlar, haritalar, endüstriyel miras...

Beş ayrı müzede sergilenen bu eserler, büyük ilgi görecek nitelikte.

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HATTAT PADİŞAHLARIN ESERLERİNİ DE GÖRDÜK

OSMANLI padişahları, sanata çok meraklıymış.

Bazısı şiir yazmış, bazısı beste yapmış. Bazısı da hat eserlerine imza atmış.

*

Beş müzeden biri de hat müzesi.

Resmi adı: Hüsn-i Hat Müzesi.





İşte bu müzede bol bol hattat padişahların eserleri sergileniyor.

*

Ben pek bilmiyorum ama hat sanatının ağababalarının eserleri de müzede yer alıyor.

Her birinin önünde durdum ve okumaya çalıştım.

SİLAH MÜZESİNİN ESERLERİ: OKLAR, KILIÇLAR, MIZRAKLAR

BU müzeyi gezerken...

- Bak, bu Fatih Sultan Mehmet’in kılıcı.

- Bak, bu Genç Osman’ın zırhı.

- Bak, bu mızrak 7’nci yüzyıldan.

- Bak, bu sancak Kanuni devrinden.

Cümlelerini işittim.

*

Kılıca, mızrağa, oklara, kalkanlara, sancaklara bakarken...

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Tarihi yaşadım, tarihe gittim, tarihi hissettim.

*

Şuna garanti veriyorum:

Bu müzeyi gezerken, marşta da söylendiği gibi tarihi çevireceksiniz, nal sesini, kısrak sesini işiteceksiniz.

EN SEVDİĞİM: PORSELEN MÜZESİ

İKİ kocaman binada sergilenen birbirinden zarif porselenler.

Gez gez bitmiyor.

Çin’den gelenler, Japonya’dan gelenler, Fransa’dan gelenler, İngiltere’den gelenler, Rusya’dan gelenler.

Hatta Vietnam’dan gelenler.

Bu arada Türklerin ürettiği nadide porselenler.

*

Lacivert süslemeli Abdülhamid’in sofra takımı muazzam mesela. Abdülhamid’in tabaklarının, tepsilerinin üzerine çok minik iki harf işlenmiş: A.H.

*

Porselenden soba yapmışlar ama ortaya soba değil sanat eseri çıkmış.

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Müzeyi gezerken pembe rengin porselene çok yakıştığını fark ettim. Pembeli porselenlerin çekiciliğine kapılmamak mümkün değil.

KAFE ÇARKHANE’DE MUTLAKA MOLA VERİN

DARPHANE-i Amire’deki beş yeni müzenin içinde çeşitli kafeler de yer alıyor.

Bunların en güzeli, Osmanlı’dan kalan endüstriyel mirasın sergilendiği tarihi yapının içindeki “Çarkhane” isimli kafe.

*

Müze açıldığında bu kafede mutlaka bir mola verin.

Çünkü böyle tarihi bir kafeyi...

Viyana’da da göremezsiniz Paris’te de.

*

Tarihin tam göbeğinde kahve yudumlamak...

Benim hissettiğim tam olarak buydu.

DEVRİMİN ARKASINDAKİ İSİM: DR. YASİN YILDIZ

MİLLİ Saraylar İdaresi Başkanı Dr. Yasin Yıldız için şunları söyleyebilirim:

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- Kendisini tam anlamıyla işine adamış bir isim.

- Alanında kendisini iyi yetiştirmiş bir uzman.

- Alanının uluslararası kıstaslarına büyük önem veren bir yönetici.

*

Darphane-i Amire’de yapılan ve ekim ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılışı yapılacak beş müze...

Dr. Yasin Yıldız ve ekibinin sabırlı ve dikkatli çalışmasının ürünü.

*

Binalar aslına uygun olarak restore edilmiş.

Depolardaki eserler, incelikli bir titizlikle elden geçirilmiş.

Üç günde gezilebilecek beş ayrı müzedeki eserler, büyük emekler verilerek şahane biçimde sergilenmiş.

*

Dr. Yasin Yıldız ve ekibine Türkiye’ye kazandırdıkları bu muazzam eser için şimdiden çok teşekkürler.



