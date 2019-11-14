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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Lezizz Menüler
14 Kasım 2019 - 16:38,

Zonguldak mutfağının tadı damağınızda kalacak en güzel tarifleri

Zonguldak mutfağına baktığımız zaman bulunduğu konumun ve sahip olduğu sosyo-ekonomik yapının yemek kültürünü etkilediğini görürüz. Örneğin nüfusun çoğunluğu maden ocaklarında çalıştığı için daha çok elinin altında bulunan malzemelerden kolayca hazırlanabilecek yemekleri yöresel mutfağına katmıştır. Ayrıca, engebeli yapısına rağmen Zonguldak'ın ürün çeşitliliği de oldukça fazladır. Bu yüzden sebze ağırlıklı yemekler görürüz. İşte tadı damağınızda kalacak, sofralarınıza renk katacak Zonguldak mutfağının enfes yöresel lezzetlerini sizin için derledik...

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1Tenekede tavuk tarifi

Tenekede tavuk tarifi

Farklı bir akşam yemeği hazırlamak isterseniz Zonguldak mutfağının nefis lezzetlerinden biri olan tenekede tavuğu deneyebilirsiniz. Ateşte hazırlayabileceğiniz bu yemek düşününce bile insanın aklını başından alıyor. Tavuk, patates ve soğanın kömür üzerindeki enfes halini sizde tatmak isterseniz işte tarifi... Şimdiden afiyet olsun...

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2Pırasa dolması tarifi

Pırasa dolması tarifi

Daha çok yemek ya da börek olarak tükettiğimiz pırasa bu sefer bambaşka bir görünümle karşımıza çıkıyor. Pırasa dolması... Görüntüsüyle yaprak sarmasına benzeyen pırasa dolması lezzetiyle de gönlünüzü fethedecek. Zonguldak mutfağına özgü bu tarifi denemek isterseniz, işte malzemeleri ve yapılışı... Şimdiden afiyet olsun...

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3Isırgan yemeği tarifi

Isırgan yemeği tarifi

Sebze yemeklerini sevenler için güzel bir tarifimiz var. Isırgan otundan yapılan bu tarif oldukça basit ve vitaminli bir yemek. Zonguldak mutfağının yöresel lezzetlerinden olan bu ısırgan yemeğini siz de mutlaka denemelisiniz. Şimdiden afiyet olsun...

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4Kartlaç tarifi

Kartlaç tarifi

Kartlaç ismini ilk defa duyuyor olabilirsiniz ama Zonguldaklılar gayet iyi bilirler. Mısır unuyla hazırlayabileceğiniz bu enfes hamur işi kahvaltı sofralarınızın vazgeçilmezlerinden biri haline gelebilir. Krep tadındaki bu tarif sizi pişman etmeyecek. Şimdiden afiyet olsun...

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5Pürtüklü bambam çorbası tarifi

Pürtüklü bambam çorbası tarifi

Adını ilk okuduğunuzda ilginç ve bir o kadar da zor bir tarif aklınıza gelebilir. Fakat birçok kez yaptığınız çorbalardan biri olabilir kendisi. Zonguldak mutfağına özgü olan pürtüklü bambam çorbası, soğan, salça ve su ile hazırlanıyor. Kış ayları da hazır kapıdayken pratik bir çorba isterseniz, bu tarif tam size göre. İşte malzemeleri ve yapılışı... Şimdiden afiyet olsun...

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6Kaşarlı zılbıt tarifi

Kaşarlı zılbıt tarifi

Özellikle Zonguldak ve Sinop yöresinde sıklıkla karşılaşılan zılbıt, Mayıs ve Eylül aylarında yetişen bir bitki. Beyaz tüylerle sarılı sert bir gövdesi olan zılbıtın boyu 15 ile 60 santimetre arasındadır. Üzerinde mavi ve yıldız şeklinde çiçek açan bu otsu bitki adeta bir şifa kaynağı. Boğaz ağrılarından solunum yolu enfeksiyonlarına kadar pek çok rahatsızlığı iyileştirici özelliğe sahip olan bu bitkiyle yapılan pek çok yemek de mevcuttur. Bunlardan biri de kaşarlı zılbıt. Hazırlanışı ıspanak yemeğine benzese de kaşarla fırına verilerek bambaşka bir tada dönüşüyor. Denemek isteyenler için tarifini aşağıya bırakıyoruz. Şimdiden afiyet olsun...

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7Safranlı tıntış çorbası tarifi

Safranlı tıntış çorbası tarifi

Soğuklar kapıdayken kolay çorba arayışlarına girmeye başladık. Zonguldak'ın yöresel tariflerinden safranlı tıntış çorbasını mutlaka denemelisiniz. Fazla vaktinizi almadan pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz bu çorba, içindeki sütle de ağızda yumuşak bir tat bırakıyor. Şimdiden afiyet olsun...

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8Çöpele tarifi

Çöpele tarifi

Zonguldak'ın geleneksel lezzetlerinden çöpele, ana malzemesi patates olan doyurucu bir yemek. Üzerindeki sarımsaklı yoğurdu ve enfes tereyağlı sosuyla mantıya benzeyen bu tarifin tek farkı hamur yerine patatesle yapılmış olması. Acıktıysanız ve fazla vaktiniz yoksa kısa sürede hazırlayabileceğiniz çöpele, sizi asla pişman etmeyecek. Şimdiden afiyet olsun...

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9Hüppülü tatlısı tarifi

Hüppülü tatlısı tarifi

Hüppülü tatlısı... Adını okuduğunuzda biraz farklı gelebilir. Kendisi Zonguldak'ın yöresel mutfağına özgü bir tatlı. Malzemelerini okuduğunuzda daha da şaşırabilirsiniz çünkü içinde barbunya olan bir tatlıdan bahsediyoruz. Bu ilginç tatlıya bir şans vermek isterseniz tarifimiz aşağıda. Şimdiden afiyet olsun...

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10Yumurtalı Devrek simidi tarifi

Yumurtalı Devrek simidi tarifi

Sabahları aynı kahvaltıyı yapmaktan sıkıldıysanız size bir önerimiz var. Neredeyse kahvaltıda yediğiniz tüm malzemelerin bir arada olduğu fırında yumurtalı Devrek simidi... Sizde farklı tatlar arıyorsanız bu tarif tam size göre. Şimdiden afiyet olsun...

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11Cevizli kömeç tarifi

Cevizli kömeç tarifi

Çayın yanında harika gidecek bir hamur işi tarifimiz var. Zonguldak'ta sık sık yapılan cevizli kömeç oldukça basit ve lezzetli. Tek yapmanız gereken hamuru açıp içine ceviz koymak ve rulo yapıp pişirmek. İşte bu kadar kolay! Günün her saati yiyebileceğiniz çöreği mutlaka denemelisiniz. Şimdiden afiyet olsun...

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12Sütlü armut tarifi

Sütlü armut tarifi

Klasik tatlılardan sıkıldıysanız hem pratik hem de farklı bir tarifle karşınızdayız. Sütlü armut... Zonguldak mutfağının en sevilen tatlarından olan sütlü armutun yapımı zahmetsiz ve vitamin değeri yüksek olduğu için rahatlıkla tercih edebileceğiniz bir lezzet. Tek yapmanız gereken armutları keserek haşlayıp sütle servis etmek... Dilerseniz bu tarifi vanilyalı da deneyebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun...

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13Kereviz ve ananaslı kızılcık şurubu tarifi

Kereviz ve ananaslı kızılcık şurubu tarifi

Kış aylarına girdiğimiz şu günlerde mutlaka dolabınızda bulunması gereken bir şurup tarifimiz var. Kereviz ve ananaslı kızılcık şurubunun ana malzemesi kızılcık olsa da adını içine doğranan kereviz sapı ve ananastan almıştır. Yapımı oldukça pratik olan bu enfes içeceğin misafirleriniz içinde gayet sağlıklı tercih olabileceğini düşündük ve tarifini aşağıya yazdık. Şimdiden afiyet olsun...

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14Ereğli pidesi tarifi

Ereğli pidesi tarifi

Birçok yörede pide yapılır ve her yöreninki de ayrı güzeldir. Bu tarifimiz ise Zonguldak mutfağına ait bir lezzet. Siz evinizde mis gibi ve istediğiniz miktarda enfes pideler yapabilirsiniz. Harcını damak zevkinize göre de değiştirebilirsiniz. Kolayca hazırlayabilmeniz için tarifini aşağı bırakıyoruz. Şimdiden afiyet olsun...

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