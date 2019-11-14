Zonguldak mutfağının tadı damağınızda kalacak en güzel tarifleri

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Gastronom ya da gastronom şeklinde söylenen ve aşçıların derli toplu çalışabilmesi açısından çok önemli bir yer tutan küvet, pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Peki, gastronom nedir ve ne amaçla kullanılır? İşte, gastronom hakkında bazı bilgiler
Yemek tariflerinde ve yemek programlarında sıkça duyduğunuz bağlama kelimesi, mutfak tüyolarında önemli bir yer ediniyor. Bir yemeği koyulaştırma anlamını taşıyan bağlama işlemi, belirli malzemelerin kullanımı ile gerçekleşiyor. İşte, yemek yaparken bağlama işlemi hakkında detaylı bilgiler