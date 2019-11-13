Yumurtalı Devrek simidi tarifi

Sabahları aynı kahvaltıyı yapmaktan sıkıldıysanız size bir önerimiz var. Neredeyse kahvaltıda yediğiniz tüm malzemelerin bir arada olduğu fırında yumurtalı Devrek simidi... Sizde farklı tatlar arıyorsanız bu tarif tam size göre. Şimdiden afiyet olsun...
Tereyağını bir tencerede eritin, önce soğanı daha sonra sırayla biber, sucuk ve dilimlenmiş zeytinleri ekleyip 5 dakika kavurun.
Fırın tepsisine simidi koyun ve hazırladığınız harcı ortasına yerleştirin.
Üzerine yumurta kırıp maydanoz serpin.
Son olarak da üstüne kaşar peyniri rendeleyip serpin ve 130 derece fırında peynirler eriyene kadar pişirin.
Afiyet olsun...