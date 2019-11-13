Pırasa dolması tarifi

Daha çok yemek ya da börek olarak tükettiğimiz pırasa bu sefer bambaşka bir görünümle karşımıza çıkıyor. Pırasa dolması... Görüntüsüyle yaprak sarmasına benzeyen pırasa dolması lezzetiyle de gönlünüzü fethedecek. Zonguldak mutfağına özgü bu tarifi denemek isterseniz, işte malzemeleri ve yapılışı... Şimdiden afiyet olsun...
Pırasaları suda haşlayın ve haşladıktan sonra soğuk suda bekletin.
Uygun bir tavada soğanları kavurun.
Daha sonra pirinçleri ve suyu ekleyin.
Pirinçler suyunu çektikten sonra maydanoz, tuz ve karabiber ekleyin.
Hazırladığınız iç harcı soğumaya bırakın.
Soğuyan harcınızı pırasaların içine doldurarak tencereye dizin.
Üzerine su ilave ederek kısık ateşte 30 dakika pişirin.
Afiyet olsun...