Yaza hazırlık rehberi

Yaza hazırlık listesi

∆ İlk önce nasıl bir yaz geçirmek istediğinize karar verin:

Bu yazı nasıl geçirmek istiyorsunuz? Sevdiklerinizle veya ailenizle vakit geçirerek mi yoksa uzun zamandır ertelediğiniz bir şeyi bu yazı fırsat bilip yaparak mı? Önce buna karar verin.

∆ Sağlık kontrolünden geçin:

Kendinizi sağlıklı hissediyor olabilirsiniz. Fakat yaz aylarında aşırı sıcak havalarda örneğin kalp ve tansiyon hastasıysanız ilaç dozunuzun ayarlanması gerekir. O yüzden mutlaka tatil öncesi sağlık kontrollerinizi yaptırmayı ihmal etmeyin.

∆ Yazın rahat kıyafetler tercih edin:

Yazın kıyafet seçimi yaparken nasıl göründüğünüz kadar içinde kendinizi nasıl hissettiğinizde bir o kadar önemli. O yüzden kıyafet alışverişi yaparken salaş, pamuklu, terletmeyen tiril tiril bol parçalara dolabınızda yer açın.

∆ İş planınızı belirleyin:

Sıcak havanın rehavetine aldanıp yapmanız gereken işleri sürekli ertelemeyin. Bir iş planı hazırlayın ve tatile çıkacağınız zamana kadar yapacaklarınıza sadık kalın.

∆ Boş zamanlarınız için kitap okuma listesi hazırlayın:

Kitap okumak, yaz aylarında verimli bir dinleme yoludur. Kışın şehir hayatının stres ve yoğunluğundan fırsat bulup okuyamadığınız kitapların listesini yapın ve bu fırsatı iyi değerlendirin.

∆ Evinizi düzenleyin:

Yaza hazırlanırken evde daha çok vakit geçirdiğiniz oturma ve yatak odasını da taze bitkiler ve yaz desenli kumaşlar kullanarak yazın enerjisini evinize yansıtın.

Cildinizi daima güneşten koruyun

Güneş kremi seçerken nelere dikkat edilmeli?

∆ Cildinize en uygun güneş kremini satın alın

∆ Eğer yağlı bir cildiniz varsa hafif formüle sahip, matlaştırıcı etkisi olan ve su bazlı...

∆ Kuru bir cilde sahipseniz ise nemlendirici özellikli, yoğun nemlendirici formüle sahip ve yağ içermeyen...

∆ Açık tenliyseniz en az SPF

30 veya daha yüksek koruma faktörlü...

∆ Koyu tenliyseniz SPF 15 ile 30 arası koruma faktörlü...

Cildinizi yaza hazırlayın

∆ Yaz aylarında gözenekleri tıkayacak yağlı ürünler kullanmayın.

∆ Kışın nemlendirici olarak sürülen pek çok yüz ve vücut ürünü, yaz mevsiminde su bazlı ürünlerle değiştirin.

∆ Parfümlü ürünler güneş lekesine yol açabileceği için bakım ürünleri renksiz ve kokusuz olmasına dikkat edin.

Yaza hazırlık için evde yapmanız gerekenler

· Dolap içlerini yenileyin.

· Cilt ve saç bakımı yapın.

· Ev dekorasyonunuzu yaza uygun değiştirin.

· Evi yaz bitkileriyle dekore edin.

Yaza hazırlanırken dışarda yapılacak aktiviteler

· Bisiklete binmek

· Ücretsiz kurslara kaydolmak

· Egzersiz yapmak

· Denize veya havuza gitmek

· Turlara katılmak

· Bahçe ve toprakla uğraşmak

· Piknik yapmak

· Açık hava etkinliklerine katılmak

Yaz aylarında almanız gereken vitaminler hangi besinlerde var

∆ Enerji için B grubu vitamini: Tahıllar, kurubaklagiller, yağlı tohumlar, et ve et ürünleri, meyve ve sebze, süt, peynir, yumurta.

∆ Cildiniz için E vitamini: Pazı, ay çekirdeği, badem, ıspanak, karalahana, toz acı biber, kuşkonmaz, buğday tohumu yağı, fındık yağı, badem yağı, aspir yağı, sarımsak, yer fıstığı.

∆ Güneşe karşı A vitamini: Brokoli, pazı, kabak, havuç, patates, kavun, kırmızı biber, greyfurt, bezelye, karpuz, balık yağı, süt, tereyağı, yumurta, böbrek, peynir, yoğurt.

∆ Bağışıklık sistemi ve cilt için C vitamini: Çilek, kavun, kivi, portakal, greyfurt, mandalina, limon, yaban mersini, maydanoz, yeşil biber, kırmızı biber, kuşburnu, kırmızı lahana, roka, tere, karnabahar, papaya, brokoli, taze fasulye, tatlı patates, bezelye, soğan...

Yaz ayında bu hastalıklara dikkat!

∆ Klima hastalığı

∆Göz enfeksiyonları

∆Yaz enfeksiyonları

∆Burun akıntısı

∆ Ses kısıklığı

∆Yaz gribi

∆İsilik

∆Güneş lekeleri

∆Yaz depresyonu

Cilt için öneriler



· Cildinizi gece gündüz nemlendirin.

· Peeling yapın.

· Dışarı çıkarken 30 dakika önceden güneş kreminizi sürün.

· Göz çevrenizi koruma amacıyla güneş gözlüğü kullanmayı ihmal etmeyin.

Dikkat!

Dıştan sağlanacak bakımlara ek olarak sağlıklı bir cilt için düzenli uyku, bol su tüketmek, stresli hayattan uzak durmak, sebze ve meyve tüketmek, kuru kayısı, fındık, ceviz gibi gıdalardan uygun miktarda alın.

Uyarı:

Tüm bu hastalıklara yakalanmamak için soğuk içeceklerinizi hazırlarken kullandığınız buz miktarına ve serinlemek amacıyla kullandığınız klimalara

dikkat edin.