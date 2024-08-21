Hedefte kim vardı kime suikast yapacaklardı

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Irak sınırları içinde Kara Kuvvetleri’ne ait “Akıncı TİHA”nın tespit ettiği PKK’lılar, Türkiye sınırlarının içine girene kadar takip edilmişti. Uludere’de Düğün Dağı’na inen paramotorlardan biri, ATAK helikopterinden açılan ateş sonucunda imha edilirken, diğer paramotorda bulunan iki terörist ise jandarma timleriyle 1.5-2 saat süren çatışmanın sonucunda etkisiz hale getirilmişti. Paramotorlardaki PKK’lılar tespit edildiği anda havada imha edilebilirdi. Ancak nereye inecekleri ve kimlerle bağlantı kuracakları, üzerlerindeki dokümanlarda nelerin yer aldığının tespit edilmesi için uzun süre takip edilmişti.

SUİKAST SİLAHLARI

Teröristlerin yanlarında suikastlarda kullanılan Glock marka tabanca, yine suikastlarda kullanılan dürbünlü uzun namlulu tüfekler ve bir de lazer ölçüm aletleri getirdikleri tespit edilmişti.

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TRUMP SUİKASTÇISI

Hatırlarsanız Trump suikastında da suikastçı, lazer ölçüm cihazıyla Trump’ın konuşma yaptığı yerin uzaklığını ölçmüştü. Lazer cihazı ayrıca güdümlü mermilerin hedefi tam isabetli vurması için işaretlemede de kullanılıyor.

DİJİTAL VERİLER

PKK’lıların üzerinden çok sayıda dijital verinin de çıktığı söyleniyor. 1-Teröristlerin üzerinden hafıza kartları çıktı.

2-Bir kısmı yanmış ama harddiski sağlam olan laptop ele geçirildi.

3-Teröristlere ait cep telefonlarının sim kartlarında ve telefona kayıtlı olan veriler kurtarıldı.

Paramotorla gelen teröristlerin yapacakları eylemleri aydınlatacak olan dijital veriler, Jandarma Kriminal Şube tarafından titizlikle inceleniyor.

Ben asıl PKK’lıların hangi eylem için geldikleri ve kime yönelik suikast girişiminde bulunacaklarının peşindeyim.

Çok önemli isimler çıkabilir...

MAHMUD ABBAS’IN SUİKAST ENDİŞESİ

Söz konusu İsrail olunca, Ortadoğu’da hiçbir devlet huzurlu değil.

Söz konusu Mossad olunca hiçbir lider güvende değil.

Çünkü cinayet şebekesi gibi çalışıyorlar.

İsmail Haniye’nin Tahran’da, Fuat Şükür’ün Beyrut’ta suikasta kurban gitmesi ise bu ihtimalleri daha da güçlendirdi.

MECLİS’TE KONUŞTU

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 15 Ağustos’ta Filistin Özel Oturumu’nda Meclis’te konuştu.

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Meclis o gün tarihi bir oturum gerçekleştirdi. Mahmud Abbas ise kendisinden beklenmeyen bir çıkış yaptı.

Filistin yönetimi olarak Gazze’ye gideceklerini söyledi. “Ya zafer ya şehadet” diye konuştu.

Amerikan Kongresi soykırımcı Netanyahu’yu, Türkiye Büyük Millet Meclisi ise Mahmud Abbas’ı alkışladı.

HIZLA AYRILDI

Mahmud Abbas konuşması bittikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’la Meclis’teki Filistin temalı fotoğraf sergisini gezdiler. Birlikte fotoğraflar çekildi. Ama ondan sonra Meclis’ten hızla ayrıldı.

YEMEK İPTAL EDİLDİ

Normalde Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Mahmud Abbas onuruna Melis’te grubu bulunan partilerin temsilcilerinin de katılacağı bir yemek düzenlemişti. Mahmud Abbas katılmayınca yemek programı iptal edildi.

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SUİKAST ENDİŞESİ

Mahmud Abbas, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’a gösterilen ilgiden dolayı teşekkür etmiş ama yemeğe kalamayacağını belirterek “Benim karanlık olmadan Filistin’e ulaşmam lazım” demiş.

Tabii İsrail’in suikast yapma endişesi nedeniyle karanlık çökmeden Filistin’e ulaşmak istemiş.

İsrail’den kaynaklı suikastların kol gezdiği bir dönemde Mahmud Abbas’ın tedbirli olması kadar anlaşılacak bir şey yok.

YASER ARAFAT’IN SÖZÜ

Rauf Denktaş, Filistin Lideri Yaser Arafat’ın “Benim gömülecek toprağım yok. Senin Türkiyen, devletin var” sözünü unutamadığını söylemişti.

Arafat boşuna dememiş.

ÖZGÜR ÖZEL’İN AYAĞI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i Meclis’te Filistin konulu özel oturumda görmeyince şaşırmıştım. Filistin’e gideceğini açıklayan Özgür Özel’in, Mahmud Abbas’ın konuşması olduğu oturuma katılmaması tuhaf karşılanmıştı. Sonra Ali Mahir Başarır, Özgür Özel’in ayağındaki kırık nedeniyle özel oturuma katılamadığını açıklamıştı.

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Zaten bir gün sonra da Özgür Özel kırık ayağıyla Meclis’e gelerek Can Atalay’la ilgili oturuma katıldı.

ÖZGÜR ÖZEL’İN ANLATTIKLARI

Ama birileri hemen harekete geçti. Özgür Özel’in ayağından vurulduğu iddiasını ortaya attılar. Ayaktan vurma işi mafyanın cezalandırma yöntemidir. Özgür Özel ise vurulmadığını, ayağının kırıldığını, hastaneye gittiğini, hastane kayıtlarında ayağının röntgeninin bulunduğunu anlatmaya çalışıyor.

Doğrusu Özgür Özel’in açıkladığı şekilde. Allah şifa versin. Ama birileri hâlâ vurulduğu iddiasının peşini bırakmıyor.

KOMPLO

CHP Genel Başkanı, tüm delilleri ortaya koyarak vurulmadığını ispat ediyor. Ama elinde tek bir delil bile olmayanlar hâlâ ‘vuruldu’ diye iddia ediyor. Maalesef onlara inanlar, Özgür Özel’e inananlardan daha fazla. Komplonun da suyu çıktı.

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Biri çıkıyor vurulmayan bir parti liderini vuruldu göstermeye çalışıyor, diğeri çıkıyor iktidarın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atamak için köpeklerin parçaladığı adam yalanını uydurduğunu söylüyor.

Akıl geldiysen kapıyı üç kere vur...