Yüz yıllık yolculuk

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Yüzüncü yılını kutlayan banka, ülkemizin kültürel ve toplumsal kalkınmasında bir asırdır sürdürdüğü öncü rolün yansımalarını Ankara Ulus’taki İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nde açılan ‘İstikbalinizin Emniyeti-Türkiye’nin Bankasıyla Bir Asır’ sergisinde bir araya getirdi.

16 Ağustos’ta başlayan serginin açılışı İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten ve Türkiye İş Bankası Kurumsal İletişim Müdürü Müge Nevşehirli Veziroğlu’nun ev sahipliğinde yapıldı.

Zuhal Üreten, Ulus’un simge yapılarından olan tarihi binada beş yıldır ziyaretçilerini ağırlayan İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nin, kısa süre içerisinde Ankara’nın kültür ve sanat hayatında kendisine çok önemli bir yer edindiğini ve hem nitelikli koleksiyonu hem de sergileri ile ziyaretçiler için değerli bir kaynak oluşturduğunu belirtti. Üreten, “Sergimiz, Atatürk’ün işaret ettiği gibi, Cumhuriyet tarihinde ‘ekonomi bakımından başlı başına yer alan İş Bankası’nın, ülkenin küllerinden doğuş ve topyekûn kalkınma mücadelesine bir asır boyunca sağladığı katkıların bir özetini, Türkiye’nin bankası olmanın samimi hikayesini sunuyor” dedi.

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KÜLTÜR SANATA BÜYÜK DESTEK

Pattu Mimarlık tarafından tasarımı yapılan ve müzenin ikinci katında yer alan sergi, İş Bankası’nın geçmişten günümüze dek sürdürdüğü güçlü sosyal sorumluluk projeleriyle başlıyor. “En Büyük Yatırımımız Geleceğe” sloganıyla hayata geçirilen eğitim kurumları iş birlikleri, “Daha Eşitlikçi Bir Dünya” yaratmak adına sürdürülen faaliyetler ve kadın istihdamına verilen önem ile ülkemizde girişimcilik alanının geliştirilmesi için hayata geçirilen ve “Büyük Hayalleri Olan Girişimciler Buraya” başlığı altında toplanan projeler, zengin yazılı ve görsel içeriklerle anlatılıyor. “Dünya Bizim Gelecek Bizim” başlıklı bölümde İş Bankası’nın sürdürülebilirlik anlayışı çerçevesinde ülkemizdeki ormanların ve denizlerin korunması, tarımsal üretimin yüksek teknolojik sistemlerle desteklenmesi ve bankanın geleceğe yönelik taahhütleri görülüyor.

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Serginin ana bölümlerinden bir diğerinde ise bankanın 1956 yılından bu yana Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları ile sürdürdüğü yayıncılık faaliyetleri; 2000 yılından bu yana İş Sanat markası altında hayata geçirdiği sahne sanatları ve plastik sanatlar alanındaki etkinlikleri, kültürel miras ve arkeoloji projeleri ile müzecilik alanlarında ülkemizin kültür sanat hayatına verdiği büyük destek anlatılıyor.

MODERN CUMHURİYETİN SİMGE BİNALARINDAN

- Türkiye İş Bankası’nın Ankara Ulus’taki tarihi binasında hizmet veren İktisadi Bağımsızlık Müzesi kapılarını 2 Mayıs 2019’da ziyaretçilere açtı. Müzeye ev sahipliği yapan tarihi bina, İtalyan mimar Giulio Mongeri tarafından 1929 yılında inşa edilmiş olup Cumhuriyet modernleşmesinin simgelerinden biri olarak dikkat çekiyor. Müzenin kalıcı sergisinde Türkiye İş Bankası’nın kuruluş dönemine paralel olarak ülkemizin iktisadi bağımsızlığının kazanılmasına belge, fotoğraf, film ve objelerle ışık tutuyor.

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Müzede rehberli turlar ve atölyeler dahil olmak üzere tüm etkinlikler ücretsiz olarak sunuluyor. Pazartesi hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.

LATİF’İN ÇİZGİLERİ ANKARA’DA

Nisan ayında İstanbul’daki İş Sanat Kibele Sanat Galerisi’nde açılan ve gördüğü ilgi üzerine temmuz sonuna dek uzatılan ‘Yazan-Çizen Latif Demirci’ sergisi 6 Ağustos’ta İş Sanat Ankara Sanat Galerisi’nde açıldı. İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nin beşinci katında sanatseverlerle buluşan sergi Latif’in 1975’te başlayan Gırgır döneminden itibaren çizdiği karikatürlerin orijinallerini, yayınlanmış hallerini, kitaplaştırdığı albümleri, hiç görülmemiş suluboya çalışmalarını ve çizim defterlerini içeriyor.

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Küratörlüğünü Yasemin Demirci ile birlikte yaptığımız serginin tasarımı ise Emre Senan’a ait.

Canavar Koyun Orhan, Muhlis Bey, Arap Kadri, Yavlum Mithat ve Mirsat, Press Bey, Güllü Hanım karakterleri başta olmak üzere elli yıllık tarihimizin ‘Latifçe’ bir özetini bulabilirsiniz sergide.