Yeni anayasa girişimi

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Meclis aritmetiğine bakılırsa, mevcut 594 milletvekilinin partilere göre dağılımı şöyle:

AK Parti 265, CHP 127, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi 57, MHP 50, İYİ Parti 36, SP 20 (10 milletvekili Gelecek Partili), Demokrasi ve Atılım Partisi 15, YRP 4, HÜDA PAR 4, DP 3, TİP 3, Demokratik Bölgeler Partisi 2, Emek Partisi 2, DSP 1, Bağımsız 5.

Anayasa değişikliğinde referandum şartı için en az 360, Meclis’te kabul için en az 400 milletvekili gerekmektedir. AK Parti tarafından hazırlandığı belirtilen 100 maddelik anayasa taslağında MHP’nin 57 maddeye ‘Hayır’ dediği basına sızmıştı. AK Parti’nin anayasa tasarısına DEM ve MHP’nin ‘Hayır’ oyu kullanması durumunda, ‘Evet’ oyu verebilecek milletvekili sayısı için kaba bir tahmin yürütecek olursak; AK Parti 265, İYİ Parti 18 (Meral Akşener’in milletvekillerinin yarısını ikna etmesi halinde), Saadet+Gelecek 20, DEVA 15, Yeniden Refah 4, HÜDA PAR 4 ve gizli oylamada CHP içinden 20 civarında oy çıksa bile toplam 346 olup, Meclis çoğunluğu için gereken 360’ın altında kalmaktadır. Resmi değiştirecek olan durum DEM’in tutumu olacaktır.

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Haluk DURAK - Milli Merkez Genel Sekreteri

GÜNÜN SÖZÜ

“Yunan adalarında bayram tatilinde kotalar dolu. Miçotakis çok akıllıca bir hamle yaptı. Bundan Yunanistan’ın çok para kazandığını biliyor musunuz? Biz de bir şey yapmalıyız. Yunanistan bize ne kadar kota ayırıyorsa Türkiye de aynı karşılığı istemeli.” Y.B.

GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI: TÜRKİYE’NİN İHRACATINDAKİ GİZLİ HAZİNE

SON yıllarda dünya genelinde avcılık yoluyla elde edilen balık miktarı sabit kalırken, yetiştiricilikten elde edilen ürün miktarı ise sürekli artış göstermektedir. Bu durum, balık yetiştiriciliğini büyüyen bir sektör haline getirmiştir. Türkiye, alabalık üretiminde dünyada öne çıkan ülkelerden birisidir ve bu alanda büyük bir potansiyele sahiptir. Özellikle gökkuşağı

türü alabalığın yetiştirilmesi ülkemizde yaygın biçimde tercih edilmektedir. Türkiye, alabalık yetiştiriciliği açısından zengin su kaynaklarına sahiptir ve bu potansiyelin verimli olarak değerlendirilmesi kırsal kalkınma ve istihdam açısından önemli fırsatlar barındırmaktadır.

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70’li yıllarda küçük işletmeler şeklinde başlayan alabalık üretimi, 90’lı yıllarda entegre tesisler ile devam etmiş ve sektör büyümüştür. Ülkedeki doğal su kaynakları, alabalık üretimi açısından ideal koşullar sunmaktadır. Elazığ ve Muğla alabalık üretiminde başı çekmektedir. TÜİK verilerine göre; 2023 yılında Elazığ’da 39 bin ton, Muğla’da ise 23 bin ton alabalık üretilmiştir. Ülkedeki yıllık alabalık üretim miktarı ise 220 bin tonu aşmaktadır.

Alabalık sektörü ihracat potansiyeli açısından büyük fırsatlar sunmaktadır. Yakın pazarlara ihracat sürekli artmaktadır. Türkiye’de balık tüketim oranı oldukça düşüktür. Avrupa ülkelerinde kişi başı tüketim 25-30 kg civarlarında iken, Türkiye’deki tüketim 7-8 kilodur. Türkiye, alabalık sektörüyle hem iç pazarda hem de dış pazarda önemli bir oyuncu olma yolunda ilerlemektedir.

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MESAJ PANOSU

-ADIYAMAN’da, 6 Şubat depreminde özel diyaliz merkezi çökünce kentteki hastalar mağdur oldu. Diyaliz merkezinde tedavi gören yaklaşık 100 hasta vardı ve bu hastalar diyaliz makinelerinin yardımıyla hayatta kalıyorlardı. Şimdi o hizmeti alamıyorlar. İlgililere önemle duyurulur. Dr. Ramazan TOPDEMİR

-BUĞDAYDA alım fiyatı geçen yıla göre kiloda sadece 1 lira arttı. TMO, 45 günde ödeme yapacak. Fiyatın düşük, ödemenin geç yapılacak olması TMO’nun buğday almaması anlamına geliyor.

RİZESPOR’UN RÖNTGENİ

YEŞİL Rize’nin sahipliğini ve Rize Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı’nı yürüten Faik Bakoğlu, Rizespor’un ‘röntgeni’ni çekmiş.

Rizespor 1968’de kuruldu. 1991’den itibaren Çaykur Rizespor ismini aldı. Kulüpte bugüne kadar 32 başkan görev yaptı. Bunlardan 12’si vefat etti. İlk kurucu başkan Bahattin Coşkun 5 yıl görev yaptı. Köksal Mataracı, Turgut Yılmaz, Şadan Tuzcu, Şeref Keçeli, Mehmet Cengiz, Ekrem Cengiz, Tahir Kıran, İbrahim Turgut (şimdiki başkan) da başkanlık yaptı. Bazı başkanlar görevlerini İstanbul, Ankara, Rize, Trabzon, Bodrum, Samsun ve İzmir’de yürüttü. Kimilerini görevi 8 ay, kimilerinin 14 ay sürdü.

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Rekor 9 yılla Ekrem Cengiz’de. Rize başkanlarının 14’ü FB’li, 9’u BJK’lı, 7’si GS’lı, 3’ü TS, 1’i Güneşsporlu çıktı.

ESKİ LİDER OTURUMLARINI HATIRLADIK

-ALİ Koç ve Aziz Yıldırım’ın bir TV kanalında kozlarını paylaşması bir mini ‘demokrasi örneği’ olarak görülmeli. Çünkü bu güzel girişim, eskiden Türkiye’de düzenli olarak yapılan ve liderlerin katılımı ile gerçekleşen ‘açık oturum geleneğinin’ önemini düşündürttü ve şunu dedirtti:

“Keşke siyasî parti liderleri de FB’deki bu ‘demokrasi kültürünü’ örnek alsa ve seçimler öncesi, halkın önünde kozlarını paylaşabilse...”

Ne de olsa Türkiye 83 seçimleri öncesi, o unutulmaz liderler oturumunu yapmış bir ülkedir. Bunu unutmayalım.