Savaş temkinli olmayı gerektirir

‘ANNUS horribilis’ deyimini duydunuz mu, bilemiyoruz. Latince ‘Korkunç Yıl’ anlamına geliyor. Bu yıl da belki tarihe böyle geçecek. Perşembe sabahı dünyanın, Putin’in Ukrayna’ya füze, top ateşleriyle irkilip farklı bir şekilde uyandığını söylemek abartı olmaz sanırız. Geçen günler içinde savaş giderek şiddetlendi. Her an her şey değişiyor. Askeri bir değerlendirme ancak anlık yapılabilir. Bunları yazarken, Rus birlikleri başkent Kiev’in kapısındaydı. Antik Yunan yazarı Eshilos’un sözüdür; ‘Savaşın ilk zayiatı gerçeklerdir’. Yani savaş bölgelerinden gelen bilgi akışı hep kafa karıştırıcıdır; temkinli olmak gerekir.
Savaş stratejisi üzerine yazdığı ‘Savaş Sanatı’ adlı yazılarda toplanan sohbeti dünyanın en eski strateji kuramları olarak kabul gören Çinli general ve filozof Sun Tzu, “Düşmanını, dostlarını tanıdığın gibi tanı” demiş. Geçtiğimiz günlerde Batılı bir gazetedeki yorumda, “Putin, başını belaya soktuğunda geri adım atacak bir adam değil. Şüpheye düştüğünde, kurtuluşu tırmanışta arar” diye yazıyordu. Yorumdaki gibi Putin işi tırmandırıp “Rus Nükleer Caydırıcı Kuvvetleri’ne ‘yüksek alarma’ geçme emri verdim” dedi. Emir sonrası birliğin ‘özel savaş görevi durumuna’ geçtiği söyleniyor.
Bu haberden çok kısa bir süre sonra Alman Süddeutsche Zeitung, ‘Nihai tehdit’ başlığıyla yayınladığı yorumda, “Rusya’nın Ukrayna’daki savaşından doğrudan etkilenmeyen herkes dehşete düştü. Putin, ülkenin caydırıcı cephaneliğini alarma geçirdi. Müzakere pozisyonunu korkutmak ve güçlendirmek için tasarlanmış sürpriz bir hile mi? Bu kararla ilgili korkutucu olan şey, tehdidin bir tür retorik ‘Kıtalararası Balistik Füzeler’ olması, nükleer silahların devreye girebileceği fikri, durumu değiştirmek için nihai araçtır” denildi.
PUTİN TEHDİT EDER
Putin, Ukrayna’ya fiilen savaş ilan ettiği konuşmasında da, ‘müdahale’ durumunda Batı’yı ‘tarihlerinde hiç yaşamadıkları sonuçlarla’ tehdit etmişti. Daha önce, Rusya’nın ‘dünyanın en güçlü nükleer güçlerinden biri’ olduğunu hatırlatmıştı. Rusya’nın karadan kıtalararası balistik füzelere, denizaltından fırlatılan füzelere, ağır bombardıman uçaklarına monte edilmiş 2 bin 500’den fazla stratejik nükleer başlığı olduğu söyleniyor. Ayrıca, kullanıma hazır, örneğin savaş uçakları ile, ayrıca kısa ve orta menzilli füzelerle de hedefe gönderilebilen 1500’den fazla alt-stratejik silahı olduğu da söyleniyor.
Alman Meclisi’nin, Ukrayna savaşıyla ilgili pazar günü özel bir oturumda konuşan Şansölye Olaf Scholz, Ukrayna’daki savaşı ‘kıtamızın tarihinde bir dönüm noktası’ olarak nitelendirip “Dünya artık önceki dünyayla aynı değil” dedi. Alman Şansölye, “Avrupa’da barış sağlanana kadar bize durmak, dinlenmek yok” diye konuştu. Temennimiz, Avrupa’da barışın bir an önce sağlanması!
GÜNÜN SÖZÜ
“TÜM savaşlar içsavaştır, çünkü tüm insanlar kardeştir.” François Fénelon
İŞTE MAVİ VATAN VE MONTRÖ
ŞU an devlet ve halkımız “Mavi Vatan”ı biliyor ve koruyor. 104 Amiral kumpası da “Montrö” farkındalığını tavana taşıdı. Bugün herkes Montrö sözleşmesinin hayati önemini biliyor ve Ukrayna-Rusya krizinde bu değerli sözleşmeyi tarafsızlığımızın garantisi olarak kullanıyor.
Dilerim Türkiye, Karadeniz’de ulusal çıkarlarımızın aksine ABD ve NATO oldu-bittileri ile karşılaşmaz. Dilerim, Montrö sözleşmesi bu zor süreçte Türkiye’nin tarafsızlık garantisi olmaya devam eder. Dilerim, WhatsApp iddianamesi temelli bu hukuk garabeti dava tarihinin arşivlerinde yerini alır. Cem GÜRDENİZ
MESAJ PANOSU
KADİR Has Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden Prof. Dr. Alp Erinç Yeldan’ın yürütücülüğünü üstlendiği ‘Avrupa Yeşil Mutabakatı İzleme Merkezi’nin çalışmalarını https://yesiliz.khas.edu.tr’den takip edebilirsiniz.
BİLİYOR MUSUNUZ?
EDİTÖRLÜĞÜNÜ Barış Arslan’ın, Yazı İşleri Müdürlüğü’nü Arif Arslan’ın yaptığı “Batman Çağdaş Gazetesi”nin 39. yaşına basacağını; günlük 50-70 bin tıklama alan gazetenin yakında web.tv’de yayınına başlayacağını...
Savaş temkinli olmayı gerektirir
‘ANNUS horribilis’ deyimini duydunuz mu, bilemiyoruz. Latince ‘Korkunç Yıl’ anlamına geliyor. Bu yıl da belki tarihe böyle geçecek. Perşembe sabahı dünyanın, Putin’in Ukrayna’ya füze, top ateşleriyle irkilip farklı bir şekilde uyandığını söylemek abartı olmaz sanırız. Geçen günler içinde savaş giderek şiddetlendi. Her an her şey değişiyor. Askeri bir değerlendirme ancak anlık yapılabilir. Bunları yazarken, Rus birlikleri başkent Kiev’in kapısındaydı. Antik Yunan yazarı Eshilos’un sözüdür; ‘Savaşın ilk zayiatı gerçeklerdir’. Yani savaş bölgelerinden gelen bilgi akışı hep kafa karıştırıcıdır; temkinli olmak gerekir.
Savaş stratejisi üzerine yazdığı ‘Savaş Sanatı’ adlı yazılarda toplanan sohbeti dünyanın en eski strateji kuramları olarak kabul gören Çinli general ve filozof Sun Tzu, “Düşmanını, dostlarını tanıdığın gibi tanı” demiş. Geçtiğimiz günlerde Batılı bir gazetedeki yorumda, “Putin, başını belaya soktuğunda geri adım atacak bir adam değil. Şüpheye düştüğünde, kurtuluşu tırmanışta arar” diye yazıyordu. Yorumdaki gibi Putin işi tırmandırıp “Rus Nükleer Caydırıcı Kuvvetleri’ne ‘yüksek alarma’ geçme emri verdim” dedi. Emir sonrası birliğin ‘özel savaş görevi durumuna’ geçtiği söyleniyor.
Bu haberden çok kısa bir süre sonra Alman Süddeutsche Zeitung, ‘Nihai tehdit’ başlığıyla yayınladığı yorumda, “Rusya’nın Ukrayna’daki savaşından doğrudan etkilenmeyen herkes dehşete düştü. Putin, ülkenin caydırıcı cephaneliğini alarma geçirdi. Müzakere pozisyonunu korkutmak ve güçlendirmek için tasarlanmış sürpriz bir hile mi? Bu kararla ilgili korkutucu olan şey, tehdidin bir tür retorik ‘Kıtalararası Balistik Füzeler’ olması, nükleer silahların devreye girebileceği fikri, durumu değiştirmek için nihai araçtır” denildi.
PUTİN TEHDİT EDER
Putin, Ukrayna’ya fiilen savaş ilan ettiği konuşmasında da, ‘müdahale’ durumunda Batı’yı ‘tarihlerinde hiç yaşamadıkları sonuçlarla’ tehdit etmişti. Daha önce, Rusya’nın ‘dünyanın en güçlü nükleer güçlerinden biri’ olduğunu hatırlatmıştı. Rusya’nın karadan kıtalararası balistik füzelere, denizaltından fırlatılan füzelere, ağır bombardıman uçaklarına monte edilmiş 2 bin 500’den fazla stratejik nükleer başlığı olduğu söyleniyor. Ayrıca, kullanıma hazır, örneğin savaş uçakları ile, ayrıca kısa ve orta menzilli füzelerle de hedefe gönderilebilen 1500’den fazla alt-stratejik silahı olduğu da söyleniyor.
Alman Meclisi’nin, Ukrayna savaşıyla ilgili pazar günü özel bir oturumda konuşan Şansölye Olaf Scholz, Ukrayna’daki savaşı ‘kıtamızın tarihinde bir dönüm noktası’ olarak nitelendirip “Dünya artık önceki dünyayla aynı değil” dedi. Alman Şansölye, “Avrupa’da barış sağlanana kadar bize durmak, dinlenmek yok” diye konuştu. Temennimiz, Avrupa’da barışın bir an önce sağlanması!
GÜNÜN SÖZÜ
“TÜM savaşlar içsavaştır, çünkü tüm insanlar kardeştir.” François Fénelon
İŞTE MAVİ VATAN VE MONTRÖ
ŞU an devlet ve halkımız “Mavi Vatan”ı biliyor ve koruyor. 104 Amiral kumpası da “Montrö” farkındalığını tavana taşıdı. Bugün herkes Montrö sözleşmesinin hayati önemini biliyor ve Ukrayna-Rusya krizinde bu değerli sözleşmeyi tarafsızlığımızın garantisi olarak kullanıyor.
Dilerim Türkiye, Karadeniz’de ulusal çıkarlarımızın aksine ABD ve NATO oldu-bittileri ile karşılaşmaz. Dilerim, Montrö sözleşmesi bu zor süreçte Türkiye’nin tarafsızlık garantisi olmaya devam eder. Dilerim, WhatsApp iddianamesi temelli bu hukuk garabeti dava tarihinin arşivlerinde yerini alır. Cem GÜRDENİZ
MESAJ PANOSU
KADİR Has Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden Prof. Dr. Alp Erinç Yeldan’ın yürütücülüğünü üstlendiği ‘Avrupa Yeşil Mutabakatı İzleme Merkezi’nin çalışmalarını https://yesiliz.khas.edu.tr’den takip edebilirsiniz.
BİLİYOR MUSUNUZ?
EDİTÖRLÜĞÜNÜ Barış Arslan’ın, Yazı İşleri Müdürlüğü’nü Arif Arslan’ın yaptığı “Batman Çağdaş Gazetesi”nin 39. yaşına basacağını; günlük 50-70 bin tıklama alan gazetenin yakında web.tv’de yayınına başlayacağını...