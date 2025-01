Özgür Özel’le 80 vekilin arası iyi değil... CHP’de bir şeyler oluyor (2)

Haberin Devamı

Özel de bunun konuşulacak yerin bu toplantı olmadığını belirtti. Yunus Emre’nin seçimlerden ancak 33 ay sonra yapılabilecek ara seçimde DEM Tunceli Milletvekili Ayten Kordu’nun yerine Ekrem İmamoğlu’nu aday göstererek seçelim önerisi espri konusu oldu. 13 ay öncesinden konunun gündeme getirilmesine bazı milletvekilleri kendi aralarında, “Hani DEM ile işbirliğimiz yoktu? Ne karşılığı istifa edecek?” diye sorarken, bazıları da “Ya Kemal Bey memleketinden bağımsız aday olursa?” yorumunu yaparak gülümsediler. PM Üyesi Ali Haydar Fırat da bir TV programında CHP’de cumhurbaşkanlığı seçim yönteminin salı günü açıklanacağını belirtti. Bu öneriyi doğruladı ama dünkü toplantı Bolu yangını dolayısıyla ertelendi. Bu da İmamoğlu’nun genel başkanlık adaylığı tartışmasının hızlandığı anlamına geliyor. Ya da genel başkan adaylığına hazırlandığı.

ÖZGÜR ÖZEL’E TV SINIRLAMASI MI

Ve gözler geçen cuma günü NOW TV yayınına katılmayınca Özgür Özel’e çevrildi. Ankara Eski Belediye Başkanı Melih Gökçek, Özel’in aşırı alkol alıp geç yattığı için sabah 09.15 programına katılmadığını öne sürdü. Bu doğru mu bilemem. NOW TV de henüz bir açıklama yapmadı. Ama İmamoğlu’nun Özgür Özel’i saat 10.00’da Beşiktaş Belediyesi’ne davet etmesi, Özel’e TV sınırlaması tezini güçlendirdi. Özel’in birkaç TV programını da iptal ettiği iddialar arasında. İçkili, yemekli toplantıları oldum olası iktidar, CHP’ye yönelik kara propaganda olarak kullanır. Bu sebeple Gürsel Tekin ve Kemal Kılıçdaroğlu içkili yemekli parti toplantılarını yasaklamıştı.

TBMM GRUBUNDA KAÇ İMZA VAR

Rıza Akpolat’ın yolsuzlukla suçlanması hangi ‘böyyük turplara’ dokunacak, bilemeyiz. Ama Özgür Özel’in Beşiktaş Belediye Başkan vekilliği için Ekrem İmamoğlu ile pazarlık ettiği ortada. Dananın kuyruğu bugün yarın kopacak. Bu denklemde Erdoğan Toprak devredışı kalmış görünüyor. Rıza Akpolat’ı dinleyecekler mi? Başkan vekili bu kargaşada belediyeyi yönetebilecek mi? Özgür Özel’in TBMM grubunu yok saydığı da önemli iddialardan. Özgür Özel, MHP’nin Öcalan’ın silah bırakma çağrısı ile başlayan süreçte TBMM ve şehit ailelerini adres gösterdi. Peki ne yaptı? 7 Ocak’ta DEM temsilcileri ile görüştü. Peki görüşmeden önce şehit aileleri ile görüştü mü, duyanınız var mı? Biz duymadık. TBMM grubunun görüşünü aldı mı? Grupta çıkıp konuştu. Aşağı indi. Bir gün önce de Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel tesislerinde aralarında bazı milletvekillerinin de olduğu kapalı bir toplantı ile DEM ziyaretinde ne konuşulması gerektiğini tartışmıştı. Özgür Özel zaten iki üç kapalı grup toplantısı yaptı. İstanbul’da 55 kişi söz aldı. 42’si Özgür Özel’i ağır bir dille eleştirdi. Yapılan bir iki kapalı grup da ekonomi, dış politika diye sınırlandırıldı. Milletvekilleri de uzun süredir kapalı toplantı olmadığı için TBMM grup toplantısına yarı yarıya fire vererek gidiyor. İstanbul’da yaklaşık 100 fire verince durum netleşti. Bu da hazırlanan uyarı mektubunun arkasında en az 80 milletvekilinin olduğunu gösteriyor. 80 milletvekilinin kaçına imza attıracaklarını sanırım ocak ayında göreceğiz. Ancak, kesin olan TBMM grubunda, Özel’in de kafasından çıkardığı en az 80 milletvekili var. Kılıçdaroğlu mektubun Özel’e verilmesine karşı değil ama milletvekillerinin siyaset yapma hakkına saygıdan dolayı ‘imza atın’ çalışması yapmadı.

Yarın: Kurultaya doğru 6 ok mu, genel başkanlık mı?

GÜNÜN SÖZÜ

ATOM PARÇALANIR TÜRKİYE PARÇALANMAZ

“Emperyalizmin ülkeleri küçük parçalara bölme hedefi var. Bu daha önce Büyük Ortadoğu Projesi olarak adlandırılıyordu. Bunun hayata geçirilmesinin ihtimali yok. Atom parçalanır, Türkiye parçalanmaz.” Mustafa ŞANLI - Ressam

AKPOLAT, BAŞKANI YARIN TESPİT EDECEK

3 ADAY VAR; ‘MUAMELECİ’ ‘ÇÖZÜMCÜ’ VE ‘DENGECİ’

Beşiktaş Belediye Başkanı, tutuklu Rıza Akpolat’ın savcılık tutanağı elden ele dolaşırken partililer tarafından ‘ibretlik’ olarak nitelenmesi herkesi şaşırtıyor. Akpolat’a savcılığın altı sayfa tutan soruları ve yanıtları içinde hiçbirinin yanıtının olmadığı, daha çok “bilmiyorum, haberim yok, bana haber verilmedi” gibi gayri ciddi ve sorumsuz yanıtlar verildiği görülüyor. Sol TV’nin haberinde, “Beşiktaş halkından oy isterken, ‘Yalnız, sevgili Beşiktaşlılar siz partimize ve bana oy vereceksiniz ama aslında bütün akçeli işleri şirket yöneticileri yürütecek, benim de haberim olmayacak” diye ilan ettiniz mi, diye sorması hayli ilginç!

Bu arada Beşiktaş Belediye Meclisi yarın başkanı seçecek. Kulisler bu bakımdan hayli hareketli... Ancak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, başkanı tespitte Rıza Akpolat’ın ‘sorumlu’ olacağını söyledi. Ancak düne kadar ortaya çıkan isimler şöyle oldu: Daha önceki imar hareketleri nedeniyle adı ‘muameleciye’ çıkan eski İlçe Başkanı Sebahattin Öztürk’ün tecrübesi nedeniyle başkan olması gerektiği yorumlarına karşı baskı yapılması dikkat çekiyor. Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek’in adayının Fahrettin Çırak olabileceği konuşulurken, takma adının ‘çözümcü’ olduğu belirtiliyor. En makul aday olarak ise ‘dengeci’ adıyla bilinen İlker Uluer’ın aradan sıyrılabileceği de konuşuluyor. Bu bakımdan oylamada çıkacak adaya kaç meclis üyesi oy kullanacak, tüm meclis üyelerinin oylarını alabilecek mi?

Aday meclis üyelerinin tümünün oylarını alamazsa İmamoğlu ile Akpolat’ın çekişmesi gün yüzüne çıkmış olacak.

GÖRÜR ‘ŞAKA YAPMIYORUM’ DİYOR

“Marmara Bölgesi çökerse bütün Türkiye diz üstü çöker. Bunu duymayan duysun. Türkiye’nin Marmara Bölgesi çökerse ekonomik bağımsızlığı kalmaz. 4 milyon insan ölümle burun buruna. Şaka yapmıyorum.”

Bunları diyen biliminsanı Naci Görür.

Şaka yapmıyor, halkı uyarmak için çırpınıyor.

AŞIRI SAĞ VE AB’NİN GELECEĞİ

1950’de Fransız Dışişleri Bakanı Robert Schuman öncülüğünde Belçika, Federal Almanya, Fransa, İtalya, Lüksemburg ve Hollanda arasında imzalanan, Avrupa bütünleşmesinin ilk adımlarının atılmasını sağladı. AB’nin oluşması için uzun bir süreç gerekti. Küresel dünya düzenin yarattığı düzen aynı zamanda aşırı sağın yükselişinde etkili oldu. AB’yi bir arada tutan ortak değerler, seküler sistem, insan hakları ilkesi ve demokratik düzen aşırı sağın popülerlik kazanmasıyla bir dönüşüm içerisine girecek.

Küreselleşme toplumun refahını sağlamadığı sürece ‘milliyetçilik ve ırkçılık’ Avrupa´da kök salmaya devam eder. Aşırı sağ partilerin yükselişini oluşturan sebepler ortadan kaldırılmadığı taktirde ülke siyasetini esir almaları ve yükselişlerini engellemek imkânsız hale dönüşebilir. Bu durum aynı zamanda AB’nin işleyişini de etkiler. Şubat 2025’te Almanya’da yapılacak seçimlerin sonuçları, Almanya kadar AB’nin geleceği açısından da önemlidir.

Erdal TEKİN - AB Uzmanı - KÖLN