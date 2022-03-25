İmar rantı ya susturur ya da konuşturur

Kartal ilçesi merkez planları 17 Mart 2022 günü İBB Meclisi’nden geçti ancak tartışmalar dinmedi. İBB AKP Meclis grubunda plana karşı itirazlar yapıldı, eleştirildi. İBB CHP grubunda plan değişikliğine tek bir soru sorulmadan ‘Evet’ dendi.
Ancak plan yapım yönetmeliğine aykırı işler yapılması dikkat çekti. Kartal Belediye Meclisi’nde bir üst ölçekli planda ticaret alanları yüzde 60, konut alanı yüzde 40 olarak onanması gerekirken tam tersi yapıldı. Ve Kartal ilçesine ilave 100 nüfusun gelmesinin yolu açıldı. İlçede AKP’li Meclis üyelerinin bu değişikliğe itiraz etmeleri dikkat çekti.
Plan yapım hiyerarşisine aykırı yapılan değişikliğin önemi planlanan alanda, 200-300 dönüm büyüklüğünde özel mülkiyetlerin olması en çok onlara yaradı. Ne yazık ki, ihtiyaç sahiplerine pek bir yararı olmadı.
İlginç olanı şu; her defasında İBB Meclisi’nde AKP’li üyelere “İstanbul’a ihanet ettiniz” diyen CHP sözcüleri, bu plan geçerken ‘sus pus‘ oldular nedense!
Buradan ne sonuç çıktı derseniz, İlçe Belediye Başkanlığı CHP’de ise her şey mübah! Merak edilir; daha önce dava açan Mimarlar Odası şimdi nasıl bir tavır alacak?
Bizi bizzat arayan siyasi kişi, İmar Komisyonu’nun CHP’li üyelerine telefon ve tablet dağıtıldığını söyledi. Biz inanmak istemedik. Bunun üzerine bunları kimlerin dağıttığının isimlerini verdi, bu da bizde gizli kalsın.
GÜNÜN SÖZÜ
“VİCDANLI ve dürüst olmak, hesaplı olmaktan iyidir. Hesap, insanı makam sahibi yapar, vicdan ise daha önemli bir işe yarar; insanı, insan yapar.” Friedrich Nietzsche
ASGARİ ÜCRETLİYE EK ZAM UMUDU
AKP’li yöneticilerin ardı ardına yaptığı ‘ek zam’ açıklamaları, pahalılıktan bunalan 10 milyonu aşkın asgari ücretliyi umutlandırdı.
Siyasi irade yetkililerinin komisyonun ikinci kez toplanarak ara zammı gündeme getirmesi üzerine gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’da. Eğer onay verirse 10 milyon emekçiye temmuzda ek zam gelebilir. İşçi tarafının destekleyeceği bu yöndeki kararı işverenler olumlu karşılar mı? Şükrü KARAMAN
TBMM’YE İADE EDİLSİN
ATATÜRKÇÜ Düşünce Derneği’nin (ADD) dün yaptığı açıklamada “Geçen hafta TBMM’den geçen Diyanet Akademisi Yasası toplumda infial yaratmış, Meclis’ten geçişi sırasında hiç ‘ret’ oyu çıkmamış olması ise büyük şaşkınlık ve üzüntü ile karşılanmıştır” denildi ve “Yüzyıl sonra yeniden asker kaçağı yuvası medreseler mi?” diye soruldu.
ADD’nin açıklamasının sonunda şöyle deniyor:
“Atatürkçü Düşünce Derneği, Sayın Cumhurbaşkanı’ndan TBMM’ye iade edilmesini beklediği bu yasanın yaratacağı tahribata tüm toplum kesimlerinin dikkatini çekmekte, yürürlüğe girerse iptali için olunca gücüyle mücadele etmeyi ve Eğitim Birliği (Tevhit-i Tedrisat) Yasası’nı kararlılıkla savunmayı görev saydığını kamuoyuna saygı ile duyurmaktadır.”
MESAJ PANOSU
HATAY MAHRUM BIRAKILIYOR
CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, TBMM’de, 1 Nisan 2021’de ziyaretçilerine kapılarını açacak EXPO 2021 Hatay ile ilgili olarak “İktidar EXPO Antalya’ya 600 milyon dolar harcarken, EXPO Hatay’dan 1 kuruşu esirgedi. THY, EXPO Hatay’a en azından ek sefer koyarak destek olmalı. EXPO sadece Hatay’a değil Türkiye’ye de kazandıracak, milli şuurla hareket edilmeli” dedi.
17. Kadir Has Ödülleri’nde; ‘Üstün Başarı Ödülü’ Prof. Dr. Moshe Arditi’ye, ‘Gelecek Vadeden Bilim İnsanı Ödülü’nün iki biliminsanı Dr. Billur Akkaya ile Dr. Münir Akkaya’ya verildi.
GELİR İdaresi verilerine göre, 2021 yılında vergi tahsilatı oranı en düşük olan üç ilin: Kars yüzde 21.49, Kilis yüzde 27.39, Mardin yüzde 45.79; en yüksek üç ilin: Kocaeli yüzde 90.97, Tunceli yüzde 88.12 Mersin yüzde 87.58 olduğu açıklandı.
BİLİYOR MUSUNUZ?
‘PERDE Kapanmasa Görecektiniz’ adlı kitabında Kent Oyuncuları’nın, namı diğer Kenter Tiyatrosu’nun tarihini tanıklıklar, belgeler ve fotoğraflarla anlatan Deniz Yüce Başarır’ın, 27 Mart Pazar Dünya Tiyatrolar Günü’nde İstanbul Kitapçısı Kadıköy şubesinde 15.00’te gerçekleşecek söyleşi ve imza gününde okurlarıyla buluşacağını...
PROF. Dr. Erol Manisalı’nın 10 tanesini kendisinin tasarladığı Devrek, İngiltere, Mısır, Güney Kore’den örneklerin bulunduğu baston koleksiyonunun 25’inin gösterileceği baston sergisinin 7-24 Nisan tarihleri arasında Schneidertempel Sanat Merkezi’nde sanatseverlerle buluşacağını; serginin açılışında Manisalı’nın ‘Fatih’ten Beyoğlu’na Benim İstanbul’um’ kitabının da sunulacağını...
MOĞULTAY BELGESELİ
KARTAL Belediyesi’nin, 4 Temmuz 2017 günü hayatını kaybeden Eski Adalet Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay’ın anısına yazar ve belgesel yönetmeni Nebil Özgentürk’e hazırlattığı, ‘Moğultay Belgeseli’ için yarın Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde ‘Gala Gecesi’ düzenleneceğini...
İmar rantı ya susturur ya da konuşturur
Kartal ilçesi merkez planları 17 Mart 2022 günü İBB Meclisi’nden geçti ancak tartışmalar dinmedi. İBB AKP Meclis grubunda plana karşı itirazlar yapıldı, eleştirildi. İBB CHP grubunda plan değişikliğine tek bir soru sorulmadan ‘Evet’ dendi.
Ancak plan yapım yönetmeliğine aykırı işler yapılması dikkat çekti. Kartal Belediye Meclisi’nde bir üst ölçekli planda ticaret alanları yüzde 60, konut alanı yüzde 40 olarak onanması gerekirken tam tersi yapıldı. Ve Kartal ilçesine ilave 100 nüfusun gelmesinin yolu açıldı. İlçede AKP’li Meclis üyelerinin bu değişikliğe itiraz etmeleri dikkat çekti.
Plan yapım hiyerarşisine aykırı yapılan değişikliğin önemi planlanan alanda, 200-300 dönüm büyüklüğünde özel mülkiyetlerin olması en çok onlara yaradı. Ne yazık ki, ihtiyaç sahiplerine pek bir yararı olmadı.
İlginç olanı şu; her defasında İBB Meclisi’nde AKP’li üyelere “İstanbul’a ihanet ettiniz” diyen CHP sözcüleri, bu plan geçerken ‘sus pus‘ oldular nedense!
Buradan ne sonuç çıktı derseniz, İlçe Belediye Başkanlığı CHP’de ise her şey mübah! Merak edilir; daha önce dava açan Mimarlar Odası şimdi nasıl bir tavır alacak?
Bizi bizzat arayan siyasi kişi, İmar Komisyonu’nun CHP’li üyelerine telefon ve tablet dağıtıldığını söyledi. Biz inanmak istemedik. Bunun üzerine bunları kimlerin dağıttığının isimlerini verdi, bu da bizde gizli kalsın.
GÜNÜN SÖZÜ
“VİCDANLI ve dürüst olmak, hesaplı olmaktan iyidir. Hesap, insanı makam sahibi yapar, vicdan ise daha önemli bir işe yarar; insanı, insan yapar.” Friedrich Nietzsche
ASGARİ ÜCRETLİYE EK ZAM UMUDU
AKP’li yöneticilerin ardı ardına yaptığı ‘ek zam’ açıklamaları, pahalılıktan bunalan 10 milyonu aşkın asgari ücretliyi umutlandırdı.
Siyasi irade yetkililerinin komisyonun ikinci kez toplanarak ara zammı gündeme getirmesi üzerine gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’da. Eğer onay verirse 10 milyon emekçiye temmuzda ek zam gelebilir. İşçi tarafının destekleyeceği bu yöndeki kararı işverenler olumlu karşılar mı? Şükrü KARAMAN
TBMM’YE İADE EDİLSİN
ATATÜRKÇÜ Düşünce Derneği’nin (ADD) dün yaptığı açıklamada “Geçen hafta TBMM’den geçen Diyanet Akademisi Yasası toplumda infial yaratmış, Meclis’ten geçişi sırasında hiç ‘ret’ oyu çıkmamış olması ise büyük şaşkınlık ve üzüntü ile karşılanmıştır” denildi ve “Yüzyıl sonra yeniden asker kaçağı yuvası medreseler mi?” diye soruldu.
ADD’nin açıklamasının sonunda şöyle deniyor:
“Atatürkçü Düşünce Derneği, Sayın Cumhurbaşkanı’ndan TBMM’ye iade edilmesini beklediği bu yasanın yaratacağı tahribata tüm toplum kesimlerinin dikkatini çekmekte, yürürlüğe girerse iptali için olunca gücüyle mücadele etmeyi ve Eğitim Birliği (Tevhit-i Tedrisat) Yasası’nı kararlılıkla savunmayı görev saydığını kamuoyuna saygı ile duyurmaktadır.”
MESAJ PANOSU
HATAY MAHRUM BIRAKILIYOR
CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, TBMM’de, 1 Nisan 2021’de ziyaretçilerine kapılarını açacak EXPO 2021 Hatay ile ilgili olarak “İktidar EXPO Antalya’ya 600 milyon dolar harcarken, EXPO Hatay’dan 1 kuruşu esirgedi. THY, EXPO Hatay’a en azından ek sefer koyarak destek olmalı. EXPO sadece Hatay’a değil Türkiye’ye de kazandıracak, milli şuurla hareket edilmeli” dedi.
17. Kadir Has Ödülleri’nde; ‘Üstün Başarı Ödülü’ Prof. Dr. Moshe Arditi’ye, ‘Gelecek Vadeden Bilim İnsanı Ödülü’nün iki biliminsanı Dr. Billur Akkaya ile Dr. Münir Akkaya’ya verildi.
GELİR İdaresi verilerine göre, 2021 yılında vergi tahsilatı oranı en düşük olan üç ilin: Kars yüzde 21.49, Kilis yüzde 27.39, Mardin yüzde 45.79; en yüksek üç ilin: Kocaeli yüzde 90.97, Tunceli yüzde 88.12 Mersin yüzde 87.58 olduğu açıklandı.
BİLİYOR MUSUNUZ?
‘PERDE Kapanmasa Görecektiniz’ adlı kitabında Kent Oyuncuları’nın, namı diğer Kenter Tiyatrosu’nun tarihini tanıklıklar, belgeler ve fotoğraflarla anlatan Deniz Yüce Başarır’ın, 27 Mart Pazar Dünya Tiyatrolar Günü’nde İstanbul Kitapçısı Kadıköy şubesinde 15.00’te gerçekleşecek söyleşi ve imza gününde okurlarıyla buluşacağını...
PROF. Dr. Erol Manisalı’nın 10 tanesini kendisinin tasarladığı Devrek, İngiltere, Mısır, Güney Kore’den örneklerin bulunduğu baston koleksiyonunun 25’inin gösterileceği baston sergisinin 7-24 Nisan tarihleri arasında Schneidertempel Sanat Merkezi’nde sanatseverlerle buluşacağını; serginin açılışında Manisalı’nın ‘Fatih’ten Beyoğlu’na Benim İstanbul’um’ kitabının da sunulacağını...
MOĞULTAY BELGESELİ
KARTAL Belediyesi’nin, 4 Temmuz 2017 günü hayatını kaybeden Eski Adalet Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay’ın anısına yazar ve belgesel yönetmeni Nebil Özgentürk’e hazırlattığı, ‘Moğultay Belgeseli’ için yarın Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde ‘Gala Gecesi’ düzenleneceğini...