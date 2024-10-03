Çemişgezek Dutu yediniz mi? Coğrafi işaretli lezzet

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Bu çok özel dut türü, kendisine has aroması, tatlılığı ve sulu yapısı ile damaklarda unutulmaz bir lezzet bırakmakta. Ulukale Dutu hem bölgenin coğrafi özellikleri hem de iklim koşulları sayesinde benzersiz bir tada sahip. Dut üretiminde kesinlikle ilaç kullanılmıyor ve gübreleme ise sadece doğal hayvan gübresi ile yapılıyor. Yılda yaklaşık 400 - 500 ton üretilen Ulukale Dutu ihraç da edilmekte.

COĞRAFİ İŞARET KORUYOR

Ulukale Dutu edindiği coğrafi işaret sayesinde, kalitesini ve özgünlüğünü koruyor. Bu özel dutlar, hasat edildikten sonra geleneksel yöntemlerle kurutulmakta veya pekmez yapımında kullanılmakta. Kurutma sonunda, dutlar lezzetini ve besin değerini koruyabilirken; pekmez ise doğal bir tatlandırıcı olarak sofralara gelmekte.

Ulukale Dutu, sadece lezzeti ile değil, aynı zamanda sağlık açısından da sayısız faydalar barındırmaktadır. Yüksek lif içeriği, vitamin ve mineral zenginliği ile, bağışıklık sistemini güçlendirmekte, sindirimi desteklemekte ve enerji vermektedir. Bu nedenlerden ötürü, Ulukale Dutu hem sağlıklı bir atıştırmalık olarak tüketilmekte, hem de pekmez veya tatlılarda kullanılarak sofralara sağlık ve lezzet katmaktadır.

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Coğrafi işaret tescilli Ulukale Dutu, doğallığı ve üstün kalitesi ile tatlı severlerin vazgeçilmezi. Hem sağlık hem de lezzet arayanlar için ise ideal bir seçenek. Bu çok özel yöresel ürünün eşsiz tadını keşfetmek için sizler de bu lezzeti denemelisiniz. Dr. Abdullah EŞİDİR



GÜNÜN SÖZÜ



“Yapay Zekâ Yasası, geçen ay yürürlüğe girdi. Bu çok önemli bir gelişme. Çünkü Yapay Zekâ risklerini kapsamlı bir şekilde kontrol altına almak için uluslararası düzeyde tasarlanmış bir yasa olarak tarihe geçmiş durumda.” S. A.

38. CEYHUN ATUF KANSU ÖDÜLÜ GÜLÜMSER ÇANKAYA’NIN OLDU



ÇANKAYA Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi, 38. Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödül Töreni’ne ev sahipliği yaptı. Ödül bu yıl ‘Epikriz’ adlı eseri ile Gülümser Çankaya’ya verildi.

Şair ve yazar Ceyhun Atuf Kansu anısına 1986’dan bu yana düzenlenen Şiir Ödül Töreni Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde gerçekleşti. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Sevda-Cenap And Müzik Vakfı ve Ceyhun Atuf Kansu ailesinin işbirliğiyle düzenlenen törende Ceyhun Atuf Kansu’nun eşi Muzaffer Kansu’ya adadığı ‘Beraber Mevsimler’ adlı kitabından seçme şiirlerle bir dinleti gerçekleştirildi.

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‘SANAT TOPLUMUN CAN DAMARI...’ BELEDİYE BAŞKANLARINA MEKTUP



BU topraklarda yetişmiş bir sanatçı olarak belediyeciliğin yol, çöp, kanalizasyon gibi alt yapı hizmetlerinden ibaret olmadığını, bunlarla birlikte bizi kültürel aidiyet duygusu ile bir arada tutarak aynı zamanda halkımızın öz değerlerini ifade eden, gerçek anlamda kültür ve sanat ihtiyaçlarının da altını çizmek isterim. Çünkü sanat bir toplumun can damarı ve iyilikler bütünüdür. Sümer EZGÜ

ADIYAMAN YENİDEN CANLANIYOR



6 ŞUBAT depreminin acılı ve hüzünlü felaketinden sonra Adıyaman ilimize gittiğimizde, şehrin sembolü olan saat kulesinin, deprem saati olan 04.17’de kalması da ayrı bir yaşanmışlık örneğidir. Vali Osman Varol’un gayretleri ve diğer yetkililerin çalışması ile depremzede konutlarının bir kısmı bitmiş bir kısmı da bitmek üzere. Halk normal yaşamına tutunmak için gayret gösteriyor. Eğitim ve öğretim deprem bölgesinde de gayretli çalışmalarla devam ediyor. Ülkemizin huzur ve barış şehri olan Adıyaman’da hastane sayısı az olduğunu ifade etmeliyiz. Bu konuda Sağlık Bakanlığı’nın hızlı hareket etmesi gerekmektedir. Yani turizm şehri, tarihi şehir Adıyaman yeniden ayağa kalkıyor. “Sahipsiz Adıyaman” sözünün bir karşılığının olmadığını da belirtmek gerekir. Dr. Ramazan TOPDEMİR

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TÜRK MİLLETİ BU DEĞİL



19 yaşındaki kick boksçu genç, 72 yaşında, neredeyse dedesi konumundaki vatandaşı tartışma sonucu yumrukladı, komaya soktu, ölümüne neden oldu. Neden, nasıl bu noktaya geldik; soran var mı?

Yazık oluyor yazık!

Türk milleti bu değil!

Türk genci de.

Bir an önce silkinme zamanı.

Sevgi ve saygı tohumları ekme.

Eğitimin de tam temelinde başlayarak. Hakan TARTAN



MESAJ PANOSU



* İPM’nin düzenlediği ‘İstanbul’u Edebiyatla Okumak’ konuşma serisinde ‘Yoksullar, Yoksulluk ve Mekân’ konulu panel 8 Ekim Salı 17.30’da Seval Şahin’in moderatörlüğünde İPM Karaköy’de tartışılıyor. İlk konuk Latife Tekin ile eserlerinden yola çıkarak İstanbul’u, yoksulları, yoksulluk ve mekân arasındaki ilişki konuşulacak.