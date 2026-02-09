Bakan Güler: ‘Suriye’den şimdi çıkmayız’

Haberin Devamı

1- Murat Yetkin’le Ankara temsilciliği günlerimizi hatırlayarak gülümsüyor ve soruyoruz...

Tabii ilk soru şu oluyor:

“Sayın Bakanım, ‘SDG ile Şam yönetimi anlaştı. Türk askeri artık oralardan çekilir’ türünden yorumlar okuyoruz, ne diyorsunuz?”

Bakan Güler tam bir asker keskinliğinde cevap veriyor:

“Şu an böyle bir şey yok. Oralardan çekilmemiz, çıkmamız diye bir gündemimiz de yok. Oralardan çekilme kararını Türkiye Cumhuriyeti alır. Başkasının ne dediğine bakmaz. Şu anda böyle bir karar yok.”

Ve ikinci soru:

“SDG Suriye Milli Ordusu’na entegre oluyor. YPG de çözülüyor. PKK terörü ya da terör bitti diyebilir miyiz?”

İşte Türk askerinin daha bir süre orada kalacağını gösteren cevap:

- Biz her türlü alternatife göre planlama yaparız. Şu an terörün yeniden yükselişi gözükmüyor. Ama bu olmayacak anlamına gelmez. O nedenle biz tedbirlerimizi almaya devam ediyoruz.

Haberin Devamı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’le sohbetimizden anlıyoruz ki,

Suriye Milli Ordusu ile SDG arasında entegrasyon anlaşması imzalanmış olsa da,

- Yabancı terör unsurları ayrılmadan,

- Bölgenin istikrarı ve güven standartı tamamıyla sağlanmadan,

- Türkiye’nin bölgedeki takip ve kontrol mekanizması bütün güçleriyle orada bulunmaya devam edecek.

-Suriye ve Irak’ta bulunan TSK, Türkiye’nin bekası ve bölgenin istikrarı için orada bulunduğuna göre o bölgelerden ayrılma kararını da Türkiye kendisi alacak.

Ve bir izlenim:

Yaşar Paşa bu kritik konulara cevap verirken oldukça rahat ve özgüvenli. Gülümsüyor.

Belli ki o bölgede işler Türkiye’nin kontrolü altında, sorunsuz yürüyor.

ROMANYA’YA GEMİ SATIŞI

Konu bir ara Romanya’ya satılan savaş gemisine geliyor:

- Satış konusunda bazı eleştiriler var. Deniz gücümüzden eksiliyor türünden eleştiriler. Bu konuda ne diyorsunuz?

- Olur mu böyle şey arkadaşlar? Buna nasıl izin veririz? Şu anda tersanelerimizde ve aynı anda 39 savaş gemisi üretiyoruz. Evet, tam 39 savaş gemisi. Bu bugüne kadar olan bir şey miydi? Hayır. Elimizde o cinsten üretilmiş 3 savaş gemisi var. Bizim ihtiyacımız olmadığı için birini satıyoruz. Bunda ne var?

Haberin Devamı

- Avrupa Birliği Genişleme Sorumlusu geldi, Avrupa güvenliğinden söz etti. Ama Türkiye’yi SAFE programına almak istemiyorlar.

- Bakın mesela o savaş gemisiyle de katılmış oluyor muyuz Avrupa güvenliğine? Evet. Avrupa güvenliğinin parçasıyız zaten. AB konusundaysa bu tür temasların yeniden yapılmaya başlaması değerlidir.

İRAN SINIRINDA SIKINTI OLMAZ

Ve bir soru da ABD-İran gerilimi ile İran’daki protesto gösterilerinin Türkiye’ye etkisi üzerine:

- İran’daki olaylar ve ABD’nin tavrı sınırımızda bir göç dalgası oluşturur mu?

- Biz zaten önlemlerimizi alıyoruz. Ama zaten sınır bölgesinde ciddi kar var. Bir göç dalgası beklemiyoruz.





BALTIK DENİZİ’NDE TÜRK İHA’LARI

Haberin Devamı

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile ne zaman karşılaşsak güler yüzlü bir sohbet olur.

Baykar tesislerinde de yine böyle bir sohbet gelişiyor.

Komutan Tatlıoğlu, Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait güçlerin Baltık Denizi’nde tatbikata katılacağını büyük bir heyecanla anlatıyor.

Özellikle Northern Quadriga 2026 Tatbikatı.

Tatbikatın 18 Şubat bölümünde TCG Anadolu gemisinden TB2-3 serisi İHA’lar havalanacak ve görev yapacak.

Bu neden önemli?

Biliyorsunuz Başkan Trump bir süredir Grönland ve Baltık Denizi’nde Rusya ve Çin’e karşı savunma zaafiyeti olduğunu iddia ediyor, hatta bu nedenle Grönland’ı istiyordu.

Yani Baltık Denizi’nde İHA keşiflerinin önemi yüksek hale geliyor.

Haberin Devamı

Biliyorsunuz; NATO Amfibi Görev Kuvveti Komutanlığı ve Çıkarma Kuvveti Komutanlığı görevleri 2025–2026 döneminde Türk Deniz Kuvvetleri’nde olacak.

Ve çok daha önemlisi.

Türkiye bu tatbikatlara tamamıyla yerli ve milli gemileri ve savaş gücüyle katılıyor.

Hepimizin yakından bildiği TCG ANADOLU, hem amfibik görevleri hem de üzerinden uçuracağı İHA’ların bulunması nedeniyle tatbikatın belirleyici unsurlarından biri olacak.

Yine kendi üretimimiz olan ve üzerlerindeki Hisar ve Atmaca füzeleriyle güçlendirilmiş TCG İstanbul ve TCG Kınalıada gemilerimiz, TCG Anadolu’nun taşıdığı zırhlı amfibi hücum araçlarımız... Bayraktar TB3 İHA, amfibi piyade taburu, SAT, SAS ve birinci sınıf dalgıç timleri görev yapacak Türk ordusunun yerli ve milli savaş gücüyle okyanusa açılıp Baltık Denizi’nde böyle bir tatbikata katılması,

Haberin Devamı

Hem lojistik hem de savaş gücünü göstermesi açısından,

Baltık konusunda endişeli olduğunu söyleyen Trump yönetiminde de etki uyandıracaktır.

Yalnızca askeri değil; ABD yönetimi, Avrupa güvenliği ve NATO üzerindeki etkisi açısından diplomatik ve stratejik olarak da çok önemli bir yer tutacaktır.

Elbette gurur duyacağız...