Öyle terbiyesiz ki partisi bile lanetledi

En aşağılık, en terbiyesiz biçimde saldıran İYİ Parti üyesi Mehmet Emin Korkmaz, dımdızlak ortada kaldı.

Adamı kendi partisi bile lanetliyor.

*

İYİ Parti’nin bu şahsı lanetlemesi yetmez.









Oturup parti olarak şu önemli soruya yanıt aramalılar:

*

Milletin kültürüne, milletin benliğine, milletin kimliğine, milletin kılık kıyafetine en aşağılık biçimde saldıran bu terbiyesiz, nasıl oldu da bizim gibi milliyetçilik iddiasındaki bir partinin içinde barınabildi?

BARBARLIĞIN İSTASYONU



KORKUNÇ olay şu:









TÜVTÜRK’ün işlettiği araç muayene istasyonunda çalışanlar, bir polis memurunu döverek öldürdüler.

*

Araç muayene istasyonu, resmen barbarlığın istasyonu haline gelmiş.

*

Yetkililerin şu TÜVTÜRK olgusuna şöyle esaslı biçimde el atmalarının vakti geldi de geçiyor.

CHP’NİN KONYA GİBİ BİR BELEDİYESİ OLSAYDI



KONYA Büyükşehir Belediyesi’nin deprem bölgesindeki çabalarını herkes gördü, kabul etti.

AK Parti dışındakiler bile “Konya Belediyesi’ne helal olsun” dedi.

*

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, depremin ilk günü ekipleriyle birlikte Hatay’a gitti ve 40 gün boyunca orada kaldı. Yaralı şehrin her yarasını sarmak için canla başla çalıştı.

Bununla yetinmedi Başkan Altay.

Depremde büyük hasar alan Hatay’ın sembolü tarihi Habib-i Neccar Camisi’nin restorasyonunu yapmayı üstlendi.









Aslına uygun olarak titiz biçimde restore edilen cami, yeniden ayağa kalktı ve ibadete açıldı.

*

Şunu söylemek istiyorum:

*

CHP Lideri Özgür Özel, Malatya Doğanşehir için CHP’li belediyelerin yaptıklarını sıralamıştı geçen gün. Birkaç çöp konteyneri, bir minibüs, kilit taşı, cami temizleme makinesi falan.

*

CHP’nin elinde birçok büyükşehir belediyesi var.

İçlerinden biri bile deprem bölgesinde Konya Belediyesi’nin performansının yarısını sergileseydi...

Özgür Özel, bunu öyle destansı biçimde anlatırdı ki hepimiz “Helal olsun CHP’ye, amma hizmet etmiş ha” demek zorunda kalırdık.

EPSTEIN OLAYININ ÖĞRETTİĞİ 10 ŞEY



- BİR: Ultra zenginlerin tatminsizliklerini asla hafife almayacaksın.

- İKİ: İsrail gizli servisinin şeytanlıklarına karşı hep tetikte olacaksın.

- ÜÇ: Tek kişinin sahibi olduğu adalardan uzak duracaksın.

- DÖRT: Özel jetlerin tekinsiz olduğunu baştan kabul edeceksin.

- BEŞ: Uluslararası ağlara girip sürekli e-posta atmayacaksın.

- ALTI: İnsanın aşağılığın en aşağısı da olabileceğini bileceksin.

- YEDİ: Adı Chomsky de olsa kimseye güvenmeyeceksin.

- SEKİZ: “Dünyayı yöneten karanlık ağ” diyenleri o kadar da küçümsemeyeceksin.

- DOKUZ: Karizmatik, narsistik, empati yoksunu... Bu üçlüden kaçacaksın.

- ON: Batı’nın tek dişi kalmış bir canavar olduğu gerçeğini hiç unutmayacaksın.

‘VEGANIM’ DEDİ BALIKLARI DENİZE ATTI

HABERİNİ İZLERKEN MIRILDANDIKLARIM



KAHKAHALAR atarak, acayip öfkelenerek izledim şu haberi:

*

Vegan olduğunu söyleyen bir kadın, Galata Köprüsü’nde balık tutan 65 yaşındaki adamın tuttuğu 2.5 kilo istavriti denize atıyor. Ardından da “Hayvanları yemeyin, alternatif üretin” falan diyor.

*

İzlerken mırıldandıklarımı yazıyorum:

*

- Bu kadın, bu eylemi... Janjanlı bir balık lokantasında asla yapamaz.









- Kadının hali tavrı öyle sinir bozucu ki... Eşine, dostuna, akrabasına falan acıyorsun.

- Acaba ‘veganlık karşıtı propaganda’ amacıyla özellikle tutulmuş bir ajan mı bu şahıs?

- Balık tutan adama, ‘Yılın en sabırlı balıkçısı’ ödülü verilmeli.

- Umarım gerçek veganlık bu değildir.

- İnşallah biri de bu hanımın brokolisini, marulunu falan elinden alıp toprağa atar.

İFLAH OLMAZ BİR TATLI SEVERİN ACILARI



İFLAH olmaz bir tatlı sever olarak alarm zilleri acı acı çaldı. Şekerden mutlak surette uzak durmam gerekiyor. Hatta karbonhidrattan da. Hatta hatta portakaldan bile.

*

Yaşadıklarımı yazıyorum:

*

- Fıstıklı kadayıflar, gofretler, çikolatalar falan giriyor rüyalarıma.

- Tek tesellim şu: Ramazan yaklaşıyor ve ben güllaç sevmiyorum.

- Gofrik’in Cem Yılmaz’lı reklamına maruz kaldıkça ne yapacağımı bilemiyorum.

- Sütlaç var ya sütlaç. En hafif tatlı. O bile yasak abi o bile.

- Ramazan Cin helva getirdi Tavşanlı’dan. Elimi süremiyorum.

- Acıbadem, elmalı turta falan... Hepsini ayrı ayrı özlüyorum.

- Pastadan uzak durmak için doğum günlerine katılmıyorum.

- Pelit’in önünden geçmemek için yolumu uzatıyorum.