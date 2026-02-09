Anketten çıkan sonuçlar

Haberin Devamı

GENAR’ın ocak ayı araştırmasında ise bu kez çerçeveyi biraz geniş tutmak istiyorum. Sosyal medya ünlülerine yapılan uyuşturucu ve fuhuş operasyonundan bir savaş durumunda Türkiye’nin başında kim olmalı sorusuna kadar, verilen cevapları paylaşmak istiyorum.

OY ORANI

İhsan Aktaş’ın başkanı olduğu GENAR’ın ocak ayı anketinde partilerin oy oranı şöyle çıkıyor.

AK Parti yüzde 33.5’le birinci sırada. CHP yüzde 31.2’yle ikinci sırada yer alıyor. DEM Parti ise yüzde 9.7’yle üçünçü sıraya yerleşmiş durumda. MHP yüzde 8.2’yle dördüncü sırada yer alırken, onu yüzde 5’le İYİ Parti takip ediyor. Anahtar Parti yüzde 4.2’ye yükselirken, onu yüzde 2.6 oy oranı ile Yeniden Refah Partisi takip ediyor. Zafer Partisi yüzde 2.5 olurken, TİP yüzde 1.2 oy oranı ile son sırada yer alıyor.

Bu anket, 2026 yılının ilk anketi. Ama son 1 yıldır oranlar neredeyse değişmiyor. Çünkü dünya değişirken Türk siyaseti, durağan bir dönemden geçiyor.

BİRİNCİ GÜNDEM EKONOMİ

Asgari ücretin belirlendiği, memur ve emekli zamlarının tespit edildiği dönemde ekonomi yönetimine duyulan güveni merak ediyordum. 2026 yılında ekonomi yönetimine olan güven kısmi olarak gerilemiş durumda. Ekonomi yönetimine güvenmiyorum ve hiç güvenmiyorum diyenlerin oranı yüzde 67.6’ya çıkmış. 2025 yılının aralık ayında bu oran yüzde 64.8’di. Ekonomi yönetimine güveniyorum diyenlerin oranı ise Aralık 2025 seviyesi olan yüzde 18.5’ten Ocak 2026’da yüzde 17.6’ya gerilemiş durumda. Türkiye’nin en önemli gündem maddesi araştırmasında ise enflasyon ve hayat pahalılığı yüzde 30 üzerinden tam yüzde 28.8’le birinci sırada geliyor. Ekonomi AK Parti’nin yumuşak karnı olmaya devam ediyor.

SAVAŞ DURUMUNDA KİM YÖNETSİN

ABD’nin İran’ı vurmaya hazırlandığı, İsrail’in komşularına saldırdığı bir dönemde olası bir savaş durumunda Türkiye’yi kim yönetsin sorusunun cevabı büyük anlam taşıyor.

Ankete katılanların yüzde 56.8’i Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı istiyor. Erdoğan’a olan destek diğer 8 liderin toplamından fazla. Cumhurbaşkanı Erdoğan en yakın takipçisi olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e üç kat fark atıyor. Özgür Özel diyenler 20.3 olurken, üçüncü sırada yüzde 4.5 oranıyla Devlet Bahçeli geliyor. Selahattin Demirtaş yüzde 3.4’le dördüncü sırada yer alıyor. İç siyasette karşılıkları olan Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş ise uluslararası krizler söz konusu olduğunda denkleme giremiyor. Ekrem İmamoğlu diyenlerin oranı yüzde 2.3 olurken, Mansur Yavaş diyenler yüzde 1.3’te kalıyor.

Ankara’nın su ve trafik sorunun çözemeyen Mansur Yavaş, hangi uluslararası krizi çözecek?

GÜVENİLİR LİDER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası krizlerde başvurulan dünya liderlerinden biri. Erdoğan, güçlü liderliği ve kriz anlarında yaptığı başarılı hamlelerle küresel bir lider algısına sahip. O nedenle Erdoğan’a duyulan güven şaşırtıcı değil. Uluslararası sorunlar söz konusu olunca Erdoğan siyaset üstü bir konumda. CHP’lilerin yüzde 13.5’i, MHP’lilerin yüzde 68.6’sı, DEM Partililerin yüzde 24.2’si Erdoğan’ı istiyor. Özgür Özel’in ikinci sırada gelmesi ise hâlâ parti aidiyetinin güçlü olduğunu gösteriyor. Ancak CHP’lilerin üçte biri kriz anlarında Özgür Özel’in Türkiye’nin yönetiminde olmasını istemiyor.

UYUŞTURUCU OPERASYONLARINA DESTEK

Sosyal medya ünlüleri, sanatçılar, spor dünyası ile medya mensuplarına yönelik olarak yürütülen uyuşturucu, kumar ve fuhuş operasyonlarına halk nasıl bakıyor sorusu gündemdeydi.

GENAR’ın anketinde spor camiasına yönelik operasyonlara destek yüzde 73.9 olurken, medyaya yönelik operasyonlara destek yüzde 72.9, sanat dünyasına yönelik operasyonlara destek ise yüzde 72.4 çıkıyor.

TELEVİZYON MU SOSYAL MEDYA MI

Son dönemlerde reklam pastasının paylaşımında televizyon kanalları ile sosyal medya arasında bir tartışma yürüyor. Sosyal medyaya ayrılan payın giderek artması televizyon kanallarını tehdit ediyor. Sorumlu yayıncılık yapan ve RTÜK tarafından denetlenen televizyon kanalları aynı zamanda binlerce insanı istihdam ediyor. Türkiye’nin sinema sektörü başta olmak üzere kültür sanat faaliyetlerini destekliyor.

TÜRKİYE’DEN KAZANIYORLAR

Sosyal medyanın operasyon aracı olarak kullanılması ve reklam gelirlerinin yüzde 70’inin Türkiye’ye vergi vermeyen yabancı dijital platformlara gitmesi ise giderek bir ulusal güvenlik sorununa dönüşüyor. META, X, YouTube, TikTok, Google, 2025 yılında Türkiye’den 200 milyar lira kazandılar. Bu reklam pastasının yüzde 70’ini oluşturuyor. Ama bunlar Türkiye’ye vergi vermiyor. Hiçbir yasal düzenlemeye uymuyorlar, istihdam sağlamıyorlar. Bunlara verilen reklamların tüketiciye ne kadar yansıdığı ise meçhul.

TELEVİZYONLARA GÜVEN

GENAR’ın en güvenilir haber kaynağı araştırmasında ulusal televizyon kanalları yüzde 45.8’le birinci gelirken, onu yüzde 20.3’le sosyal medya platformları izliyor. Yüzde 8’i internetteki haber sitelerini takip ederken, yüzde 7.3 ise YouTube’deki haber programlarını takip ediyor.

Reklam gelirleri ile güvenilir haber kanalları arasındaki fark ise pramidin tersine çevrilmesi gibi bir tablo ortaya koyuyor.