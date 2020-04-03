‘Bağışıklık serumu’ umut olur mu?

CHP Ordu Milletvekili Dr. Mustafa Adıgüzel, koronavirüsle ilgili olarak Türk bilim insanlarının hastalığa etkili bir serum geliştirdiklerini duyurdu.
Bunun ‘sevindirici’ bir haber olduğunu iddia eden Adıgüzel, “Ama herkes evden çıkmayacak” uyarısını da yineledi. “Dünyanın birçok ülkesinde COVID-19 virüsü üzerine etkili bir ilaç geliştirilmeye çalışılırken, Türk bilim insanları bugüne kadar bilinenler içerisinde daha etkili ve yan etkisi neredeyse hiç olmayan bir tedavi yöntemini geliştirmeyi başardı. Ancak 15 gündür bakanlık bürokrasisini ve hantallığını aşamıyorlardı.
Tedavi yönteminin adı ‘immun plazma’, yani ‘bağışıklık serumu’. Bu yöntem şu şekilde çalışıyor: Daha önce COVID-19 virüsüyle hasta olup hastalığı yenmiş kişilerin bu virüse karşı geliştirmiş oldukları antikor dediğimiz bağışıklık maddelerinden bir serum elde ediliyor. Bu serum hastalara verilerek ondaki virüsleri tanıyıp kolayca yok ediyor. Tamamen doğal ve bilimsel bir yöntem. ABD ilaç dairesinin de onayladığı bir yöntem. COVID-19’a karşı etkili olduğu iddia edilen ya da araştırma aşamasında olan tüm yöntemlerden ve ilaçlardan çok daha etkili olması bekleniyor. Üstelik tedavi için serumlar şu anda hazır durumda. Yerli olduğu için ülkemize bir mali yükü de yok. Bu yöntemin ülkemizde tedavi için umutla bekleyen hastalara kullanılabilmesi için Sağlık Bakanlığı’na başvuru da yapılmıştı. 15 gündür bürokrasiyi aşamıyorlardı. Nihayet dün akşam (önceki akşam) olur verildi. Yoğun bakımlarda 800 hasta bunu bekliyor. Her gün 100’den fazla kayıp veriyoruz. Birçoğunu bu yöntem ile kurtarabiliriz diye umudum var.
Prof. Dr. Ercüment Ovalı ve ekibinin çabası takdire şayandır.
PROF. TÜRK'ÜN GÖRÜŞÜ
PROF. Dr. Hikmet Sami Türk, “Yalnız merkezi idare değil, belediyeler de görevli ve yetkili” diye başlayan açıklamasında şöyle diyor: “İktidarın görüşü tarafsızlık ilkesi ile bağdaşmayan, partizanlıktan başka bir açıklaması olmayan bir tutumdur.”
İBB’DE LİYAKAT MI, PARTİZANLIK MI?
İBB’ye bağlı 30 iştiraki (şirket) var. Bu şirketlerin olağan genel kurulları bu ay içinde yapılacak. Yaklaşık 300 yönetim kurulu üyesi seçilecek. İmamoğlu’nun sunduğu bir ‘yöntem’ var: ‘Millet İttifakı’na bağlı olan partilerden (CHP) ve Buğra Kavuncu’dan (İYİ Parti) ikişer yönetim kurulu üyesi istenmiş. HDP ve SP kontenjanı bilinmiyor.
Meclis üyeleri çok heyecanlı ama bir soru var. İmamoğlu ‘liyakat kriteri’nden sık sık söz eder. Peki liyakat mı, il başkanlarının ‘torpili’ mi? Yani partizancılık mı?
BİLİYOR MUSUNUZ?
*CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut’un, yasanın geriye doğru işletilmesinden kaynaklı emeklilik hakları elinden alınan emeklilikte yaşa takılanların (EYT) virüs salgını nedeniyle ayrıca mağdur olduğun; iş, aş ve ekmek bulmakta zorlanan yüz binlerce insanın sorunlarına çözüm üretilmesi gerektiğin belirterek TBMM’ye soru önergesi sunduğunu...
*SODEV Başkanı Ertan Aksoy’un ‘Laiklik Araştırması Raporu’nu Zoom üzerinden bugün 11.00’de düzenlenecek online toplantıyla açıklayacaklarını duyurduğunu...
ANLAMINI ANLADINIZ MI HOCAM!
“PROF. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hoca yoğun bakıma götürülürken “Tüm deneysel ilaçları üzerimde deneyebilirsiniz” demiş. Tekrar ediyorum: Bu ülke yaşanabilir bir yer olacaksa, canı pahasına bilime, tohuma, toprağa böyle sarılan insanlarla olacak. İnatçı profesörlerle Âşık Veysel’lerle... -Yaşar HANGUN
DOĞUYA GİDEN GERİ DÖNMÜYOR
ALANYA’dan bir okurumuz aradı. Otobüs yolcusu bir yakınını yolcu etmiş. Adı bizde saklı otobüs şirketinin halini dinledik. Alanya’dan Adana’ya 170, Diyarbakır’a 450 TL’ye bilet satıldığını görmüş. Diyarbakır seferinde 44 kişilik koltukta 16 yolcu varmış. Yolcuların biletlerin pahalılığına yakınmaları üzerine şoför bey, “Artık yolcu da olmayacak. Doğuya giden batıya dönmüyormuş. İşi olmayınca köyünde kalıyor. Hükümetin mazot indirimi yapması gerekiyor ama bunlara bakacak hali de yok” diyor. Allah acısın herkese...
İŞSİZLİK FORMÜLÜ
ESKİ milletvekili Umut Oran, kısa çalışma ödeneği için 19 bin işyerinden 420 bin çalışan adına yapılan başvuruların rutin kontrollerle incelenmesinin aylar süreceğini, insanların bu sürede açlıktan ölebileceği uyarısı yaparak, Çalışma Bakanı’na “Olağanüstü dönemde olağanüstü önlemler alınamaz mı, e-bildirgeler ve banka üzerinden yapılan maaş ödemeleri belli, yazılımla otomatik kontrol sağlayarak ödenek ödemesi hızlandırılamaz mı?” diye sordu.
ŞOFÖRLERDEN ‘YARDIM ÇIĞLIĞI’
*TİCARİ Araç Çalışanları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyesi bir grup şoför diyor ki: “İşsizlik ve açlıkla karşı karşıyayız. Hükümetimiz normal koşullara dönünceye kadar maddi yardımda bulunmalı. Şoförlerin haklarını koruyan dernek, sendika ve meslek örgütleri aracılığıyla derhal temas kurulup yardım çalışmalarına başlanmalıdır.”
EMEKLİ GEÇİNEBİLSE ÇALIŞMAZ
*MEB’e bağlı özel sürücü kurslarının da çalışmaları durduruldu. Bu kurslarda emekli olup da çalışanların SSK destek primi ödemeleri yapılıp işsizlik fonuna kesinti yapılmıyor. Normal çalışanlara ‘kısa çalışma yasası’ndan bürüt ücretin yüzde 60’ının ödemesi yapılıyor. Emeklilerden işsizlik fonuna prim kesilmediğinden dolayı devlet ödeme yapmıyor. Ayrımcılık istemiyoruz. -M. ÇELİK
‘Bağışıklık serumu’ umut olur mu?
CHP Ordu Milletvekili Dr. Mustafa Adıgüzel, koronavirüsle ilgili olarak Türk bilim insanlarının hastalığa etkili bir serum geliştirdiklerini duyurdu.
Bunun ‘sevindirici’ bir haber olduğunu iddia eden Adıgüzel, “Ama herkes evden çıkmayacak” uyarısını da yineledi. “Dünyanın birçok ülkesinde COVID-19 virüsü üzerine etkili bir ilaç geliştirilmeye çalışılırken, Türk bilim insanları bugüne kadar bilinenler içerisinde daha etkili ve yan etkisi neredeyse hiç olmayan bir tedavi yöntemini geliştirmeyi başardı. Ancak 15 gündür bakanlık bürokrasisini ve hantallığını aşamıyorlardı.
Tedavi yönteminin adı ‘immun plazma’, yani ‘bağışıklık serumu’. Bu yöntem şu şekilde çalışıyor: Daha önce COVID-19 virüsüyle hasta olup hastalığı yenmiş kişilerin bu virüse karşı geliştirmiş oldukları antikor dediğimiz bağışıklık maddelerinden bir serum elde ediliyor. Bu serum hastalara verilerek ondaki virüsleri tanıyıp kolayca yok ediyor. Tamamen doğal ve bilimsel bir yöntem. ABD ilaç dairesinin de onayladığı bir yöntem. COVID-19’a karşı etkili olduğu iddia edilen ya da araştırma aşamasında olan tüm yöntemlerden ve ilaçlardan çok daha etkili olması bekleniyor. Üstelik tedavi için serumlar şu anda hazır durumda. Yerli olduğu için ülkemize bir mali yükü de yok. Bu yöntemin ülkemizde tedavi için umutla bekleyen hastalara kullanılabilmesi için Sağlık Bakanlığı’na başvuru da yapılmıştı. 15 gündür bürokrasiyi aşamıyorlardı. Nihayet dün akşam (önceki akşam) olur verildi. Yoğun bakımlarda 800 hasta bunu bekliyor. Her gün 100’den fazla kayıp veriyoruz. Birçoğunu bu yöntem ile kurtarabiliriz diye umudum var.
Prof. Dr. Ercüment Ovalı ve ekibinin çabası takdire şayandır.
PROF. TÜRK'ÜN GÖRÜŞÜ
PROF. Dr. Hikmet Sami Türk, “Yalnız merkezi idare değil, belediyeler de görevli ve yetkili” diye başlayan açıklamasında şöyle diyor: “İktidarın görüşü tarafsızlık ilkesi ile bağdaşmayan, partizanlıktan başka bir açıklaması olmayan bir tutumdur.”
İBB’DE LİYAKAT MI, PARTİZANLIK MI?
İBB’ye bağlı 30 iştiraki (şirket) var. Bu şirketlerin olağan genel kurulları bu ay içinde yapılacak. Yaklaşık 300 yönetim kurulu üyesi seçilecek. İmamoğlu’nun sunduğu bir ‘yöntem’ var: ‘Millet İttifakı’na bağlı olan partilerden (CHP) ve Buğra Kavuncu’dan (İYİ Parti) ikişer yönetim kurulu üyesi istenmiş. HDP ve SP kontenjanı bilinmiyor.
Meclis üyeleri çok heyecanlı ama bir soru var. İmamoğlu ‘liyakat kriteri’nden sık sık söz eder. Peki liyakat mı, il başkanlarının ‘torpili’ mi? Yani partizancılık mı?
BİLİYOR MUSUNUZ?
*CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut’un, yasanın geriye doğru işletilmesinden kaynaklı emeklilik hakları elinden alınan emeklilikte yaşa takılanların (EYT) virüs salgını nedeniyle ayrıca mağdur olduğun; iş, aş ve ekmek bulmakta zorlanan yüz binlerce insanın sorunlarına çözüm üretilmesi gerektiğin belirterek TBMM’ye soru önergesi sunduğunu...
*SODEV Başkanı Ertan Aksoy’un ‘Laiklik Araştırması Raporu’nu Zoom üzerinden bugün 11.00’de düzenlenecek online toplantıyla açıklayacaklarını duyurduğunu...
ANLAMINI ANLADINIZ MI HOCAM!
“PROF. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hoca yoğun bakıma götürülürken “Tüm deneysel ilaçları üzerimde deneyebilirsiniz” demiş. Tekrar ediyorum: Bu ülke yaşanabilir bir yer olacaksa, canı pahasına bilime, tohuma, toprağa böyle sarılan insanlarla olacak. İnatçı profesörlerle Âşık Veysel’lerle... -Yaşar HANGUN
DOĞUYA GİDEN GERİ DÖNMÜYOR
ALANYA’dan bir okurumuz aradı. Otobüs yolcusu bir yakınını yolcu etmiş. Adı bizde saklı otobüs şirketinin halini dinledik. Alanya’dan Adana’ya 170, Diyarbakır’a 450 TL’ye bilet satıldığını görmüş. Diyarbakır seferinde 44 kişilik koltukta 16 yolcu varmış. Yolcuların biletlerin pahalılığına yakınmaları üzerine şoför bey, “Artık yolcu da olmayacak. Doğuya giden batıya dönmüyormuş. İşi olmayınca köyünde kalıyor. Hükümetin mazot indirimi yapması gerekiyor ama bunlara bakacak hali de yok” diyor. Allah acısın herkese...
İŞSİZLİK FORMÜLÜ
ESKİ milletvekili Umut Oran, kısa çalışma ödeneği için 19 bin işyerinden 420 bin çalışan adına yapılan başvuruların rutin kontrollerle incelenmesinin aylar süreceğini, insanların bu sürede açlıktan ölebileceği uyarısı yaparak, Çalışma Bakanı’na “Olağanüstü dönemde olağanüstü önlemler alınamaz mı, e-bildirgeler ve banka üzerinden yapılan maaş ödemeleri belli, yazılımla otomatik kontrol sağlayarak ödenek ödemesi hızlandırılamaz mı?” diye sordu.
ŞOFÖRLERDEN ‘YARDIM ÇIĞLIĞI’
*TİCARİ Araç Çalışanları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyesi bir grup şoför diyor ki: “İşsizlik ve açlıkla karşı karşıyayız. Hükümetimiz normal koşullara dönünceye kadar maddi yardımda bulunmalı. Şoförlerin haklarını koruyan dernek, sendika ve meslek örgütleri aracılığıyla derhal temas kurulup yardım çalışmalarına başlanmalıdır.”
EMEKLİ GEÇİNEBİLSE ÇALIŞMAZ
*MEB’e bağlı özel sürücü kurslarının da çalışmaları durduruldu. Bu kurslarda emekli olup da çalışanların SSK destek primi ödemeleri yapılıp işsizlik fonuna kesinti yapılmıyor. Normal çalışanlara ‘kısa çalışma yasası’ndan bürüt ücretin yüzde 60’ının ödemesi yapılıyor. Emeklilerden işsizlik fonuna prim kesilmediğinden dolayı devlet ödeme yapmıyor. Ayrımcılık istemiyoruz. -M. ÇELİK