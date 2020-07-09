Alo 184’ten verilen şu yanıta bakın: ‘Almanca istiyorsanız hastaneleri arayın’

Türkiye’ye turist gelmesi için çırpınıyoruz. Bakanlar Almanya’ya kadar gidiyor.
Başta Almanya olmak üzere AB ülkelerine “Artık bizi risk bölgeleri listesinden çıkarın. Biz kapıları açtık. Siz de kapılarınızı açın bize” diyoruz. Bütün bunlar yaşanırken Almanya’dan ülkemize gelen bir dostumuzun başına gelenler bizim de dikkatimizi çekti. Almanya’ya dönerken gerekli koronavirüs testini yaptırmak için harekete geçmiş. Aksi takdirde Almanya 14 gün karantinaya alıyormuş. Sağlık Bakanlığı’na ait Alo 184 hattını aramış dün öğle saatlerinde. “Test sonucunu Almanca veya İngilizce alabilir miyim acaba” diye sormuş. Çünkü Almanya bu iki dilde istiyormuş. Bir-iki dakika sonra Alo 184 hattından aramışlar dostumuzu. O da önce sevinmiş, sonra hayal kırıklığına uğramış. Cevap şöyle olmuş: “Testinizin sonucunu Almanca veya İngilizce olup olamayacağını sormuşsunuz. Bunu hastaneleri arayıp sorun.” Kendisiyle dün buluşacaktık. “Olmaz. Vaktim yok. Hastaneleri tek tek arayacağım. Her hastane için en az 10 dakika harcasam, en az 400 dakika eder, yani en az 6 saat...” dedi.
Dostumuz “Ben turist olsam, her şeyi göze alıp gelmek istesem ve bunları duysam, gelmek için tereddüde düşerim” diyor ve ekliyor: “Bu test standart. Test sonucunun da Almanca, İngilizce standart hale getirilmesi çok mu zor? Milenyum çağındayız.”
Sonra duyduk ki bir turizmci tanıdığımız da acilen Almanya’ya gitmek için test yaptırmış. Sonucu Türkçe vermişler. Bir de bunu 200 TL verip tercüme ettirmiş. Bu detay gibi görünüyor ama bazen detaylar esasın özü olur. Bizden duyurması.
GÜNÜN SÖZÜ
“İKİ köpeğin dostluğu, aralarına bir kemik düşene kadardır.” Halk deyişi
TÜRKİYE TURUNA BEDAVA COVID-19 TESTİ KONULDU
YUKARIDAKİ yazıya bağlı olarak bir de Avrupa tarafına bakalım. İsviçre merkezli Bentour Reisen, misafirlerini desteklemek için 6 Temmuz’dan itibaren Türkiye’ye yeni yapılacak olan tüm paket turları için dönüş günü havalimanında uçuştan önce ücretsiz SARS-CoV-2 PCR koronavirüs testi sunmaya başladı. Bentour Reisen CEO’su Deniz Uğur, testin Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından tanınan bir laboratuvar tarafından uygulandığını, testin temiz çıkması ile birlikte karantinaya alınma zorunluluğu bulunmadığını bildirdi. “Türkiye için sorunsuz bir sağlık paketi sunan tek tur operatörüyüz” dedi.
SİYASETTE ‘ACULCULUK’ ZARAR VERİR
İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut, yaş haddi nedeniyle emekliye ayrılırken, eski Ziraat Bankası Genel Müdürü Can Akın Çağlar’ın atama kararı CHP çevrelerinde büyük tepki ile karşılandı. Çağlar hakkında 2012 yılında basın toplantısı düzenleyerek ‘banka yönetiminin kredi yolsuzluğu’ iddiasında bulunan CHP milletvekili Aykut Erdoğdu, atama kararı için “Bu nasıl bir düzen” diye sorarken, eski CHP’li vekil Dursun Çiçek’in de atamaya tepki göstermesi dikkat çekti. Çiçek, eşini Ardahan’a Çağlar’ın sürgün ettiğini de ekledi.
Çağlar, “Sayın İmamoğlu önderliğinde güzel ve kadim İstanbulumuza en güzel hizmetleri yapmak adına yola çıktık. Her şeyin çok güzel olacağı inancıyla” dedi. İmamoğlu’nun dünkü Haramidere ve Esenyurt’taki su baskını ve metro gibi incelemelerine katılan Genel Sekreter Çağlar, konuşmalarında eski İBB yönetimine ilişkin eleştirilerde bulunan İmamoğlu’nun sözlerini dikkatle izledi. İmamoğlu “Kanal İstanbul, İstanbul’a bin kat daha fazla ihanettir” demişti. Çağlar, saat 18.00’de Yavuz Erkut’tan görevi resmen devraldı.
KURULTAYI KARIŞTIRIR
CHP’nin yönetimdeki ağır toplarından milletvekilleri Aykut Erdoğdu, Oğuz Kaan Salıcı, Sezgin Tanrıkulu ve Canan Kaftancıoğlu bu gelişmeler karşısında konuşmalarına ve sosyal medyadaki ifadelerine karşı ne diyecekler? Siyaset biraz da uzun bir yoldur, her zaman önüne dikkatle bakmak gerekir. Ya da özür dilemek... Yahut “Evet, ben görüşlerimin arkasındayım” demektir, ama bunu da söylemek biraz zordur! İmamoğlu’nun Çağlar hakkında kamuoyuna yansıyan iddialara rağmen parti yönetimini karşısına alması ne anlama geliyor? CHP’de ‘dörtlüler’in mi, yoksa İmamoğlu’un mu işi zordur?
BİLİYOR MUSUNUZ?
ZOR ‘BARAJ’ SORUSU
KIRKLARELİ Milletvekili Türabi Kayan’ın, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a, eski Bakan Veysel Eroğlu döneminde yapıldığı bildirilen baraj hakkında, incelemeler esnasında bırakın baraj inşaatını, barajın yerine bile rastlanmadığını söyleyerek “450 milyon liraya mal olacağı açıklanan ‘Devrez Kızlaryolu Barajı Projesi’ için bu tarihe kadar toplam ne kadar para harcanmıştır? Hükümet olarak projeye başlamamanızın gerekçeleri nelerdir?” diye sorduğunu...
ORDU’da siyanürle altın madenciliğine savaş açan CHP milletvekili Dr. Mustafa Adıgüzel’in, Çevre Bakanı’na Perşembe, Gürgentepe, Fatsa ve Ulubey ilçelerinin ortasında bulunan Kurşunçalı ormanındaki ruhsatın tam nerede ve kime verildiğini sorduğunu...
MANAVGAT ‘Ulualan’ı Koruma Platformu’nun Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın denize sıfır 3 bin dönümlük Ulualan bölgesinde planladığı 4 adet golf sahasının yapımına Manavgat’taki 40 sivil toplum örgütü ve siyasi partiler olarak karşı olduklarını, yat limanı ve tekne çekme yeriyle bölgesel ihtiyaçları dikkate alarak, ortak akılla kamu yararı, halkın yararı göz önüne alınarak planlanmasını istediklerini açıkladıklarını...
9 DOKTOR İSTİFA ETTİ
MEHMET Akif Ersoy Kalp Damar Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Ertürk’e bazı uygulamalarından ötürü hastane çalışanları tepki gösterdiler. Biri doçent diğerleri uzman statüsündeki 9 doktor istifa etti.
MESAJ PANOSU
YUMURTALIK kanserindeki tümörlerin tedavisinde kullanılan Lynparza ilacını SGK karşılamıyor. Alternatifsiz ilacın 1 aylık kullanım fiyatı 60 bin TL’ye yakın. 1 yılda 800 bin TL’yi buluyor. Hastalar mağdur. Lynparza SGK kapsamına alınsın. M.S.
Alo 184’ten verilen şu yanıta bakın: ‘Almanca istiyorsanız hastaneleri arayın’
Türkiye’ye turist gelmesi için çırpınıyoruz. Bakanlar Almanya’ya kadar gidiyor.
Başta Almanya olmak üzere AB ülkelerine “Artık bizi risk bölgeleri listesinden çıkarın. Biz kapıları açtık. Siz de kapılarınızı açın bize” diyoruz. Bütün bunlar yaşanırken Almanya’dan ülkemize gelen bir dostumuzun başına gelenler bizim de dikkatimizi çekti. Almanya’ya dönerken gerekli koronavirüs testini yaptırmak için harekete geçmiş. Aksi takdirde Almanya 14 gün karantinaya alıyormuş. Sağlık Bakanlığı’na ait Alo 184 hattını aramış dün öğle saatlerinde. “Test sonucunu Almanca veya İngilizce alabilir miyim acaba” diye sormuş. Çünkü Almanya bu iki dilde istiyormuş. Bir-iki dakika sonra Alo 184 hattından aramışlar dostumuzu. O da önce sevinmiş, sonra hayal kırıklığına uğramış. Cevap şöyle olmuş: “Testinizin sonucunu Almanca veya İngilizce olup olamayacağını sormuşsunuz. Bunu hastaneleri arayıp sorun.” Kendisiyle dün buluşacaktık. “Olmaz. Vaktim yok. Hastaneleri tek tek arayacağım. Her hastane için en az 10 dakika harcasam, en az 400 dakika eder, yani en az 6 saat...” dedi.
Dostumuz “Ben turist olsam, her şeyi göze alıp gelmek istesem ve bunları duysam, gelmek için tereddüde düşerim” diyor ve ekliyor: “Bu test standart. Test sonucunun da Almanca, İngilizce standart hale getirilmesi çok mu zor? Milenyum çağındayız.”
Sonra duyduk ki bir turizmci tanıdığımız da acilen Almanya’ya gitmek için test yaptırmış. Sonucu Türkçe vermişler. Bir de bunu 200 TL verip tercüme ettirmiş. Bu detay gibi görünüyor ama bazen detaylar esasın özü olur. Bizden duyurması.
GÜNÜN SÖZÜ
“İKİ köpeğin dostluğu, aralarına bir kemik düşene kadardır.” Halk deyişi
TÜRKİYE TURUNA BEDAVA COVID-19 TESTİ KONULDU
YUKARIDAKİ yazıya bağlı olarak bir de Avrupa tarafına bakalım. İsviçre merkezli Bentour Reisen, misafirlerini desteklemek için 6 Temmuz’dan itibaren Türkiye’ye yeni yapılacak olan tüm paket turları için dönüş günü havalimanında uçuştan önce ücretsiz SARS-CoV-2 PCR koronavirüs testi sunmaya başladı. Bentour Reisen CEO’su Deniz Uğur, testin Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından tanınan bir laboratuvar tarafından uygulandığını, testin temiz çıkması ile birlikte karantinaya alınma zorunluluğu bulunmadığını bildirdi. “Türkiye için sorunsuz bir sağlık paketi sunan tek tur operatörüyüz” dedi.
SİYASETTE ‘ACULCULUK’ ZARAR VERİR
İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut, yaş haddi nedeniyle emekliye ayrılırken, eski Ziraat Bankası Genel Müdürü Can Akın Çağlar’ın atama kararı CHP çevrelerinde büyük tepki ile karşılandı. Çağlar hakkında 2012 yılında basın toplantısı düzenleyerek ‘banka yönetiminin kredi yolsuzluğu’ iddiasında bulunan CHP milletvekili Aykut Erdoğdu, atama kararı için “Bu nasıl bir düzen” diye sorarken, eski CHP’li vekil Dursun Çiçek’in de atamaya tepki göstermesi dikkat çekti. Çiçek, eşini Ardahan’a Çağlar’ın sürgün ettiğini de ekledi.
Çağlar, “Sayın İmamoğlu önderliğinde güzel ve kadim İstanbulumuza en güzel hizmetleri yapmak adına yola çıktık. Her şeyin çok güzel olacağı inancıyla” dedi. İmamoğlu’nun dünkü Haramidere ve Esenyurt’taki su baskını ve metro gibi incelemelerine katılan Genel Sekreter Çağlar, konuşmalarında eski İBB yönetimine ilişkin eleştirilerde bulunan İmamoğlu’nun sözlerini dikkatle izledi. İmamoğlu “Kanal İstanbul, İstanbul’a bin kat daha fazla ihanettir” demişti. Çağlar, saat 18.00’de Yavuz Erkut’tan görevi resmen devraldı.
KURULTAYI KARIŞTIRIR
CHP’nin yönetimdeki ağır toplarından milletvekilleri Aykut Erdoğdu, Oğuz Kaan Salıcı, Sezgin Tanrıkulu ve Canan Kaftancıoğlu bu gelişmeler karşısında konuşmalarına ve sosyal medyadaki ifadelerine karşı ne diyecekler? Siyaset biraz da uzun bir yoldur, her zaman önüne dikkatle bakmak gerekir. Ya da özür dilemek... Yahut “Evet, ben görüşlerimin arkasındayım” demektir, ama bunu da söylemek biraz zordur! İmamoğlu’nun Çağlar hakkında kamuoyuna yansıyan iddialara rağmen parti yönetimini karşısına alması ne anlama geliyor? CHP’de ‘dörtlüler’in mi, yoksa İmamoğlu’un mu işi zordur?
BİLİYOR MUSUNUZ?
ZOR ‘BARAJ’ SORUSU
KIRKLARELİ Milletvekili Türabi Kayan’ın, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a, eski Bakan Veysel Eroğlu döneminde yapıldığı bildirilen baraj hakkında, incelemeler esnasında bırakın baraj inşaatını, barajın yerine bile rastlanmadığını söyleyerek “450 milyon liraya mal olacağı açıklanan ‘Devrez Kızlaryolu Barajı Projesi’ için bu tarihe kadar toplam ne kadar para harcanmıştır? Hükümet olarak projeye başlamamanızın gerekçeleri nelerdir?” diye sorduğunu...
ORDU’da siyanürle altın madenciliğine savaş açan CHP milletvekili Dr. Mustafa Adıgüzel’in, Çevre Bakanı’na Perşembe, Gürgentepe, Fatsa ve Ulubey ilçelerinin ortasında bulunan Kurşunçalı ormanındaki ruhsatın tam nerede ve kime verildiğini sorduğunu...
MANAVGAT ‘Ulualan’ı Koruma Platformu’nun Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın denize sıfır 3 bin dönümlük Ulualan bölgesinde planladığı 4 adet golf sahasının yapımına Manavgat’taki 40 sivil toplum örgütü ve siyasi partiler olarak karşı olduklarını, yat limanı ve tekne çekme yeriyle bölgesel ihtiyaçları dikkate alarak, ortak akılla kamu yararı, halkın yararı göz önüne alınarak planlanmasını istediklerini açıkladıklarını...
9 DOKTOR İSTİFA ETTİ
MEHMET Akif Ersoy Kalp Damar Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Ertürk’e bazı uygulamalarından ötürü hastane çalışanları tepki gösterdiler. Biri doçent diğerleri uzman statüsündeki 9 doktor istifa etti.
MESAJ PANOSU
YUMURTALIK kanserindeki tümörlerin tedavisinde kullanılan Lynparza ilacını SGK karşılamıyor. Alternatifsiz ilacın 1 aylık kullanım fiyatı 60 bin TL’ye yakın. 1 yılda 800 bin TL’yi buluyor. Hastalar mağdur. Lynparza SGK kapsamına alınsın. M.S.