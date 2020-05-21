Sosyal medya ve etkileri

Sosyal medya sandığımızdan da yakından takip ediliyor.
Bizim öylesine yaptığımız paylaşımlara hiç ummadığımız yerlerden, kişilerden yorumlar geliyor.
Beğeniler ve eleştiriler yağıyor bazen basit bir fotoğrafa bile.
Hele biraz tanınıyorsak...
Hele bir camianın içinde yer alıyorsak.
Hele bu camiaya bütün bir kent büyük bir sevgi duyuyorsa.
Konuyu Bursaspor’un altyapı oyunculardan Yiğit Şengil’in yaptığı paylaşıma getirmek istiyorum.
Henüz 16 yaşında olan ve yeşil beyazlı formayı giyen genç futbolcu, geçtiğimiz günlerde öyle bir paylaşımda bulundu ki!
Yiğit Şendil, üzerinde Beşiktaş amblemli bir eşofman bulunan bir fotoğrafı “Var bir hayalimiz” notuyla paylaştı.
Elbet bu fotoğraf ve yorum kısa sürede tepkiye sebep oldu.
Yine sosyal medya hesapları üzerinden bu yorum ve fotoğraf yayıldı da yayıldı.
Bursaspor Kulübü de kısa sürede futbolcu ile yolların ayrıldığını yine sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı.
*
Ben Bursaspor Kulübü’nün aldığı kararı destekliyorum ancak...
Ancak merak ettiğim bir kaç konu var.
Sadece futbol mu öğretiliyor gençlere altyapılarda.
Aidiyet duygusu aşılanmıyor mu gençlere.
Terlettikleri forma ve ambleme bağlı olmanın önemi aktarılmıyor mu bu çocuklara.
Herkesin gönlünde bir takım olabileceği ancak formasını giydikleri takımı küçük düşürücü tavır ve hareketlerden kaçınılmaları hatırlatılmıyor mu?
16 yaşındaki bir çocuğun yaptığı bu hareket gereksiz bir gerginliğe de yol açtı.
Beşiktaş düşmanlığı veya benzeri yorumlar...
Sanki Fenerbahçe, Galatasaray veya Sivasspor forması ile aynı fotoğrafı verseydi Yiğit, Bursaspor’un tavrı farklı mı olacaktı?
Elbette hayır.
Ertuğurul Sağlam iyi bir Beşiktaşlı değil mi?
Ali Tandoğan!
Her iki ismi de Bursaspor taraftarları çok sever.
Ne Ertuğrul Hoca ne Ali Tandoğan, Bursaspor’da görev aldıkları sürece gönülerindeki takımlardan hiç bahsetmediler.
Mevcut kadroda yer alan Serdar Özkan da bir dönem siyah beyazlı takıma hizmet vermişti.
O nedenle eğitim çok önemli.
*
Bu da gösteriyor ki kulüpler altyapılarında köklü bir değişikliğe gitmeli.
Futbol, oyun kuralları, beslenme alışkanlıkları ve benzeri konuların dışında çocuklara, bağlı oldukları kulübe aidiyet duygusu duymaları sık sık hatırlatılmalı.
Gerekirse sosyal medya, halkla ilişkiler, psikolojik destek konularında da genç futbolculara yol gösterilmeli.
Her altyapı oyuncusu yıldız olacak değil ama en azından bu eğitim ve destekler sayesinde daha donanımlı olurlar.
Tüm bu gelişmelerin ardından Yiğit Şendil yine sosyal medya hesabı üzerinden veda ve teşekkür mesajı yayımladı.
Kırdığı camianın ve taraftarların gönlünü bu mesajla almaya çalıştı.
Sosyal medya ve etkileri
Sosyal medya sandığımızdan da yakından takip ediliyor.
Bizim öylesine yaptığımız paylaşımlara hiç ummadığımız yerlerden, kişilerden yorumlar geliyor.
Beğeniler ve eleştiriler yağıyor bazen basit bir fotoğrafa bile.
Hele biraz tanınıyorsak...
Hele bir camianın içinde yer alıyorsak.
Hele bu camiaya bütün bir kent büyük bir sevgi duyuyorsa.
Konuyu Bursaspor’un altyapı oyunculardan Yiğit Şengil’in yaptığı paylaşıma getirmek istiyorum.
Henüz 16 yaşında olan ve yeşil beyazlı formayı giyen genç futbolcu, geçtiğimiz günlerde öyle bir paylaşımda bulundu ki!
Yiğit Şendil, üzerinde Beşiktaş amblemli bir eşofman bulunan bir fotoğrafı “Var bir hayalimiz” notuyla paylaştı.
Elbet bu fotoğraf ve yorum kısa sürede tepkiye sebep oldu.
Yine sosyal medya hesapları üzerinden bu yorum ve fotoğraf yayıldı da yayıldı.
Bursaspor Kulübü de kısa sürede futbolcu ile yolların ayrıldığını yine sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı.
*
Ben Bursaspor Kulübü’nün aldığı kararı destekliyorum ancak...
Ancak merak ettiğim bir kaç konu var.
Sadece futbol mu öğretiliyor gençlere altyapılarda.
Aidiyet duygusu aşılanmıyor mu gençlere.
Terlettikleri forma ve ambleme bağlı olmanın önemi aktarılmıyor mu bu çocuklara.
Herkesin gönlünde bir takım olabileceği ancak formasını giydikleri takımı küçük düşürücü tavır ve hareketlerden kaçınılmaları hatırlatılmıyor mu?
16 yaşındaki bir çocuğun yaptığı bu hareket gereksiz bir gerginliğe de yol açtı.
Beşiktaş düşmanlığı veya benzeri yorumlar...
Sanki Fenerbahçe, Galatasaray veya Sivasspor forması ile aynı fotoğrafı verseydi Yiğit, Bursaspor’un tavrı farklı mı olacaktı?
Elbette hayır.
Ertuğurul Sağlam iyi bir Beşiktaşlı değil mi?
Ali Tandoğan!
Her iki ismi de Bursaspor taraftarları çok sever.
Ne Ertuğrul Hoca ne Ali Tandoğan, Bursaspor’da görev aldıkları sürece gönülerindeki takımlardan hiç bahsetmediler.
Mevcut kadroda yer alan Serdar Özkan da bir dönem siyah beyazlı takıma hizmet vermişti.
O nedenle eğitim çok önemli.
*
Bu da gösteriyor ki kulüpler altyapılarında köklü bir değişikliğe gitmeli.
Futbol, oyun kuralları, beslenme alışkanlıkları ve benzeri konuların dışında çocuklara, bağlı oldukları kulübe aidiyet duygusu duymaları sık sık hatırlatılmalı.
Gerekirse sosyal medya, halkla ilişkiler, psikolojik destek konularında da genç futbolculara yol gösterilmeli.
Her altyapı oyuncusu yıldız olacak değil ama en azından bu eğitim ve destekler sayesinde daha donanımlı olurlar.
Tüm bu gelişmelerin ardından Yiğit Şendil yine sosyal medya hesabı üzerinden veda ve teşekkür mesajı yayımladı.
Kırdığı camianın ve taraftarların gönlünü bu mesajla almaya çalıştı.