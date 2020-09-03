“Bursa büyürse Türkiye büyür” sözünü, “Bursaspor büyürse Türk futbolu büyür” diye yeni bir boyuta taşımak istiyorum.Gereksiz bir kent milliyetçiliği değil benimki.
Gerçekten Bursa çok farklı bir kent.
İstanbul’a direnen, karşısında dimdik duran ve bazen yarış içinde olan...
Mesela İstanbul’dan sonra en büyük medya oluşumları Bursa’da olmuştur.
Bursa medyasından “Küçük Babıali” diye bahsedilmiştir hep dışarıda.
Osmanlı İmparatorluğu’nun kurulduğu kenttir.
Sırf bu yüzden Bursa için “Edirne’nin babası, İstanbul’un dedesi” benzetmesi bile yapılır.
*
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, o zamanki ismi Bursa Ticaret Odası’nın 6 Haziran 1889 tarihinde hizmete başlamıştır mesela.
Türkiye’nin ilk ticaret ve sanayi odalarından biridir BTSO...
Sanat güneşi Zeki Müren, Müzeyyen Senar, İlhan İrem, Erkan Can, Erdal Özyağcılar, Ata Demirel ve başka pek çok ismi ekleyebiliriz...
Tarihe, kültür sanata, magazine ve ekonomiye çok fazla gömülmeden tekrar spora dönecek olursak Türk futbol tarihinde de Bursa’nın Bursaspor’un yeri çok ayrıdır.
Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden ilk Anadolu takımıdır Bursaspor.
Çok önemli isimler Bursa’nın soğuk sularından içti, toprak sahalarında, yeşil çimlerinde top koşturdu.
*
Mesela öncelikle, geçtiğimiz günlerde yitirdiğimiz Mesut Şen’den başlamak gerek.
Bursaspor’da yetişen ardından Beşiktaş ve Milli Takım’da uzun süre top koşturan Vedat Okyar’ı unutmak mümkün değil elbet.
Sedat Özbağ, Feridun Özdiker, Kemal Batmaz, Adnan Örnek ve elbette büyük kaptan Sedat Özden.
Yenilerden ise Harun Tekin, Sercan Yıldırım, Volkan Şen, Ozan Tufan, Serdar Aziz ile Enes Ünal’ı hızlıca sayabiliriz.
Ancak yüzde 5’ini sayabildik kimisi Türkiye’de bazı kulüplere gitmiş kimisi de Avrupa’ya transfer olmuş Bursaspor’da yetişmiş futbolcuların.
Yazamadıklarım kızmasın, kusuruma bakmasın...
O kadar çok ki!
*
Yani aslında Bursaspor o kadar büyük bir camia...
Ama maalesef Bursa’da yaşayanlar bunun farkında değil.
Değiliz...
Hala kısır tartışmalar.
Kimi borcu dert ediniyor, kimi eski başkanları ve yöneticileri tartışıyor günlerdir.
Mazbata törenimiz bile olay oldu.
Bir türlü devir teslim yapılamadı.
Erkan Kamat ve ekibi “istenilen evraklar verilmedi” derken, eski yönetimden tam tersi bir açıklama geldi.
Çözülemeyecek sorunlar değil...
Küçük sorunları büyütürsek, büyük sorunları aşamayız.
Geçen sezon olduğu gibi.
Bursasppor küçük sorunları büyütüp uğraştığı için, daha büyük sorunları aşamadı ve Süper Lig’e çıkma vizesi alamadı.
Gelin geçmişe bir sünger çekin.
Kim varsa işi bilen taşın altına elini soksun.
Eğer bu yapılırsa, borç da kapatılır takım bir üst lige de çıkar.
Bunu yapmak hepimizin boynumuzun borcu.
Bunu yaparak hem Bursa’ya, hem Bursaspor’a hem de Türk futboluna katkı sağlamış olacağız.
Ne demiştik en başta;
Bursaspor büyürse Türk futbolu büyür...
Bursaspor büyürse Türk futbolu büyür
“Bursa büyürse Türkiye büyür” sözünü, “Bursaspor büyürse Türk futbolu büyür” diye yeni bir boyuta taşımak istiyorum.Gereksiz bir kent milliyetçiliği değil benimki.
Gerçekten Bursa çok farklı bir kent.
İstanbul’a direnen, karşısında dimdik duran ve bazen yarış içinde olan...
Mesela İstanbul’dan sonra en büyük medya oluşumları Bursa’da olmuştur.
Bursa medyasından “Küçük Babıali” diye bahsedilmiştir hep dışarıda.
Osmanlı İmparatorluğu’nun kurulduğu kenttir.
Sırf bu yüzden Bursa için “Edirne’nin babası, İstanbul’un dedesi” benzetmesi bile yapılır.
*
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, o zamanki ismi Bursa Ticaret Odası’nın 6 Haziran 1889 tarihinde hizmete başlamıştır mesela.
Türkiye’nin ilk ticaret ve sanayi odalarından biridir BTSO...
Sanat güneşi Zeki Müren, Müzeyyen Senar, İlhan İrem, Erkan Can, Erdal Özyağcılar, Ata Demirel ve başka pek çok ismi ekleyebiliriz...
Tarihe, kültür sanata, magazine ve ekonomiye çok fazla gömülmeden tekrar spora dönecek olursak Türk futbol tarihinde de Bursa’nın Bursaspor’un yeri çok ayrıdır.
Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden ilk Anadolu takımıdır Bursaspor.
Çok önemli isimler Bursa’nın soğuk sularından içti, toprak sahalarında, yeşil çimlerinde top koşturdu.
*
Mesela öncelikle, geçtiğimiz günlerde yitirdiğimiz Mesut Şen’den başlamak gerek.
Bursaspor’da yetişen ardından Beşiktaş ve Milli Takım’da uzun süre top koşturan Vedat Okyar’ı unutmak mümkün değil elbet.
Sedat Özbağ, Feridun Özdiker, Kemal Batmaz, Adnan Örnek ve elbette büyük kaptan Sedat Özden.
Yenilerden ise Harun Tekin, Sercan Yıldırım, Volkan Şen, Ozan Tufan, Serdar Aziz ile Enes Ünal’ı hızlıca sayabiliriz.
Ancak yüzde 5’ini sayabildik kimisi Türkiye’de bazı kulüplere gitmiş kimisi de Avrupa’ya transfer olmuş Bursaspor’da yetişmiş futbolcuların.
Yazamadıklarım kızmasın, kusuruma bakmasın...
O kadar çok ki!
*
Yani aslında Bursaspor o kadar büyük bir camia...
Ama maalesef Bursa’da yaşayanlar bunun farkında değil.
Değiliz...
Hala kısır tartışmalar.
Kimi borcu dert ediniyor, kimi eski başkanları ve yöneticileri tartışıyor günlerdir.
Mazbata törenimiz bile olay oldu.
Bir türlü devir teslim yapılamadı.
Erkan Kamat ve ekibi “istenilen evraklar verilmedi” derken, eski yönetimden tam tersi bir açıklama geldi.
Çözülemeyecek sorunlar değil...
Küçük sorunları büyütürsek, büyük sorunları aşamayız.
Geçen sezon olduğu gibi.
Bursasppor küçük sorunları büyütüp uğraştığı için, daha büyük sorunları aşamadı ve Süper Lig’e çıkma vizesi alamadı.
Gelin geçmişe bir sünger çekin.
Kim varsa işi bilen taşın altına elini soksun.
Eğer bu yapılırsa, borç da kapatılır takım bir üst lige de çıkar.
Bunu yapmak hepimizin boynumuzun borcu.
Bunu yaparak hem Bursa’ya, hem Bursaspor’a hem de Türk futboluna katkı sağlamış olacağız.
Ne demiştik en başta;
Bursaspor büyürse Türk futbolu büyür...