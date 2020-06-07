Gastronomide dayanışma örnekleri

Devletler sektör için farklı çözümler öneriyor. Geçen hafta ABD’yi ele aldım. Devlet yardımından yararlananların ya alelade fast food ve içecek zincirleri ya da çok aşırı lüks lokantalar olduğunu söyledim. Bu hafta diğer ülkelere bakalım...
Danny Meyer hem The Modern ve Gramercy Tavern gibi lüks restoranları hem de Shake Shack gibi zincirleri içeren milyar dolarlık bir şirketin büyük hissedarı. Kişisel serveti 400 milyon dolar. Devletten onun payına 10 milyon dolar hibe düştü. Başarılı girişimci ciddi eleştirilere kulak verdi ve hibeyi iade etti. Ama Trump Amerika’sında yardımın orta düzey, gerçekten ihtiyacı olan kaliteli lokantalara gitmediği kesin. Ortada dolaşan ilginç bir teklif, müşterilerin dışarıda yemeğe harcadığı meblağı vergi matrahından düşmeleri. İlginç bir fikir ama kabul edileceğini sanmıyorum.
Lokantalar açılsa bile büyük çoğunluk kapalı mekânlardan uzak duruyor. Bir orta yol; açık havada, masalar arasına mesafe koyarak yemek yemek. Bu süreçte müşterilere güven vermek için devletin ya da restoran birliklerinin öncülük etmesi lazım. ABD’de Ulusal Restoran Birliği bir bildiri yayımladı. Bu kapsamlı yayın gıda güvenliği, hijyen, çalışan sağlığı, temizlik, sanitasyon ve sosyal mesafe açısından uyulması gerekenleri güzelce derleyip toparlıyor.
İTALYA
İtalya’da küçük üreticiler çok güzel işler yapıyorlar. Küçük çaplı çiftçiler ve küçük çaplı şarap üreticileri sosyal medya üzerinden direkt tüketiciye ulaşıyor ve satışlarına devam ediyorlar. Bazı sebze-meyve üreticileri haftalık paketler oluşturdu. Her hafta kapınıza bir-iki kişilik paketler geliyor. Farklı üreticilerin kartları ve yemek tarifleriyle birlikte... Böylece hem insanlar ucuza çok iyi ürün buluyor hem de lokantalara satış yapamayan kaliteli üreticiler kendilerine yeni bir pazar bulmuş oluyor.
İNGİLTERE
Eskiden sadece Michelin yıldızlı lokantalara mal veren üst düzey ürün tedarikçileri şimdi evlere ürün yolluyor. ABD’de de Kaliforniya’da yaşayanlar benzer şanslara sahip ama geri kalan güneyde yarı sürgün ikamet edenler, bırakın üst düzey ürünleri taze bakla, bezelye, hindiba, dereotu, balık bile bulamıyor! Dünyanın birçok yerinde yerel üreticiler haftada bir pazar kuruyor. Siparişleri önceden verip ödemeni yapıyorsun. Sabah 8-11 ve sadece cumartesi... Bu zaman diliminde arabanla gidiyorsun. Ismarladıklarını arabaya getiriyorlar. Sen arabadan inmiyorsun.
FRANSA
Küçük ölçekli, doğal tarım yapan üreticiler dünyanın birçok yerinde baş tacı ediliyor. Bu ülkelerden biri de Fransa. Şu sıralar bakla, bezelye, enginar, kuşkonmaz, ülkemizde olmayan çok leziz ‘houblon’ zamanı. Devletin dolaylı desteği olmasa çalışacak insan bulunmadığı için güzelim ürünler tarlada kalacak. Hem devlet destek veriyor hem de gençler gönüllü olarak üreticilere yardımcı oluyor. Bu operasyonun adı ‘tabağın içindeki kollar’. Karantina nedeniyle işini kaybetmiş olanlar bir platforma kaydolduktan sonra hasat sırasında çiftçilere yardım edip para kazanıyor.
BAHŞİŞ, TİŞÖRT YA DA HİBE...
Birçok müşteri de lokantalara yardımcı olmaya hazır. Bazen bu, eve gelen yemek kalitesi çok iyi olmasa bile sipariş ve ciddi bahşiş yoluyla oluyor. Bazı lokanta ve barlar yerel tişört baskı şirketiyle işbirliği yaparak kendi logolarını taşıyan tişörtlerini sosyal medya üzerinden satıyor. İhtiyacın olmasa bile alarak destek oluyorsun. Facebook kurucusu Zuckerberg gibi bazı büyük zenginler de sevdikleri ve gerçekten ihtiyaçları olan lokantalara 100 biner dolar hibe ediyorlar. Gelişmeleri dikkatle izlersek bizim de alacağımız fikirler olabilir.
Gastronomide dayanışma örnekleri
Devletler sektör için farklı çözümler öneriyor. Geçen hafta ABD’yi ele aldım. Devlet yardımından yararlananların ya alelade fast food ve içecek zincirleri ya da çok aşırı lüks lokantalar olduğunu söyledim. Bu hafta diğer ülkelere bakalım...
Danny Meyer hem The Modern ve Gramercy Tavern gibi lüks restoranları hem de Shake Shack gibi zincirleri içeren milyar dolarlık bir şirketin büyük hissedarı. Kişisel serveti 400 milyon dolar. Devletten onun payına 10 milyon dolar hibe düştü. Başarılı girişimci ciddi eleştirilere kulak verdi ve hibeyi iade etti. Ama Trump Amerika’sında yardımın orta düzey, gerçekten ihtiyacı olan kaliteli lokantalara gitmediği kesin. Ortada dolaşan ilginç bir teklif, müşterilerin dışarıda yemeğe harcadığı meblağı vergi matrahından düşmeleri. İlginç bir fikir ama kabul edileceğini sanmıyorum.
Lokantalar açılsa bile büyük çoğunluk kapalı mekânlardan uzak duruyor. Bir orta yol; açık havada, masalar arasına mesafe koyarak yemek yemek. Bu süreçte müşterilere güven vermek için devletin ya da restoran birliklerinin öncülük etmesi lazım. ABD’de Ulusal Restoran Birliği bir bildiri yayımladı. Bu kapsamlı yayın gıda güvenliği, hijyen, çalışan sağlığı, temizlik, sanitasyon ve sosyal mesafe açısından uyulması gerekenleri güzelce derleyip toparlıyor.
İTALYA
İtalya’da küçük üreticiler çok güzel işler yapıyorlar. Küçük çaplı çiftçiler ve küçük çaplı şarap üreticileri sosyal medya üzerinden direkt tüketiciye ulaşıyor ve satışlarına devam ediyorlar. Bazı sebze-meyve üreticileri haftalık paketler oluşturdu. Her hafta kapınıza bir-iki kişilik paketler geliyor. Farklı üreticilerin kartları ve yemek tarifleriyle birlikte... Böylece hem insanlar ucuza çok iyi ürün buluyor hem de lokantalara satış yapamayan kaliteli üreticiler kendilerine yeni bir pazar bulmuş oluyor.
İNGİLTERE
Eskiden sadece Michelin yıldızlı lokantalara mal veren üst düzey ürün tedarikçileri şimdi evlere ürün yolluyor. ABD’de de Kaliforniya’da yaşayanlar benzer şanslara sahip ama geri kalan güneyde yarı sürgün ikamet edenler, bırakın üst düzey ürünleri taze bakla, bezelye, hindiba, dereotu, balık bile bulamıyor! Dünyanın birçok yerinde yerel üreticiler haftada bir pazar kuruyor. Siparişleri önceden verip ödemeni yapıyorsun. Sabah 8-11 ve sadece cumartesi... Bu zaman diliminde arabanla gidiyorsun. Ismarladıklarını arabaya getiriyorlar. Sen arabadan inmiyorsun.
FRANSA
Küçük ölçekli, doğal tarım yapan üreticiler dünyanın birçok yerinde baş tacı ediliyor. Bu ülkelerden biri de Fransa. Şu sıralar bakla, bezelye, enginar, kuşkonmaz, ülkemizde olmayan çok leziz ‘houblon’ zamanı. Devletin dolaylı desteği olmasa çalışacak insan bulunmadığı için güzelim ürünler tarlada kalacak. Hem devlet destek veriyor hem de gençler gönüllü olarak üreticilere yardımcı oluyor. Bu operasyonun adı ‘tabağın içindeki kollar’. Karantina nedeniyle işini kaybetmiş olanlar bir platforma kaydolduktan sonra hasat sırasında çiftçilere yardım edip para kazanıyor.
BAHŞİŞ, TİŞÖRT YA DA HİBE...
Birçok müşteri de lokantalara yardımcı olmaya hazır. Bazen bu, eve gelen yemek kalitesi çok iyi olmasa bile sipariş ve ciddi bahşiş yoluyla oluyor. Bazı lokanta ve barlar yerel tişört baskı şirketiyle işbirliği yaparak kendi logolarını taşıyan tişörtlerini sosyal medya üzerinden satıyor. İhtiyacın olmasa bile alarak destek oluyorsun. Facebook kurucusu Zuckerberg gibi bazı büyük zenginler de sevdikleri ve gerçekten ihtiyaçları olan lokantalara 100 biner dolar hibe ediyorlar. Gelişmeleri dikkatle izlersek bizim de alacağımız fikirler olabilir.