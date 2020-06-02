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Vedat Karabulut

Vedat Karabulut

hurriyet@vedatkarabulut.com

Turizm'de Dijital Pazarlamanın önemi  

2 Haziran 2020

Günümüzde tüketicilere farklı alışkanlıklar kazandıran dijital dünyada iz bırakamayan ve geleneksel yöntemlere bağlı kalan markalar, varlığını sürdürmekte zorlanıyor. Bu da sektörleri yeni düzene uyum sağlamaya ve gelişen teknoloji ile senkronize bir şekilde ilerlemeye davet ediyor. İşte turizm de dijitalleşme yolunda emin adımlarla yürümesi gereken sektörlerden biri. Özellikle evlerimize kapandığımız ve topluma karışmaya korktuğumuz bu dönemde zedelenen turizm sektörünün toparlanması için sanal dünyaya ayak uydurması şart. 

Dijital Pazarlama ve Turizm İlişkisi

Günümüzde tatil veya gezi planlaması yapmak isteyen turizm tüketicilerinin başvurduğu ilk adres arama motorları. En ucuz uçak biletleri, en iyi oteller, en güzel sahiller, en popüler yiyecek içecek yerleri... Hepsi seyahatseverlerin inanılmaz bir veri dünyasına giriş yapmasını sağlayan anahtarlar. Bu durum da turizm sektörüne dahil tüm bileşenlerin müşterisine en hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabileceği tek yerin dijital dünya olduğunun bir kanıtı.

 

Arama motorları üzerinden yapılan tatil planlarında dijital dünyada varlığını hissettiren işletmelerin tercih edildiğini görüyoruz. Sitesinde seyahat bloglarına yer vererek müşterisine yol gösteren turizm işletmeleri bir adım daha öne çıkıyor. Bloglarında seyahat trendleri, tarihi yerler, popüler rotalar, müzeler, bölgede en çok tercih edilen restoranlar gibi bilgi ve önerilere yer veren otel ve ulaşım firmaları kullanıcıyı farklı konular üzerinden de kendisine çekebiliyor.

 

Turizm ve dijital dünya ilişkisinde en önemli rollerden biri de rezervasyon sitelerinde. Tüm konaklama seçeneklerini aynı platformda sunan siteler, kullanıcıyı otellerin sayfalarında tek tek dolaşma derdinden kurtardığı için inanılmaz bir trafik alıyor. Özellikle yurt dışı seyahatlerinde çok ciddi oranda yol gösterici olan bu sitelerde yer verilen kullanıcı yorumları ve puanlama sistemi, işletmelerin değerini belirliyor. Bu platformların gücünün farkında olan işletmeler, bir yandan son dönemde hayatımızı değiştiren pandeminin turizmi nasıl etkileyeceğini düşünürken bir yandan da dijital ortamda hijyen sertifikalarıyla anılacak markalara dönüşmeye çalışıyor.

 

Turizmde Sosyal Medya ve Influencer Etkisi

Eskiden tatil planlaması yaparken daha önce o bölgeye giden eş, dost ve akrabaların fikirleri alınırdı. Bölgenin güneş oranı, hava durumu ve su sıcaklığı onların tecrübelerinden öğrenilirdi. Ama önce arama motorlarının, sonra da sosyal medya ve influencer kavramlarının hayatımıza girmesiyle her şey değişti. Artık gidilecek destinasyonları belirlerken sevdiğimiz influencerların sayfalarını inceliyor, seyahat hesaplarına bakmadan son kararı veremiyoruz. Ulaşım şirketinden kalacağımıza otele, günü geçireceğimiz plaj veya kumsaldan yemek yenecek restoranlara kadar her detayı sosyal medya verileri üzerinden planlıyoruz.

 

Sosyal medyanın bu inanılmaz gücünü doğru kullanarak tüketicisini kendi işletmesine yönlendirebilen markalar yeni çağa sıkı sıkıya tutunuyor. En sevilen influencerları ağırlayarak organik reklamlar yapan işletmeler seyahatseverlerin ilgisini çekecek sosyal medya hesapları ile marka değerini de artırıyor.

 

Ezkaza bir influencer konakladığı otelden memnuniyetsiz ayrılırsa da söz konusu işletmenin imajını düzeltmesi için çok ciddi aksiyonlar alması gerekiyor. Çünkü bilginin hızla tüketildiği dijital çağda iyi bir marka olarak kalmak isteyen turizm işletmelerinin kendini sürekli yenilemesi ve tüketicisinin ilgisini üzerinde tutması gerekiyor.

 

Özetle, turizm sektöründe dijital tanıtım ve pazarlama alanına ağırlık veren işletmeler bu yatırımlar sayesinde müşteri potansiyelini ve karını artırıyor diyebiliriz. Bugün, başta Avrupa olmak üzere birçok ülke vatandaşlarının seyahat planlaması yaparken online sistemleri tercih ettiğini düşünürsek, turizm sektörünün dijital dünyaya entegre bir şekilde ilerleyeceğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

 

Sağlıkla ve Sevgiyle kalın,  #evdekal

Vedat Karabulut

 

Twitter      :  https://twitter.com/vedatkarabulut

Linkedin   :  https://www.linkedin.com/in/vedatkarabulut/

 

 

 

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