Yapay zekânın fetih manifestosu!

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Google’ın her yıl yeniliklerini duyurduğu Google I/O konferansına geçen yıl AI (artificial intelligence - yapay zekâ) konularının baskınlığı damga vurmuştu. Hatta birileri CEO Sundar Pichai’nin cümle içinde kaç kez AI dediğini saymış, hakkında mimler yapılmıştı. Bu yılsa tüm sunum başından sonuna AI hakkındaydı. Hint asıllı CEO “Biz, şimdi Gemini çağındayken...” sözleriyle açılışı yaptığında, o gün AI’dan başka şey konuşulmayacağı anlaşılıyordu. Ancak Pichai, Google’ın tarihindeki en önemli sunumlarından birini yaparken OpenAI açıktan sessizce yaklaşıp sahneyi birkaç saat önce kapmıştı. Aynı gazeteciler arasındaki ‘haber atlatmak’ gibi teknoloji dünyasında da‘sunum atlatmak’ diyebileceğimiz hadiseye sık rastlanıyor. Google’ın bu yıl Gemini ile şov yapacağı kulislerde bilindiği için OpenAI, Chat GPT’nin büyük yenilikle gelen son versiyonu 4o’yu göstermek adına muhteşem bir gün seçmişti. Rakibinden önce oyuna başlayarak Google’a tek başına parlama fırsatı vermeyecekti.

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OpenAI Teknoloji Şefi Mira Murati ve Google CEO’su Sundar Pichai.

SİMULTANE ÇEVİRİ

İşin aslı her ikisinin sunumları da o kadar kendine has tarzdaydı ki, dışarıdan rekabet ettikleri anlaşılmayabilirdi! OpenAI cephesinde, konuşma kabiliyeti ve multimodal, ses, görüntü ve farklı kaynaklardan komut alabilme özelliği eklenen GPT-4o vardı. Önemli yeniliği sunan isim OpenAI’ın teknoloji şefi, İtalyan zarafetiyle Mira Murati’ydi. Talk show tadında bir stüdyoda sahneye çıkan Mira Murati sunumu sırasında Chat GPT-4o’yu kendi aksanıyla anlatırken heyecanlı, açık ve kararlı görünüyordu. Asıl yenilikse koltuğa geçince ortaya çıkmayı bekliyordu. Bir Asyalı genç ve bir Anglosakson Amerikalıyla kahve masasını paylaşıyorlardı. Asyalı genç, ChatGPT-4o’ya İtalyanca-İngilizce konuşurlarsa çeviri yapıp yapamayacağını sordu ve aldığı “Perfetto!” (Mükemmel!) yanıtı herkesi güldürdü. Simultane çeviri becerisiyle hayran bırakan GPT-4o’nun ‘Her’ filmindeki Joaquin Phoenix’in yapay zekâ sevgilisi Samantha ile ses benzerliği, ilgi çeken ayrıntılardan. Konuşma özelliği şimdilik açık değil ancak GPT-4o sınırlı özelliklerle herkesin kullanımına ücretsiz sunuldu.

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HER ŞEYİN İÇİNDE!

GPT’nin multimodal yeteneklerini de tanıtan Murati’den yalnızca birkaç saat sonra Alphabet CEO’su Sundar Pichai kendi sahnesinde, yapay zekâlarının teknoloji ve internet kullanım alışkanlığımızı nasıl ‘yeniden başlatacağını’ dünyaya manifest ediyordu. En başta Gemini, 1.5 versiyonuyla daha doğal konuşma sorgularına ve odaklı sorulara açık hale gelmişti. Google, kullanıcılarının yaşamına direkt entegre olabilecek yapay zekâ marifetlerini sıraladı. Aralarında evde kayıp eşyalyı bulabilen, alışveriş yapabilen asistanlar kadar, bir dokümanı okuyup içeriğini yapay zekâ öğretmeni gibi öğretebilen özellikler vardı. ‘Ask Photos’ adlı yenilikse fotoğraf albümlerine ‘Kızımın yüzmeyi öğrendiği günü göster’ şeklinde sorulara yanıt verebilecek kabiliyetler kazandırıyordu. Google bir anlamda yaptığımız her şeyin arasına karışacağını göstermiş oldu. Chat GPT ise yakın gelecekteki sohbetlerde hep aramızda olacağını kanıtladı. Yapay zekâyı kullanmayı öğrenmeye henüz başlamayanlar geç kalmasın, dünya hızlanıyor!

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GOOGLE PROGRAMCILARINI ELEKTRİKLİ DELOREAN’LA MOTİVE ETTİ!





Gemini 1.5’in geliştirildiği süreç sırasında Google içinde en verimli AI motorunu tasarlayacak programcılara efsanevi araç DeLorean’ın ödül olarak sunulduğu ortaya çıktı. ‘Geleceğe Dönüş’ filminin unutulmaz zaman makinesi, yıllarca popüler olan DeLorean marka İrlanda otomobiliydi. Şimdilerde DeLorean efsanesi, elektrikli versiyonuyla Texas’ta yeniden üretime başladı. delorean.com

‘STAR TREK’TEKİ EVRENSEL ÇEVİRİCİ GERÇEK OLDU!

Son yılların heyecanla beklenen teknolojisi, farklı dilden iki insanı konuşturabilecek bir elektronik çevirmendi. Evrensel Çevirici, 960’lardan beri hatırlanan ‘Star Trek’ filmleriyle hayalimize düşen teknoloji fikirlerinden biriydi. Yakın zamanda Asya ülkelerinde çevirmen cihaz örnekleri ortaya çıktıysa da dil kabiliyetleri sınırlıydı. Şimdiyse dünyanın en ileri dil teknolojisi olan Büyük Dil Modeli’ni kullanan bir algoritmanın, üstelik Chat GPT’nin sesli çeviri becerisine kavuşması, bilimkurgu filmlerindeki dünyaya resmen adım attığımızın kanıtı oldu! Birkaç yıl içinde, akıllı telefonu olan herkes için basit düzeyde dil engeli dünyadan kalkmış olacak.

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ARAMA MOTORUNDA DEVRİM: AI OVERVİEW

Google, arama deneyimini değiştirecek bir yeniliği yıl sonuna kadar dünyaya sunmaya hazırlanıyor. AI Overview (YZ Değerlendirmesi) adlı yenilik sayesinde Google sadece mavi linkler ve sayfa pasajları göstermekle yetinmeyecek. Karmaşık sorgulara yanıt olarak Google, linklerin yanında ‘yapay zekânın fikrini belirten’ önermelere yer verecek. Yapay zekâ kelimelik aramalarda devreye girmeyecek ve link göstermeye devam edecek. Ayrıca videoların ve PDF’lerin içeriğini yorumlayacak. Örneğin bir sporu anlatan doküman için ‘Şu hamleler yapılabiliyor mu’ diye sorulduğunda ‘Hayır’ deyip ilgili içeriğin nerede olduğunu gösterebiliyor.