Tedbirler yeniden gündemde, çevrimiçi etkinliklere devam...

Salgın her şeyi değiştirdi ama yeni girişimler değişen dinamiklere ayak uyduruyor. Sosyalleşmeden alışverişe kadar birçok alanda ‘yeni normal’i inşa etmenize yardım edecek uygulamalar var.
Sosyalleşme dinamiklerinin değişmesiyle uygulamaların ve dijital ortamların önemi iyice belirginleşmeye başladı. Hayatımızı kolaylaştıran ve eğlence ihtiyacımızı karşılayan bu uygulamalar bilinçli tüketim için önemli araçlara dönüşüyor. Öte yanda zamane çocuklarının teknolojiyle yakın ilişkisi de yeni olanaklar yaratıyor. Birkaç örnek vereyim...
Fiziki dünyada buluşma hakkımızı daha kıymetli ve samimi vesileler için kullanmaya başladık. Pandeminin yarattığı en büyük değişim çevrimiçi iletişimin yeni bir boyut kazanması oldu. Zoom’da buluşmaya hızlı adapte olduk. Toplantı, misafirlik gibi günlük sosyalliği karşılayan video platformları, iş organize etkinlikler düzenlemeye gelince yetersiz kaldı ama.
Airmeet fiziki etkinlik ve eğitimlere alternatif, yenilikçi çevrimiçi platformlardan biri. Network kurma, tanışma toplantıları, webinar’lar, atölyeler ve video konferansları hedefliyorlar.
Airmeet henüz halka açık beta sürümünde olsa da dünya çapında kullanıcı memnuniyeti yaratmayı başardı.
Kartvizit yerine profil sayfaları
Kullanım bazlı ‘freemium’ üyeliğiyle çalışan Airmeet’te fiziki bir etkinliğin ana unsurlarını bulmak mümkün. Etkileşimli toplantı masalarında katılımcılar el kaldırabiliyor, emojilerle tepki verebiliyor ve çabucak düzenlenebilen anketlere, havuzlara katılabiliyor. Organizatörler için bir ‘sahne arkası’ özelliği bulunuyor. Sohbet odaları güvenli mesajlaşma ve üretkenliğe odaklanmış. Soru cevap oturumları için ayrı bir pencere açılıyor ve oylama yapılabiliyor.
Uygulama kullanıcılarının kartvizit yerine profil sayfaları var. Etkileşimi hızlandıran araçlarıyla iş dünyasının merceğine giren Airmeet sadece ilk yılını doldurmasına rağmen pandemi sayesinde değerini katlamayı başardı! Geçen günlerde 12 milyon dolarlık yatırıma ulaştığını duyurdu. Uygulamanın ortaklarından Lalit Mangal geçen yılın sonunda kendilerini reddeden yatırımcılara bugün kendilerinin ‘hayır’ dediğini anlatıyor.
Airmeet’in yatırımcılarından Sequoia Capital India şirketinin başkan yardımcısı Ahishek Mohan ise pandeminin pek çok endüstride kalıcı davranış değişikliğine yol açtığını anlatıyor: “800 milyar doların üzerinde değere sahip küresel etkinlik pazarı çevrimiçi girişimler tarafından kapılmaya hazır. Çevrimiçi etkinliklere yönelecek oyuncular için dev bir potansiyel mevcut.”
BU VERİTABANI NE YEDİĞİNİZİ BİLİYOR!
New York’lu internet girişimi HowGood hızlı tüketim mallarının muhteviyatı için sürdürülebilirlik veritabanı oluşturuyor. Verileri duyarlı üreticilere sunan HowGood bilinçli tüketimi hedefleyen Latis uygulamasını önceki hafta tanıttı. Tüketicilerin ‘en iyi ürün, en iyi fiyat’ yaklaşımını terk ettiğini söyleyen HowGood CEO’su Alexander Gilett müşterilerin artık çevreyi korumaya daha fazla değer verdiğini anlatıyor. Latis’i ilk kullanan üretici Danone Kuzey Amerika olacak. Latis gibi yeni araçlar, veriyi kullanabilen duyarlı firmaların rekabet gücü kazanmasına olanak sağlarken gezegene de fayda sunuyor.
ÇOCUKLAR İÇİN YENİ BİR İNTERNET DENEYİMİ
Çocuklarına tablet verenler neden veriyor? Yeni şeyler keşfedip bildiklerini pekiştirmeleri için mi yoksa sadece kendi kendilerine kalmaları için mi?
Cevap ne olursa olsun bu noktada en önemli şey kıymetli içerik... Google beklenen platformu Kids Space’i duyurdu ve çocuklar için internette yeni bir sayfa açılmış oldu. Tanıtım metinlerinde bu yeni özellik çocukların keşif, yaratım ve büyüme süreçlerine yardım edecek bir tablet deneyimi olarak ifade ediliyor. Gerçekten de Kids Space’i başlattığınızda karşınıza eğlenceli bir kütüphane çıkıyor. Uygulama sayesinde oyun, kitap ve video tavsiyelerine kolayca erişebiliyorlar ve kendi karakterlerini yaratabiliyorlar. Oyunlar öğretmenlerden onaylı ve kitap tavsiyeleri uzmanlardan...
Tedbirler yeniden gündemde, çevrimiçi etkinliklere devam...
Salgın her şeyi değiştirdi ama yeni girişimler değişen dinamiklere ayak uyduruyor. Sosyalleşmeden alışverişe kadar birçok alanda ‘yeni normal’i inşa etmenize yardım edecek uygulamalar var.
Sosyalleşme dinamiklerinin değişmesiyle uygulamaların ve dijital ortamların önemi iyice belirginleşmeye başladı. Hayatımızı kolaylaştıran ve eğlence ihtiyacımızı karşılayan bu uygulamalar bilinçli tüketim için önemli araçlara dönüşüyor. Öte yanda zamane çocuklarının teknolojiyle yakın ilişkisi de yeni olanaklar yaratıyor. Birkaç örnek vereyim...
Fiziki dünyada buluşma hakkımızı daha kıymetli ve samimi vesileler için kullanmaya başladık. Pandeminin yarattığı en büyük değişim çevrimiçi iletişimin yeni bir boyut kazanması oldu. Zoom’da buluşmaya hızlı adapte olduk. Toplantı, misafirlik gibi günlük sosyalliği karşılayan video platformları, iş organize etkinlikler düzenlemeye gelince yetersiz kaldı ama.
Airmeet fiziki etkinlik ve eğitimlere alternatif, yenilikçi çevrimiçi platformlardan biri. Network kurma, tanışma toplantıları, webinar’lar, atölyeler ve video konferansları hedefliyorlar.
Airmeet henüz halka açık beta sürümünde olsa da dünya çapında kullanıcı memnuniyeti yaratmayı başardı.
Kartvizit yerine profil sayfaları
Kullanım bazlı ‘freemium’ üyeliğiyle çalışan Airmeet’te fiziki bir etkinliğin ana unsurlarını bulmak mümkün. Etkileşimli toplantı masalarında katılımcılar el kaldırabiliyor, emojilerle tepki verebiliyor ve çabucak düzenlenebilen anketlere, havuzlara katılabiliyor. Organizatörler için bir ‘sahne arkası’ özelliği bulunuyor. Sohbet odaları güvenli mesajlaşma ve üretkenliğe odaklanmış. Soru cevap oturumları için ayrı bir pencere açılıyor ve oylama yapılabiliyor.
Uygulama kullanıcılarının kartvizit yerine profil sayfaları var. Etkileşimi hızlandıran araçlarıyla iş dünyasının merceğine giren Airmeet sadece ilk yılını doldurmasına rağmen pandemi sayesinde değerini katlamayı başardı! Geçen günlerde 12 milyon dolarlık yatırıma ulaştığını duyurdu. Uygulamanın ortaklarından Lalit Mangal geçen yılın sonunda kendilerini reddeden yatırımcılara bugün kendilerinin ‘hayır’ dediğini anlatıyor.
Airmeet’in yatırımcılarından Sequoia Capital India şirketinin başkan yardımcısı Ahishek Mohan ise pandeminin pek çok endüstride kalıcı davranış değişikliğine yol açtığını anlatıyor: “800 milyar doların üzerinde değere sahip küresel etkinlik pazarı çevrimiçi girişimler tarafından kapılmaya hazır. Çevrimiçi etkinliklere yönelecek oyuncular için dev bir potansiyel mevcut.”
BU VERİTABANI NE YEDİĞİNİZİ BİLİYOR!
New York’lu internet girişimi HowGood hızlı tüketim mallarının muhteviyatı için sürdürülebilirlik veritabanı oluşturuyor. Verileri duyarlı üreticilere sunan HowGood bilinçli tüketimi hedefleyen Latis uygulamasını önceki hafta tanıttı. Tüketicilerin ‘en iyi ürün, en iyi fiyat’ yaklaşımını terk ettiğini söyleyen HowGood CEO’su Alexander Gilett müşterilerin artık çevreyi korumaya daha fazla değer verdiğini anlatıyor. Latis’i ilk kullanan üretici Danone Kuzey Amerika olacak. Latis gibi yeni araçlar, veriyi kullanabilen duyarlı firmaların rekabet gücü kazanmasına olanak sağlarken gezegene de fayda sunuyor.
ÇOCUKLAR İÇİN YENİ BİR İNTERNET DENEYİMİ
Çocuklarına tablet verenler neden veriyor? Yeni şeyler keşfedip bildiklerini pekiştirmeleri için mi yoksa sadece kendi kendilerine kalmaları için mi?
Cevap ne olursa olsun bu noktada en önemli şey kıymetli içerik... Google beklenen platformu Kids Space’i duyurdu ve çocuklar için internette yeni bir sayfa açılmış oldu. Tanıtım metinlerinde bu yeni özellik çocukların keşif, yaratım ve büyüme süreçlerine yardım edecek bir tablet deneyimi olarak ifade ediliyor. Gerçekten de Kids Space’i başlattığınızda karşınıza eğlenceli bir kütüphane çıkıyor. Uygulama sayesinde oyun, kitap ve video tavsiyelerine kolayca erişebiliyorlar ve kendi karakterlerini yaratabiliyorlar. Oyunlar öğretmenlerden onaylı ve kitap tavsiyeleri uzmanlardan...