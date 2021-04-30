Ne izlesem, okusam, dinlesem

OSCAR ÖDÜLLERİ (TRT 2)
Bu yıl 93.’sü yapılacak Akademi Ödülleri, 26 Nisan gecesi TRT 2 ekranlarında canlı yayınlanıyor. 01.30’da ‘Oscar’a Doğru’ özel yayını ile başlayacak gece, 03.00’ten itibaren de Oscar’ların dağıtılacağı törenle devam edecek. En İyi Film kategorisinin en güçlüsü ‘Nomadland’ Türkiye’de henüz yayında değil ama diğer kategorilerin güçlü adaylarından izleyebileceklerinizi sizin için listeledik.
MANK (Netflix): 10 adaylığa sahip olsa da En İyi Film’i ‘Nomadland’e kaptıracak gibi görünen David Lynch filminin şansı görüntü ve tasarım dallarında daha mümkün görünüyor.
MA RAINEY’S BLACK BOTTOM (Netflix): Geçen yıl kaybettiğimiz aktör Chadwick Boseman, filmdeki performansıyla En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü alarak tarihe geçecek gibi görünüyor. Kostüm ve makyaj dalında da filmin elinin güçlü olduğunu söyleyebiliriz.
FİLMHAYALETLER (MUBI Türkiye)
Yönetmen: Azra Deniz Okyay
Oyuncular: Nalan Kuruçim, Dilayda Güneş, Beril Kayar, Emrah Özdemir
2020, TÜRKİYE-FRANSA-KATAR, 85’/DRAM
Venedik’te Eleştirmenler Birliği Ödülü alarak başladığı festival yolculuğunda eleştirmenlerin övgülerini toplamış Azra Deniz Okyay filmi “Hayaletler”, MUBI Türkiye’de yayında. Antalya Film Festivali’nde En İyi Film ve En İyi Yönetmen dahil 5 ödül birden kazanan film, tüm Türkiye’de elektriklerin saatlerce kesildiği bir günde geçiyor. Çoğumuzun hafızalarından silinmiş olsa da 31 Mart 2015 tarihinde gerçekten de yaşanmış bu kesintinin metaforundan beslenen film, İstanbul’un yoksul bir mahallesinde o gün yaşananları dört farklı karakterin iç içe geçen hikâyeleri eşliğinde anlatıyor. Ödüllü kısalarıyla tanıdığımız Okyay’ın ilk uzun filmi de olan “Hayaletler”, dinamik kurgusu, yenilikçi senaryosu ve canlı oyunculuklarıyla yılın en iyi yerli yapımlarından.
FİLMDENEMEYE DEĞER / LONG SHOT (Netflix & BluTV)
Yönetmen: Jonathan Levine / Oyuncular: Charlize Theron, Seth Rogen, June Diane Raphael, Ravi Patel / 2019, ABD, 125’ / KOMEDİ
Charlize Theron ve Seth Rogen’ı buluşturan bu eğlenceli film, doğruculuğundan işsiz kalmaya mahkum gazeteci Fred Flarsky’nin başkanlık seçimine hazırlanan çocukluk aşkı Charlotte Field ile rastlantı sonucu karşılaşmaları sonrası yaşananları anlatıyor. ‘50/50’ ve ‘The Night Before’ gibi bağımsız komedileriyle tanıdığımız Jonathan Levine’in yönettiği komedi, türün cinsiyetçi klişeleriyle dalga geçiyor, 90’lar müziği ve filmlerine -özellikle Pretty Woman’a- bolca selam gönderiyor.
5 PERFORMANS
-CHARLIZE THERON
THE OLD GUARD (2020)
FİLMAY IŞIĞI/MOONLIGHT (Bein Connect)
Yönetmen: Barry Jenkins
Oyuncular: Mahershala Ali, Shariff Earp, Duan Sanderson, Janelle Monáe
2016, ABD, 111’/DRAM, AŞK
Barry Jenkins’in 2017’de En İyi Film Oscar’ına da uzanan ustalık eseri filmi “Ay Işığı” Bein Connect’te yayında. Tarell Alvin McCraney’nin hayatından otobiyografik izler taşıyan “In Moonlight Black Boys Look Blue” adlı oyunundan uyarlanan film, üç farklı zamanda geçiyor ve bir çocuğun büyüme ve kendini keşfetme hikâyesini konu alıyor. Diyaloglarından oyunculuklara, müziklerinden James Laxton imzalı görüntü yönetimine, adeta sinema dersi veren bu modern başyapıt, ötekiliği yüzünden dışlanmış, dünyada yalnız bırakılmış herkesin yüreğini titretmeyi başarıyor.
FİLMGODZILLA VS. KONG (HBO Max)
Yönetmen: Adam Wingard
Oyuncular: Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry
2021-ABD, AVUSTRALYA-113’/AKSİYON, GERİLİM, BİLİMKURGU
Pandemi sürecinde vizyonu ertelenen büyük bütçeli yapımlardan “Godzilla vs Kong”, bugün ABD’de sinemalarda ve HBO Max’ta da çevrim içi gösterime girdi. “Kong: Skull Island/Kong: Kafatası Adası” (2017) ile “Godzilla: King of the Monsters/Canavarlar Kralı”nın (2019) devamı da olan film, sinema tarihinin iki meşhur canavarını karşı karşıya getiriyor. Dev goril King Kong ile nükleer radyasyonun uyandırdığı tarih öncesi deniz yaratığı Godzilla’nın arasındaki çatışmanın ortasında kalmış insanların hikâyesini izleyeceğimiz filmde, sinemanın son Tarzan’ı Alexander Skarsgård, Rebecca Hall ve “Stranger Things”in Eleven’ı Millie Bobby Brown başrollerde.
FİLMSENİ BULDUM YA! (MUBI)
Yönetmen: Reha Erdem
Oyuncular: Serkan Keskin, Nihal Yalçın, Bülent Emin Yarar, Ezgi Mola
2021-TÜRKİYE-82’/
KOMEDİ
‘İnsan nedir?’ sorusunun peşinde “Korkuyorum Anne” (2004), “Beş Vakit” (2006), “Hayat Var” (2008), “Kosmos” (2010) gibi başyapıtlar vermiş usta yönetmen Reha Erdem’in geçen yıl bu zamanlarda İstanbul’da ve Zoom platformu üzerinden çektiği film, MUBI’de gösterimde. Sinemamızın ilk karantina filmi de olan “Seni Buldum Ya!”, pandemi dönemini fırsat bilerek çevrim içi bir suç ağı kuran iki dolandırıcının ve bu ağa yakalanan insanların korku, endişe ve bir o kadar da başkaldırı, heves, empati, aşk ve dans dolu hâllerini anlatıyor. Serkan Keskin, Nihal Yalçın, Bülent Emin Yarar, Ezgi Mola, Taner Birsel, Tilbe Saran, Esra Bezen Bilgin, Tansu Biçer ve Ecem Uzun gibi usta işi bir oyuncu kadrosunun buluştuğu filmde, her bir oyuncuyu kendilerine özel olarak yazılmış rollerde ve enfes performanslarda izliyoruz. Kapanış jeneriğinin ardından başlayan Reha Erdem ve Esin Küçüktepepınar söyleşisi de yönetmenin hayranları için kaçırılmaz fırsat.
FİLM
COMING 2 AMERICA(Amazon Prime)
Yönetmen: Craig Brewer
Oyuncular: Eddie Murphy, Shari Headley, Wesley Snipes
2021-ABD-110’/KOMEDİ
1988 yapımı Eddie Murphy komedisi “Coming to America”nın devam filmi Amazon Prime’da gösterime girdi. Murphy dahil, ilk filmin birçok oyuncusunu buluşturmayı başaran film, oğlu olduğunu yıllar sonra öğrenen Prens Akeem’in sırdaşı Semmi ile Afrika’dan New York’a uzanan yeni maceralarını anlatıyor.
FİLM*BOMBAY ROSE (Netflix)
Yönetmen: Gitanjali Rao
2019-HİNDİSTAN, İNGİLTERE-93’/ANİMASYON, DRAM
Hindistanlı kadın yönetmen Gitanjali Rao’nun Venedik, Toronto festivallerinde gösterilen animasyonu, yolları Bombay’da kesişen çiçek satıcısı Kamala ve Salim arasında filizlenen aşk hikâyesini anlatıyor.
FİLMBILLIE EILISH: THE WORLD’S A LITTLE BLURRY (Apple TV+)
Yönetmen: R.J. Cutler
2021-ABD-140’/BELGESEL, MÜZİK
2016’da çıkardığı ilk single’ı “Ocean Eyes” ile virale dönüşen, geçen yıl Grammy’de en büyük dört ödülü birden kazanarak bu başarıya erişmiş ilk kadın ve en genç şarkıcı olarak tarihe geçen Billie Eilish’in hayatını anlatan belgesel, bugünden itibaren Apple TV+’ta izleyiciyle buluşuyor. Konser performansları ve arşiv görüntülerini buluşturacak belgesel, sanatçının ilk albümü “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”nun hazırlık sürecine ve kişisel zamanlarına da yakından tanıklık edecek.
FİLMI CARE A LOT(Netflix)
Yönetmen: J Blakeson
Oyuncular: Rosamund Pike, Peter Dinklage, Eiza González ve Dianne Wiest
2020-İNGİLTERE-118’/SUÇ, KOMEDİ, MACERA
Yakın zamanda açıklanan Altın Küre Ödülleri’nde En İyi Kadın Oyuncu dalında Rosamund Pike’a adaylık getiren “I Care A Lot”, suç komedilerini sevenleri ekran başına çağırıyor. Yasal vasiliğini yaptığı yaşlı insanların birikimlerini sömüren Marla ile iş ortağı Fran’in, ilk görünüşte herhangi bir av olarak gördükleri Jennifer ile tanışmaları sonrası yaşadıkları olayları anlatacak filmde Pike’a “Game Of Thrones”un Tyrion Lannister’ı Peter Dinklage eşlik ediyor. Yönetmen koltuğunda ise “The Disappearance of Alice Creed” (2009), The 5th Wave (2016) filmleriyle tanıdığımız J Blakeson var.
FİLM
THE MAP OF TINY PERFECT THINGS(Amazon Prime)
Yönetmen: Sam Levinson
Oyuncular: Kathryn Newton, Kyle Allen, Jermaine Harris
2021-ABD/FANTASTİK, AŞK
En son, 2020’nin sıra dışı filmlerinden “Freaky”de izlediğimiz ve yakında yeni Ant-Man’de Cassie Lang rolünde izleyeceğimiz Kathryn Newton’ın başrolünde olduğu bu romantik bilim kurgu, bir çeşit zaman döngüsü içerisinde sıkışıp kalan Mark ve Margaret adlı iki gencin romantik ve eğlenceli maceralarını anlatıyor.
FİLMMALCOLM&MARIE (Netflix)
Yönetmen: Sam Levinson
Oyuncular: John David Washington, Zendaya
2021-ABD-106’/DRAM
Televizyon dünyasının son yıllardaki en parlak işlerinden “Euphoria”nın yaratıcısı Sam Levinson’ın pandemi döneminde yazıp çektiği film, “Euphoria”nın yıldızı Zendaya ile “BlacKkKlansman”, “Tenet” filmlerinden tanıdığımız John David Washington’ı buluşturuyor. İkilinin kimyasından neler çıkacağını merakla beklediğimiz film, tamamı tek mekânda geçiyor ve yönetmen Malcolm ile kız arkadaşı Marie’nin gece boyunca süren hesaplaşmalarını anlatıyor.
FİLMPALMER (Apple TV+)
Yönetmen: Fisher Stevens
Oyuncular: Justin Timberlake, Juno Temple, June Squibb, Alisha Wainwright
2021-ABD-110’/DRAM
Hapisten yeni çıkan eski lise futbol yıldızı Eddie Palmer, 10 yıl sonra geri döndüğü Louisiana’da geçmişiyle yüzleşirken, bir yandan da annesi tarafından terk edilmiş küçük Sam’in sorumluluğuyla başa çıkmaya çalışıyor. 2017’de Woody Allen filmi “Wonder Wheel”de izlediğimiz Justin Timberlake ve Juno Temple yeniden aynı filmde buluşuyor.
FİLMBEYAZ KAPLAN/THE WHITE TIGER (Netflix)
Yönetmen: Ramin Bahrani
Oyuncular: Adarsh Gourav, Priyanka Chopra, Rajkummar Rao
2021-HİNDİSTAN, ABD-125’ / DRAM, SUÇ
Hindistanlı yazar Aravind Adiga’nın New York Times’ın en çok satanlar listesine giren ve 2008 Man Booker Ödülü alan aynı adlı ilk romanından uyarlanan “Beyaz Kaplan”, yoksul bir köylü olan Balram’ın, yanlarında çalışmaya başladığı zengin ailenin her türlü işini çözerken çıktığı basamakları anlatıyor. “99 Homes” (2014), “Fahrenheit 451 (2018)” ve “Man Push Cart” (2005) gibi bağımsızlarıyla tanıdığımız Ramin Bahrani’nin yönettiği filmde, Hintli müzisyen ve oyuncu Adarsh Gourav ile Bollywood’un en popüler yüzlerinden Priyanka Chopra başrollerde.
ONE NIGHT IN MIAMI (Amazon Prime)
Yönetmen: Regina King
Oyuncular: Kingsley Ben-Adir, Eli Goree, Aldis Hodge, Leslie Odom Jr., Joaquina Kalukango
2020-ABD-114’/DRAM
En son, Oscar aldığı “If Beale Street Could Talk” (2018) ve “Watchmen” dizisinin Sister Night’ı olarak izlediğimiz Regina King’in ilk yönetmenlik denemesi de olan film, eleştirmenlerden övgüler toplayarak ödül sezonunun öne çıkan yapımlarından oldu. Seyirciyi 1964’ün 25 Şubat’ına, daha sonra Muhammed Ali adını alacak Cassius Clay’in Miami’deki ağır siklet şampiyonluk maçında Sonny Liston’ı alt ettiği tarihi güne götüren film; kumsalda adına düzenlenen partiye siyahların haklarını kısıtlayan Jim Crow Yasaları yüzünden katılamayan Clay’in, aynı otelde kalan ve dönemin hak mücadelesinin ünlü figürleri olan Malcolm X, Sam Cooke ve Jim Brown ile geçirdiği geceyi anlatıyor. Oscar’larda En İyi Film başta olmak üzere, Kemp Powers’ın kendi tiyatro oyunundan uyarlayarak yazdığı senaryosuyla ve oyuncu kadrosuyla birden fazla adaylık alacak görünen film, bugünden itibaren Amazon Prime’da izlenebilir.
TİYATROTEKİNSİZ VADİ/UNCANNY VALLEY (Beykoz Kundura)
FİLMPIECES OF A WOMAN (Netflix)
Yönetmen: Kornél Mundruczó
Oyuncular: Vanessa Kirby, Shia LaBeouf, Ellen Burstyn
2020-KANADA, MACARİSTAN, ABD-126’/DRAM
2014’te çektiği “White God” ile Cannes başta olmak üzere festivallerin gözdesine dönüşen Macar yönetmen Kornél Mundruczó’nun yönettiği film, trajik bir olay sonucu kaybettiği bebeğinin yasını tutan bir kadının hikâyesini anlatıyor. “Görevimiz Tehlike” serisinin Beyaz Dul’u olarak tanıdığımız Vanessa Kirby’ye Venedik Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü getirerek Oscar şansını yükselten filmde, taciz iddialarının odağında olduğu için adı Netflix’in tanıtımlarından çıkarılan Shia LaBeouf da oynuyor.
DİZİLUPIN (Netflix)
SİNEMANIN EN’LERİ
YABANCI
*Bacurau/Kleber Mendonça Filho ve Juliano Domelles
*Borat Subsequent Moviefilm/Jason Woliner
*Dick Johnson is Dead/Kirsten Johnson (Netflix)
*First Cow/Kelly Reichardt
*Görünmez Adam (The Invisible Man)/Leigh Whannell
FİLMWONDER WOMAN 1984 (HBO Max)
Yönetmen: Patty Jenkins
Oyuncular: Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal’
2020-ABD, İNGİLTERE, İSPANYA-151’/AKSİYON, MACERA
DC Comics’in ikonik kahramanlarından Wonder Woman’ın 2017’de gişede büyük başarı yakalayan ilk solo filminin devamı olan “Wonder Woman 1984”, pandemi sürecinde sürekli ertelenen “Tenet” ile aynı kaderi yaşar görünürken, Warner Bros.’un ani kararıyla HBO Max’te yayına giriyor. Yılın en beklenen filmlerinden birinin sinemalarla aynı anda bir dijital izleme platformunda gösterilmesi sektörde alevli tartışmalara yol açarken, çizgi romanın hayranları için bu, küçük ekranda da olsa Wonder Woman’ı 3 yıl sonra yeniden görmek demek; hem de yeni kostümüyle. İlkinde olduğu gibi Patty Jenkins’in yönettiği, başrollerinde bir kez daha Gal Gadot ve Chris Pine’ı izleyeceğimiz filmin kötülerini Kristen Wiig ile Pedro Pascal canlandırıyor. Bizi 80’lerin soğuk savaş dönemlerine ışınlayacak olan film, DC Sinematik Evreni’nde geçse de kahramanımız hakkında daha önce okumadığımız bir hikâyeyi anlatacak.
FİLM
THE MIDNIGHT SKY(Netflix)
Yönetmen: Darius Marder
Oyuncular: George Clooney, Felicity Jones, David Oyelowo
2020-ABD-122’/BİLİMKURGU, DRAM
George Clooney’nin yedinci kez yönetmen koltuğuna oturduğu “The Midnight Sky”, 23 Aralık’ta Netflix’te yayında. Lily Brooks-Dalton’ın 2016’da yayımlanan “Good Morning, Midnight” adlı romanından uyarlanan filmin senaryosunu, “The Revenant”ın senaristi olarak tanıdığımız ve şimdilerde Quentin Tarantino’nun çekeceği yeni Star Wars filmini yazan Mark L. Smith kaleme aldı. Seyirciyi kıyamet sonrası bir zamanda Kuzey Kutbu’na götürecek film, dünyanın sonunun geldiğini keşfeden gökbilimci Augustine ile Jüpiter yolculuğundan geri dönmek üzere olan astronot Sullivan’ın kesişen hikâyelerini anlatacak. Augustine rolünde izleyeceğimiz Clooney’e Felicity Jones ve David Oyelowo eşlik ediyor.
Ne izlesem okusam dinlesem
80’lerin meşhur romanlarından “Sivrisinek Sahili”nin televizyon uyarlaması “The Mosquito Coast” ekranlarda. Kitabın yazarı Paul Theroux’un öz yeğeni de olan Justin Theroux’un başrolünde olduğu dizinin senaryosunda “Luther”ın yaratıcısı Neil Cross’un imzası var. Doğa belgesellerine meraklı izleyiciye David Attenborough’un üç bölümlük dizisi “Life in Color”, anime tutkunlarına da tarihin ilk siyah samurayını canlandıran “Yasuke” tavsiyemizdir. Isaac Asimov’un 7 kitaplık bilimkurgu serisi “Vakıf”ın Türkçede yayımlanan son halkası “Vakıf ve Dünya” ise raflarda haftanın kitabı.
DİZİ
THE MOSQUITO COAST (Apple TV+)
Yönetmen: Rupert Wyatt
Oyuncular: Justin Theroux, Melissa George, Logan Polish, Gabriel Bateman
2021, ABD, 1. SEZON, 8 BÖLÜM/AKSİYON, DRAM
Paul Theroux’un Türkçede “Sivrisinek Sahili” adıyla yayımlanmış aynı adlı romanından uyarlanan “The Mosquito Coast”, ilk iki bölümüyle Amazon’da yayında. Senaryosunu “Luther”ın yaratıcısı Neil Cross ve “The Loneliest Planet” (2011), “The Disaster Artist” (2017) filmlerinin senaristi Tom Bissell’ın birlikte yazdıkları diziyi, “Rise Of The Planet Of The Apes” ile övgü toplamış Rupert Wyatt yönetiyor. 1986’da Peter Weir’ın yönetmenliğinde Harrison Ford, Helen Mirren ve River Phoenix’li kadrosuyla beyazperdeye de uyarlanan kitabın dizi versiyonunda, “The Leftovers” dizisiyle hafızalarımıza kazınan Justin Theroux başrolde. Yazarın öz yeğeni de olan Theroux, eşi ve dört çocuğunu da alarak medeniyetten uzakta yeni ve ütopik bir dünya kurmaya çalışan Amerikalı mucit Allie Fox’u canlandıracak. 7 bölümden oluşacak “The Mosquito Coast” yeni bölümleriyle cuma günleri Apple TV+’ta olacak.
LIFE IN COLOR (Netflix)
Yönetmen: Rupert Wyatt
Oyuncu: David Attenborough
2021, AVUSTRALYA-İNGİLTERE, 1. SEZON, 3 BÖLÜM/BELGESEL, ÇEVRE
Doğa belgesellerinin meşhur yüzü, Emmy ödüllü doğa tarihçisi David Attenborough’nun BBC için çekilen yeni belgesel dizisi “Life in Color”, üç bölümlük ilk sezonuyla Netflix’te yayında. Renklerin ekolojik sistemdeki yeri ve anlamının peşine düşen dizi, ileri teknoloji kameralar kullanarak dünyadaki renkleri bir hayvanın bakış açısından görmemizi sağlıyor.
YASUKE (Netflix)
Yaratıcılar: Nick Jones Jr., Lesean Thomas
2021, JAPONYA-ABD, 1. SEZON, 6 BÖLÜM/ANİME, AKSİYON
Netflix’in yeni anime serisi, 16. yüzyıl Japonya’sında yaşamış ve tarihe ilk Siyah samuray olarak geçmiş Yasuke’nin hikâyesini canlandırıyor. Japonya’nın en büyük roninlerinden olan ve şiddet dolu geçmişinden uzakta bir hayat süren Yasuke, gizemli bir kız çocuğu karanlık güçlerden korumak için istemeden de olsa yeniden kılıç kuşanır. En son, Oscar’a aday olduğu “Judas and the Black Messiah”ta izlediğimiz LaKeith Stanfield, Yasuke’ye sesiyle hayat veriyor.
FİLM
BU SON ŞANSIMIZ MI? (SALT)
Salt müzesinin hazırladığı ve iklim değişikliğine dikkat çeken 10 filmden oluşan “Bu Son Şansımız mı?” adlı seçki saltonline.org’da yayına giriyor. İsveçli araştırmacı ve yönetmenler Jacob von Heland ve Henrik Ernstson’ın “One Table Two Elephants” filmi ile bu hafta başlayan programda, Güney Afrika, Norveç, Fransa, Kanada, Bolivya ve Balkanlardan iklim ve ekolojik kriz üzerine düşünmeye davet eden belgesel filmler gösterilecek. Pazartesi günleri güncellenecek programdan filmleri ücretsiz ve Türkçe altyazılı izleyebilirsiniz.
KİTAP
VAKIF VE DÜNYA-Isaac Asimov, İthaki Yayınları, Roman, 129 sayfa
Isaac Asimov’un 1941’de kısa öykülerle başladığı ve tamamlanması 50 yılı aşkın süren meşhur bilimkurgu serisi “Vakıf”tan yedinci ve son kitap “Vakıf ve Dünya”, İthaki Yayınları’ndan çıktı. Böylece tüm seri ilk kez Türkçeye kazandırılmış oldu. Asimov’un, Edward Gibbon’ın başyapıtı “Roma İmparatorluğu’nun Gerileyiş ve Çöküş Tarihi”nden ilham alarak yazdığı ve çağının çok ötesinde bir destana dönüşmüş yedi ciltlik serisi, bilimkurgu dünyasının Nobelleri Hugo Ödülleri’nde de Tüm Zamanların En İyi Serisi seçilmişti.
KİRPİĞİN DÜŞMESİN YERE–MOR ÖYKÜLER-Kolektif, Notabene Yayınları, Öykü
SESSİZLİĞİN TARİHİ-Alain Corbin
HASTALIK HASTASI KİRALIK KATİL-Juan Jacinto Munoz Rengel, Yapı Kredi Yayınları, Roman
SİNEMA YAZILARI-Memet Baydur, Kırmızı Kedi Yayınları, Sinema
KOZMİK KOMEDYA-Yıldız Ecevit, Everest Yayınları, Roman
MÜZİK
INTROVERT-Little Simz, Hip Hop, Single
THE DARKNESS THAT YOU FEAR-The Chemical Brothers, Elektronik, Single
NEFESİM KESİLENE KADAR-Lara Di Lara, Alternatif, Single
UĞULTULAR-Pulsar, Halk Müziği & Elektronik, Single
GOODNIGHT MY LOVE-Steady Fingers & Emre Metin Bilginer, Blues, Single
UH HUH HER-DEMOS-PJ Harvey, Rock, EP
NO WAKE-Nu, Elektronik, Albüm
ZÜLÜF-Melek Mosso&Haluk Levent, Pop&Rock, Single