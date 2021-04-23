Ne izlesem, okusam, dinlesem

Azra Deniz Okyay’ın Antalya’da En İyi Film ve En İyi Yönetmen ödüllerini alan filmi “Hayaletler”, MUBI Türkiye’de gösterimde. Yönetmenin ilk filmi de olan “Hayaletler”, dinamik kurgusu, yenilikçi senaryosu ve canlı oyunculuklarıyla haftanın en iyi ekran seçeneği. Çevrim içi platformlarda bu hafta Kundura Sinema ve İstanbul Modern’in ücretsiz izlenebilen seçkilerine bakmanızı öneririz. Raflardan bu haftaki tavsiyemiz ise, yıllarca erkek kimliğiyle yazmak zorunda kalmış Alice B. Sheldon’ın meşhur feminist distopyası “Houston, Houston, Duyuyor musun?”

FİLMHAYALETLER (MUBI Türkiye)

Yönetmen: Azra Deniz Okyay

Oyuncular: Nalan Kuruçim, Dilayda Güneş, Beril Kayar, Emrah Özdemir

2020, TÜRKİYE-FRANSA-KATAR, 85’/DRAM

Venedik’te Eleştirmenler Birliği Ödülü alarak başladığı festival yolculuğunda eleştirmenlerin övgülerini toplamış Azra Deniz Okyay filmi “Hayaletler”, MUBI Türkiye’de yayında. Antalya Film Festivali’nde En İyi Film ve En İyi Yönetmen dahil 5 ödül birden kazanan film, tüm Türkiye’de elektriklerin saatlerce kesildiği bir günde geçiyor. Çoğumuzun hafızalarından silinmiş olsa da 31 Mart 2015 tarihinde gerçekten de yaşanmış bu kesintinin metaforundan beslenen film, İstanbul’un yoksul bir mahallesinde o gün yaşananları dört farklı karakterin iç içe geçen hikâyeleri eşliğinde anlatıyor. Ödüllü kısalarıyla tanıdığımız Okyay’ın ilk uzun filmi de olan “Hayaletler”, dinamik kurgusu, yenilikçi senaryosu ve canlı oyunculuklarıyla yılın en iyi yerli yapımlarından.





