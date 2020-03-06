Haftanın filmleri

Kristen Stewart’ın başrolünde olduğu “Seberg”, kariyeri ve politik görüşleriyle sinema tarihinin en etkileyici aktrislerinden biri olan Jean Seberg’in hayatını perdeye taşıyor. 8 Mart’a özel gösterilecek etkileyici belgesel “Kadın”, Julia Louis Dreyfus ve Will Ferrell’ı buluşturan ilişkiler komedisi “Yokuş Aşağı” ve Cenk Ertürk’ün ilk yönetmenlik denemesi “Nuh Tepesi”, haftanın diğer seçenekleri...
KRISTEN ‘SERSERİ AŞIK’
SEBERG
Yönetmen: Benedict Andrews
Oyuncular: Kristen Stewart, Jack O’Connell, Margaret Qualley
2019-İNGİLTERE, ABD-102’
DRAM, BİYOGRAFİ
İLK BAKIŞTA: “A Bout de Souffle/Serseri Aşıklar” başta olmak üzere “Bonjour tristesse”, “Saint Joan” gibi klasiklerdeki personasıyla sinema tarihinin en etkileyici oyuncularından birine dönüşmüş Jean Seberg’in hayatını perdeye taşıyor. İkonik oyuncuya ise Kristen Stewart hayat veriyor.
NE ANLATIYOR: 1960’ların sonunda insan hakları aktivisti Hakim Jamal ile yaşadığı politik ve romantik ilişki sebebiyle FBI tarafından hedef alınan, Fransız Yeni Dalgası’nın sevilen yüzü ve dönemin yıldız oyuncusu Jean Seberg’in hikâyesini anlatıyor.
SON KARAR: Gördüğümüz en başarılı biyografi uyarlamalarından biri olmasa da, Seberg’in tutkulu ve yıkıcı hayatını perdede görmek, hele hele bunu Stewart’ın performansıyla izlemek heyecan verici.
KADININ ADI VAR
KADIN/WOMAN
Yönetmen: Yann Arthus Bertrand, Anastasia Mikova
Oyuncular: Norma Bastidas, Gabriela Melgoza, Aleksandra Orbeck Nilssen
2019-FRANSA-105’
AKSİYON, MACERA, BİLİMKURGU, DRAM, ANİMASYON
İLK BAKIŞTA: “Planet Ocean” (2012), “Human/İnsan” gibi büyüleyici belgesellere imza atmış Yann Arthus Bertrand’ın Anastasia Mikova ile birlikte yönettiği film, 50 farklı ülkeden 2000 kadına kulak veriyor.
NE ANLATIYOR: Bu dünya çapındaki proje, insanlığın yarı nüfusunu oluşturan kadınların samimi portrelerini gözler önüne seriyor. Filmin amacı sadece hak aramak ya da problemlere odaklanmak değil, aynı zamanda çözümler bulmak ve cinsiyetleri uzlaşmaya davet etmek.
SON KARAR: 8 Mart’ı sinemada kutlamak isteyenler için doğru seçim.
ÇIĞIN ALTINDA KALAN İLİŞKİLER
YOKUŞ AŞAĞI/DOWNHILL
Yönetmen: Nat Faxon, Jim Rash
Oyuncular: Julia Louis Dreyfus, Will Ferrell, Zach Woods
2019-ABD-129’
AKSİYON, MACERA, BİLİMKURGU, DRAM, ANİMASYON
İLK BAKIŞTA: Ruben Östlund’un 2014 tarihli etkileyici ilişki draması “Force Majeure”ün yeniden çevrimi olan filmi, “The Way Way Back / Geri Dönüş Yolu” (2013) filminde de birlikte çalışan Fason ve Rast ikilisi yönetiyor.
NE ANLATIYOR: Evli bir çift, çocukları ile birlikte Alp dağlarında kayak yapmak için tatile gider. Ancak burada yaşamlarını yeni baştan gözden geçirmelerine neden olan düşündürücü olaylarla karşı karşıya kalırlar.
SON KARAR: Orijinal filmin sinema tarihine geçen çığ düşme sahnesindeki yönetmenlik başarısını burada ne yazık ki göremiyoruz. Başrollerdeki Julia Louis Dreyfus ve Will Ferrell’ın varlığı filmin en büyük artısı gözükse de, orijinal filmin dramatik etkisini azaltıyor.
BİTMEYEN YAS
NUH TEPESİ
Yönetmen: Cenk Ertürk
Oyuncular: Haluk Bilginer, Ali Atay, Mehmet Özgür
2019-TÜRKİYE-109’
DRAM
İLK BAKIŞTA: Cenk Ertürk’ün yazıp yönettiği film, Adana’da da En İyi Film seçilmişti.
NE ANLATIYOR: Orta yaş krizi ile baş etmeye çalışan Ömer, babasının isteği üzerine onunla birlikte memleketleri Bursa’ya giderler. Ömer’in babası, öldüğü zaman köyün tepesinde bulunan, yıllar önce kendisinin diktiğini iddia ettiği bir ağacın altına gömülmek istemektedir.
SON KARAR: Oyuncuların performanslarıyla öne çıkan film, yönetmen Ertürk’ü takip etmemiz gerektiğini söylüyor.
BUNLAR DA VAR
HAYAL ADASI/FANTASY ISLAND
Yönetmen: Jeff Wadlow
2020/ABD/KORKU, KOMEDİ
Bay Roarke hayallerini gerçekleştirmek üzere adaya gelen misafirleri karşılar ve şanslı misafirlerinin gizli hayallerini gerçekleştirmeye çalışır. Ancak, hayaller kâbusa dönüştüğünde misafirler adanın gizemini çözerler ve hayatlarını kurtarmak için kaçmak zorunda kalırlar.
SABİT KANCA: SON SORU
Yönetmen: Nuri Yıldız
2020/TÜRKİYE/KOMEDİ
Katıldığı yarışmalardaki hazır cevapları ile bir anda fenomen olan Kanca, bu defa yaşadığı hafıza kaybı sonrası hayatını değiştirmeye karar vermiş ve artık yarışmamaya yemin etmiştir.
ZENGO
Yönetmen: Şahan Gökbakar
2020/TÜRKİYE/KOMEDİ
Çocukluğundan beri rekabet içinde olduğu Menkıbe’nin kendi tasarımlarını çalıp bir de defile düzenlemesiyle çılgına dönen Zerrin, yanına terzisi ve en yakın arkadaşı olan Fazilet’i de alarak hayatını değiştirecek bir maceraya atılır.
MENDİLİM KEKİK KOKUYOR
Yönetmen: Hüseyin Özden, Hakan Kurşun
2019/TÜRKİYE/DRAM
İlkbahar 1915. Hasan ile Yusuf, kasabanın en güzel kızı Elif’e aşıktır. Elif ise birisinden hoşlanmaktadır ama kimi sevdiğini belli etmez.
Haftanın filmleri
Kristen Stewart’ın başrolünde olduğu “Seberg”, kariyeri ve politik görüşleriyle sinema tarihinin en etkileyici aktrislerinden biri olan Jean Seberg’in hayatını perdeye taşıyor. 8 Mart’a özel gösterilecek etkileyici belgesel “Kadın”, Julia Louis Dreyfus ve Will Ferrell’ı buluşturan ilişkiler komedisi “Yokuş Aşağı” ve Cenk Ertürk’ün ilk yönetmenlik denemesi “Nuh Tepesi”, haftanın diğer seçenekleri...
KRISTEN ‘SERSERİ AŞIK’
SEBERG
Yönetmen: Benedict Andrews
Oyuncular: Kristen Stewart, Jack O’Connell, Margaret Qualley
2019-İNGİLTERE, ABD-102’
DRAM, BİYOGRAFİ
İLK BAKIŞTA: “A Bout de Souffle/Serseri Aşıklar” başta olmak üzere “Bonjour tristesse”, “Saint Joan” gibi klasiklerdeki personasıyla sinema tarihinin en etkileyici oyuncularından birine dönüşmüş Jean Seberg’in hayatını perdeye taşıyor. İkonik oyuncuya ise Kristen Stewart hayat veriyor.
NE ANLATIYOR: 1960’ların sonunda insan hakları aktivisti Hakim Jamal ile yaşadığı politik ve romantik ilişki sebebiyle FBI tarafından hedef alınan, Fransız Yeni Dalgası’nın sevilen yüzü ve dönemin yıldız oyuncusu Jean Seberg’in hikâyesini anlatıyor.
SON KARAR: Gördüğümüz en başarılı biyografi uyarlamalarından biri olmasa da, Seberg’in tutkulu ve yıkıcı hayatını perdede görmek, hele hele bunu Stewart’ın performansıyla izlemek heyecan verici.
KADININ ADI VAR
KADIN/WOMAN
Yönetmen: Yann Arthus Bertrand, Anastasia Mikova
Oyuncular: Norma Bastidas, Gabriela Melgoza, Aleksandra Orbeck Nilssen
2019-FRANSA-105’
AKSİYON, MACERA, BİLİMKURGU, DRAM, ANİMASYON
İLK BAKIŞTA: “Planet Ocean” (2012), “Human/İnsan” gibi büyüleyici belgesellere imza atmış Yann Arthus Bertrand’ın Anastasia Mikova ile birlikte yönettiği film, 50 farklı ülkeden 2000 kadına kulak veriyor.
NE ANLATIYOR: Bu dünya çapındaki proje, insanlığın yarı nüfusunu oluşturan kadınların samimi portrelerini gözler önüne seriyor. Filmin amacı sadece hak aramak ya da problemlere odaklanmak değil, aynı zamanda çözümler bulmak ve cinsiyetleri uzlaşmaya davet etmek.
SON KARAR: 8 Mart’ı sinemada kutlamak isteyenler için doğru seçim.
ÇIĞIN ALTINDA KALAN İLİŞKİLER
YOKUŞ AŞAĞI/DOWNHILL
Yönetmen: Nat Faxon, Jim Rash
Oyuncular: Julia Louis Dreyfus, Will Ferrell, Zach Woods
2019-ABD-129’
AKSİYON, MACERA, BİLİMKURGU, DRAM, ANİMASYON
İLK BAKIŞTA: Ruben Östlund’un 2014 tarihli etkileyici ilişki draması “Force Majeure”ün yeniden çevrimi olan filmi, “The Way Way Back / Geri Dönüş Yolu” (2013) filminde de birlikte çalışan Fason ve Rast ikilisi yönetiyor.
NE ANLATIYOR: Evli bir çift, çocukları ile birlikte Alp dağlarında kayak yapmak için tatile gider. Ancak burada yaşamlarını yeni baştan gözden geçirmelerine neden olan düşündürücü olaylarla karşı karşıya kalırlar.
SON KARAR: Orijinal filmin sinema tarihine geçen çığ düşme sahnesindeki yönetmenlik başarısını burada ne yazık ki göremiyoruz. Başrollerdeki Julia Louis Dreyfus ve Will Ferrell’ın varlığı filmin en büyük artısı gözükse de, orijinal filmin dramatik etkisini azaltıyor.
BİTMEYEN YAS
NUH TEPESİ
Yönetmen: Cenk Ertürk
Oyuncular: Haluk Bilginer, Ali Atay, Mehmet Özgür
2019-TÜRKİYE-109’
DRAM
İLK BAKIŞTA: Cenk Ertürk’ün yazıp yönettiği film, Adana’da da En İyi Film seçilmişti.
NE ANLATIYOR: Orta yaş krizi ile baş etmeye çalışan Ömer, babasının isteği üzerine onunla birlikte memleketleri Bursa’ya giderler. Ömer’in babası, öldüğü zaman köyün tepesinde bulunan, yıllar önce kendisinin diktiğini iddia ettiği bir ağacın altına gömülmek istemektedir.
SON KARAR: Oyuncuların performanslarıyla öne çıkan film, yönetmen Ertürk’ü takip etmemiz gerektiğini söylüyor.
BUNLAR DA VAR
HAYAL ADASI/FANTASY ISLAND
Yönetmen: Jeff Wadlow
2020/ABD/KORKU, KOMEDİ
Bay Roarke hayallerini gerçekleştirmek üzere adaya gelen misafirleri karşılar ve şanslı misafirlerinin gizli hayallerini gerçekleştirmeye çalışır. Ancak, hayaller kâbusa dönüştüğünde misafirler adanın gizemini çözerler ve hayatlarını kurtarmak için kaçmak zorunda kalırlar.
SABİT KANCA: SON SORU
Yönetmen: Nuri Yıldız
2020/TÜRKİYE/KOMEDİ
Katıldığı yarışmalardaki hazır cevapları ile bir anda fenomen olan Kanca, bu defa yaşadığı hafıza kaybı sonrası hayatını değiştirmeye karar vermiş ve artık yarışmamaya yemin etmiştir.
ZENGO
Yönetmen: Şahan Gökbakar
2020/TÜRKİYE/KOMEDİ
Çocukluğundan beri rekabet içinde olduğu Menkıbe’nin kendi tasarımlarını çalıp bir de defile düzenlemesiyle çılgına dönen Zerrin, yanına terzisi ve en yakın arkadaşı olan Fazilet’i de alarak hayatını değiştirecek bir maceraya atılır.
MENDİLİM KEKİK KOKUYOR
Yönetmen: Hüseyin Özden, Hakan Kurşun
2019/TÜRKİYE/DRAM
İlkbahar 1915. Hasan ile Yusuf, kasabanın en güzel kızı Elif’e aşıktır. Elif ise birisinden hoşlanmaktadır ama kimi sevdiğini belli etmez.